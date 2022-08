Marcel Iureș împlinește 71 de ani. Actorul care a avut succes și la Hollywood

De-a lungul carierei sale, Marcel Iureș a primit de două ori titlul de cel mai bun actor de teatru din România.

Din 1995, Marcel Iureș este președintele Fundației Culturale Artistice al Teatrului ACT.

Viața lui Marcel Iureș

Marcel Iureș s-a născut pe 2 august 1951, la Băilești în județul Dolj și în 1978 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L. Caragiale'' din Bucureşti, potrivit agerpres.

Despre copilăria sa, Marcel Iureș a spus că a trăit într-un mediu sărac și că una dintre amintirile sale din copilărie este legată de perioada în care a locuit într-o casă la curte cu chirie, care avea o curte mare plină de verdeață și un câine foarte prietenos.

În perioada 1978-1981, Marcel Iureș a fost angajat la Teatrul Național Cluj unde a jucat în mai multe piese, printre care: "Afară în fața ușii" și "Perșii". Tot în aceeași perioadă, Marcel a interpretat și rolul Frantz Lizt în filmul „Vis de ianuarie” în regia lui Nicolae Oprițescu.

Familia lui Marcel Iureș

Marcel Iureș este discret în ceea ce privește viața personală. Actorul este căsătorit de 37 de ani cu Irina, care este profesoară de pian și au împreună un fiu, pe nume Alexandru, care a moștenit pasiunea pentru teatru.

Despre fiul său, Marcel Iureș a declarat în cadrul emisiunii „Dincolo de cuvinte”, că „este un copil frumos căruia i-am transmis toate spaimele și ipohondriile mele. Dar este un om minunat. Baza relației noastre și cred că baza oricărei relații cu un copil este răbdarea și prietenia. Și eu am dreptate, dar el este mai evoluat și mai deștept (..).”

În prezent, Alex Iureș deține o companie de produs filme, iar în timpul liber face fotografii pentru teatru. „A început de unul singur, cum e şi firesc, cu spaimă, cu tremurături, cu poticneli, dar acum e bine”, a continuat actorul în interviu.

Casă de vacanță lângă Câmpina

Atunci când vor să se relaxeze și să petreacă timp împreună, Marcel, împreună cu soția și cu fiul lor merg la casa de vacanță care se află în apropiere de Câmpina.

Roluri memorabile în piesele de teatru

Dintre rolurile în piesele de teatru cu care Marcel Iureș a cucerit publicul prin talent și devotament, menționăm:

• Garcin în "Cu ușile închise" de Jean-Paul Sartre, regia Mihai Măniuțiu (1982);

• Horațio în "Hamlet" de William Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu (1985);

• Contele în “Câinele grădinarului” de Lope de Vega, regia Florian Pittiș (1988);

• Beckman în "Afară în fața ușii” de Wolfgang Borchert, regia Mihai Măniuțiu(1991);

•Richard III în "Richard al III-lea de William Shakespeare, regia Mihai Măniuțiu (1993);

• Martin în “Capra sau Cine e Sylvia?” de Edward Albee, regia Alexandru Dabija (2007);

• Nae Cațavencu în "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija (2011).

În cariera sa, Marcel Iureș a jucat alături de nume mari ai teatrului românesc, printre care Victor, Rebengiuc, Gina Patrichi, Silvia Popovici și mulți alții.

Roluri în producții românești

Printre cel mai cunoscute filme românești în care a jucat Marcel Iureș, menționăm: Ultimul mesager, Stejarul (1992), Stâlpii societății, Vacanța cea mare (1988), Duelul și Română.

În 2002, Marcel Iureș a terminat filmările pentru Amen, în regia lui Costa Gavras.

În 2017, Marcel Iureș a interpretat rolul lui Octav, în filmul cu același nume, în regia lui Serge Ioan Celebidachi.

Marcel Iureș în distribuția de la Hollywood

Pe lângă rolurile din piesele de teatru și filme, Marcel Iureș a jucat în filme cunoscute americane alături de actori celebri de la Hollywood.

Printre filmele americane în care a jucat, menționăm: „The Peacemaker” cu George Clooney, (1997) „Mission Impossible” (1996) cu Tom Cruise și „Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles” (1994) cu Tom Cruise și Brad Pitt.

Premii și distincții primite de Marcel Iureș

Marcel Iureş este preşedintele de onoare al Festivalului de Teatru Tânăr "Ideo Ideis", care a fost iniţiat în anul 2006, în Alexandria și care se organizează anul de către Asociația culturală T.E.T. Alexandria.

În 2017, Marcel Iureș a făcut parte din juriul de preselecţie pentru cea de-a XX-a ediţie a Galei Tânărului Actor - HOP, iar în 2018 a fost în juriul de la Gala Premiilor UNITER, ediţia a XXVI-a.

În anul 1999, respectiv 2002, în cadrul Galelor Premiilor Uniter Marcel Iureș a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol rolul titular, iar în 2004 a primit Premiul pentru excelenţă.

În 2001, Fundaţia pentru Teatru şi Film Tofan i-a oferit lui Marcel, trofeul pentru cea mai importantă personalitate a teatrului românesc, iar în 2008, a primit Marele Premiu ''Flacăra'', în cadrul unei Gale organizate la Teatrul Naţional Bucureşti.

