Tenorul italian Andrea Bocelli a dezvăluit că a fost infectat cu noul coronavirus. Artistul a făcut anunţul în fața unui spital din Pisa, unde venise ca să doneze plasmă pentru bolnavii în stare gravă.

Bocelli a avut doar simptome ușoare, la fel ca soția sa și cei doi copii ai lor.

După ce s-a vindecat, tenorul s-a implicat în numeroase acţiuni caritabile în sprijinul celor afectați de SARS-COV-2, virus care a ucis în Italia aporape 33 de mii de oameni. Pentru a transmite un mesaj de speranță, de Paştele Catolic, artistul a oferit un concert emoţionant în catedrala din Milano, pustie atunci, la fel ca întreg orașul.

Andrea Bocelli: ”Fără simptome. Am făcut testul și am văzut că sunt pozitiv. Sincer, când am aflat, era 10 martie, m-am aruncat în piscină pentru că eram bine. Am vrut să fac un gest simbolic de ajutor pentru alții”.