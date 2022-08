Demi Lovato împlinește 30 de ani. „Este un obiectiv realizat”. GALERIE FOTO

Întrebată fiind cum se simte să sărbătorească 30 de ani, cântăreața a spus că sentimentul este „incredibil”.

„Sunt recunoscătoare că împlinesc 30 de ani. Este un obiectiv realizat și mă simt mai sigură pe mine, deci îl primesc cu brațele deschise”, a spus Lovato, potrivit ABC News.

O parte din încrederea în sine pe care a dobândit-o artista este prezentă pe cel de-al optulea album de studio al ei, lansat vineri, care conține 16 melodii rock și pop-punk.

„Mă întorc la rădăcinile mele”, a spus Lovato. „Când am început să fac muzică, am început într-un stil pop-punk. Am fost inspirată să mă întorc la rădăcinile mele și asta fac. E doar puțin mai greu.”

În mai, Demi Lovato şi-a anunţat fanii că se identifică drept persoană non-binară şi cu pronumele they/ them (ei/ele sau lor), conform News.

Însă, în ultimele săptămâni, ea a anunțat că folosește din nou „ea/ele”, după ce a început să se „simtă mai feminină” recent, a relatat Daily Mail.

Sursa: ABC News Etichete: , Dată publicare: 20-08-2022 09:53