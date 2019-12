Concert Devin Townsend în premieră în București, la Maximum Rock Festival 2020, alături de Katatonia

Maximum Rock Festival revine în forță cu cea de-a 8-a ediție, de această dată o ediție Open Air care are loc în perioada 13-14 iunie 2020 la Arenele Romane din București.

Primele două formații confirmate sunt Devin Townsend și Katatonia.

Organizatorii au anunțat că s-au pus în vânzare următoarele abonamente, la prețul de 249 lei (doar 1000 bucăți), acestea fiind disponibile online exclusiv pe www.ambilet.ro.

• 249 lei - Abonament Presale 1 (următoarele 1000 bucăți)

• 279 lei - Abonament Presale 2 (până la data de 12.06.2020)

• 300 lei - Abonament Regular Access (preţ în ziua evenimentului, atât online cât și la intrare)

Cei care doresc bilete cartonate - pentru colecție - pot preschimba la acces biletele online în bilete cartonate sau pot cumpăra aceste bilete direct de la sediul Maximum Rock din București – și primesc automat/gratuit o revistă Maximum Rock.

Devin Townsend vine pentru prima dată la București în cadrul Maximum Rock Festival 2020, la Arenele Romane din București în weekend-ul 13-14 iunie 2020.

Deși genurile heavy metal și progressive rock par să fie punctul central al muzicii sale, cu fiecare an care trece, muzica lui Devin Townsend aduce în urechile noastre și acorduri de country, new age, ambient noise, chiar și orchestral. Complexitatea lui ca artist îl face să fie greu de pus într-o singură categorie.

Muzicianul a mai cântat în România, în 2017, la festivalul Artmania din Sibiu. VIDEO mai jos:

Cine e Devin Townsend? Care este identitatea lui muzicală? Greu de spus.

În ultimii ani, succesul și experiența acumulate de Devin i-au oferit puterea de a-și controla propriul destin creativ. Noul său album, „Empath”, este definit ca o nouă forță muzicală unică, aflată în afara oricărui gen clasic cunoscut de om.

„Empath”, după cum sugerează numele, e un album care permite audienței să simtă o varietate de emoții. De asemenea, cantitatea masivă de artiști implicați e un rezultat al nevoii de afirmare și actualizare a ceea ce Devin Townsend încearcă să facă de ani întregi.

Devin Townsend are la activ 10 albume solo, 2 pentru The Devin Townsend Band, 7 pentru Devin Townsend Project și 5 pentru Strapping Young Lad.

Show-ul de la București va fi parte din ”Empath, Volumul 2”, și va fi mai heavy decât show-urile susținute în cadrul turneul actual, pentru promovarea Volumului 1.

Acesta va include și piese din Strapping Young Lad, iar trupa pe care o va aduce va fi diferită, mai potrivită pe piesele metal din repertoriul său.

Formația suedeză Katatonia a luat naștere în 1991, având până în prezent 10 albume în discografie.

Activitatea trupei a luat o pauză în 2018, anunțând un hiatus din cauza rănilor la spate ale chitaristului Roger Ojersson, iar în februarie 2019 au anunțat o revenire pentru a sărbători a zecea aniversare a albumului „Night Is The New Day” cu un turneu și o ediție deluxe a albumului.

Katatonia a început ca un proiect duo format din Jonas Renkse și Anders Nystrom, cei doi dorind să-și arate dragostea față de death metal. Popularitatea crescândă i-a obligat să mai adauge membri în formație pentru concertele live, membri care se schimbau constant. Cel mai remarcabil nume care a trecut prin formație este Mikael Akerfeldt din Opeth.

După „Dance of December Souls” (1993) și „Brave Murder Day” (1996), Renkse a avut probleme cu vocea, forțând trupa să-și schimbe stilul muzical, de la țipetele tipice death metalului, la ceva mai calm, specific heavy metal. Acest stil s-a tot schimbat odată cu următoarele albume, iar după „Discouraged Ones” (1998) și „Tonight’s Decision” (1999) formația s-a stabilizat într-o componență de cinci.

Următoarele patru albume arată clar îndepărtarea trupei de death metal și muzica agresivă, adoptând caracteristicile progressive rockului, un gen muzical foarte îndrăgit în România.