Concert rock special la Arenele Romane. Trupa Dirty Shirt sărbătorește 25 de ani

Chiar dacă pandemia de Covid 19 a făcut ca evenimentele rock să fie o raritate în această perioadă, maramureșenii de la Dirty Shirt doresc să fie alături de fani, chiar și în condiții speciale de protecție.

Trupa organizează evenimentul ”25 Dirty Years – Pandemic Special”, pe 25 septembrie 2020, la Arenele Romane din București.

La acest concert special vor urca pe scenă 15 artiști (Dirty Shirt + invitați), iar formația, alături de cei prezenți, va cânta cele mai reprezentative piese din discografia Dirty Shirt.

Cu această ocazie, Dirty Shirt a lansat o ediție specială (și limitată) de tricouri ce poate fi precomandata prin email la info@dirty-shirt.com (alaturi de alte produse de merch). Acestea vor putea fi ridicate de la concertul de la Arenele Romane sau se pot comanda cu livrare la domiciliu pe pagina Bandcamp a trupei Dirty Shirt.

”Planul era să facem toamna aceasta un turneu aniversar Dirty Shirt 25 de ani, cu o super producție, însă în momentul actual pare imposibilă organizarea unui turneu de o asemenea anvergura. Evident, ne e tare dor de un concert și ne dorim mult, în ciuda unui an teribil, să sărbătorim acest eveniment împreună. În același timp, e foarte important să putem asigura toate condițiile necesare pentru siguranța publicului nostru. De aceea, am ales să organizăm un eveniment special la Arenele Romane din Bucuresti, singurul concert open air Dirty Shirt din acest an și probabil ultimul din 2020. Va asteptam cu mare drag!”, spune Mihai Tivadar, leaderul formației Dirty Shirt, potrivit unui comunicat.

Biletele pot fi achizitionate online, la următoarele prețuri:

- 79 lei – Presale (preț redus pana pe 24 septembrie, inclusiv)

- 100 lei – Acces general (preț în ziua evenimentului )

Evenimentul va respecta toate restricțiile impuse la perioada respectivă - anunță organizatorii.

Pentru ca persoanele din aceeași familie să stea grupate, este recomandat ca aceștia să achiziționeze biletele într-o singură comandă.

Mai multe detalii găsiți și pe pagina de Facebook a evenimentului.