Imaginile care i-au pus pe jar pe fanii Andreei Bănică. GALERIE FOTO și VIDEO

Vedeta a postat pe contul de Instagram un clip în care apare într-o rochie foarte sexy. Aproape 7.000 de persoane au apreciat postarea artistei de 44 de ani.

Nici comentariile nu au întârziat să apară. “Oooooo! Superbă”, “Frumoasă foc!!!!”, “Frumoasă bella bella”, “Respects and love”, “Sexy mami”, “Superba rochia, superbă tu!” – sunt doar câteva dintre comentariile admiratorilor Andreei Bănică.

Vedeta își răsfață fanii cu imagini din locurile în care a ajuns în ultima perioadă. Și acestea au fost primite cu entuziasm de urmăritorii vedetei.

Într-una dintre fotografii, Andreea Bănică, mama a doi copii, apare lângă o mașină de lux. “Mie nu îmi place să fac poze cu maşini însă asta este o excepţie! Am ajuns la restaurantul Just Cavalli în Sardinia şi am văzut minunea”, este comentariul ei.

În alte imagini, artista apare împreună cu soțul său, Lucian. “Ne-am îndrăgostit de Sardinia deşi ştiam din auzite că este tare frumos. Dacă vă doriţi o vacanţă atunci această destinaţie trebuie să fie pe lista voastră. Peisajele sunt de vis, apa cristalină, plajele de o frumuseţe rară, iar mâncarea pentru gurmanzi este ceea ce trebuie. Noi vom reveni!”, a notat ea.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 19-08-2022 18:22