Implant pentru Refuz lansează albumul ”SubRadar”. Concerte în Cluj, Timișoara și București

Una dintre cele mai vechi și mai apreciate trupe de rock din România, Implant Pentru Refuz, lansează un album nou, după 24 de ani de la înființare.

Cel de-al 9-lea album al timişorenilor de la Implant Pentru Refuz se numește ”Subradar” și este un produs special, care celebrează prietenii şi prieteniile. Cum așa? Pentru că pe ”Subradar” se află doar piese care au fost realizate în colaborare cu artişti dragi şi apropiaţi ai formaţiei.

Turneul de lansare a noului album, ”SubRadar”, începe la Cluj-Napoca, pe 5 decembrie, în Form Space, și continuă pe 6 decembrie cu un concert acasă, la Timişoara, in Escape Underground Hub. Promovarea albumului nu poate să lipsească din București, astfel că, ”SubRadar” va răsuna în Club Quantic pe data de 13 decembrie.

Turneul de promovare nu se va încheia aici, trupa urmând să susţină o serie de concerte în ţară în primăvara anului 2020.

Muzicieni dragi şi prieteni apropiaţi trupei au venit alături - ca şi invitaţi - pe albumul ”SubRadar”: Adrian Despot (Viţa de Vie), Cătălin Chelemen (Coma), Nik Făgădar (Luna Amară), Bean (Subcarpaţi, Şuie Paparude), Junkyard (ROA), DJ Hefe (Coma), Dan Byron (Byron), Andrei Robin Proca (Robin And The Backstabbers), Laura Brat (Partizan, Grey Matters), pianistul Teo Milea, Dora Gaitanovici, precum şi Daria Elena, tânăra câştigătoare a concursului trupei Implant Pentru Refuz “Căutăm Vocal”.

Am încercat să aflăm de la ”Vita” Horvath, vocea trupei, ce s-a schimbat în acești 24 de ani în muzica și atitudinea IPR, precum și care sunt noutățile pe care le aduce ”SubRadar”, însă muzicianul nu a fost foarte darnic cu informațiile, preferând, probabil, să lase fanii să descopere toate acestea după ascultarea albumului și, bineînțeles, din concerte.

Cristian Matei ”Mumu”: Prima întrebare este mai mult o curiozitate. De ce ”Subradar” și nu ”Sub radar”? De ce este scris într-un cuvânt numele albumului?

Octavian "Vita" Horvath: ”Pentru că nu există spațiu între sub și radar. Pentru că Subradar definește un univers, un loc.”

Cristian Matei ”Mumu”: Bun. Acum, să vedem și ce ați pus sub radar în acest nou album. Prima mea impresie, după cele 3 single-uri lansate până acum, este că ”Subradar” este un album cu și despre prieteni, pentru că aveți foarte mulți invitați și colaboratori pe acest album. De fapt, este vreo piesă pe ”Subradar” care să nu fie în colaborare cu cineva din afara IPR? Povestește-ne puțin despre noul album Implant Pentru Refuz.

Octavian "Vita" Horvath: ”Prima colaborare pe care am avut-o a fost cu Adrian Despot și atunci ne-am hotărât să facem tot albumul cu colaboratori. Nu există nicio piesă pe album fără colaboratori din afara IPR. Probabil, la un moment dat, vom lansa și un al doilea Subradar.

Acest album este despre și cu prieteni. Există o linie subțire care delimitează alb de negru. Am mărit-o cu o lupă și ne-a ieșit un gri imens pe acest album.”

Cristian Matei ”Mumu”: Practic, pe acest album avem cam tot ce este esențial la ora actuală în materie de rock românesc underground - nume active, bineînțeles. Cum v-a venit ideea? O idee bună, de altfel, pentru că în felul acesta atrageți atenția și fanilor trupelor respective.

Octavian "Vita" Horvath: ”Ideea ne-a venit, după cum am menționat mai devreme, după colaborarea inițială. Nu am căutat neapărat stele ale underground-ului, ci mai degrabă, oameni cu care am cântat și pe care îi admirăm pentru ceea ce fac pentru muzica din România. Nu este o mișcare de PR, pentru că nu avem PR și facem lucrurile așa cum le simțim noi. De aceea zburăm sub radarul mainstream.”

Cristian Matei ”Mumu”: Albumul ”Cartography”, care, pentru mine, este cel mai bun până la această oră lansat de IPR, a fost lansat și cu ajutorul unei campanii de crowdfunding, fanii având ocazia să ajute trupa. Cum v-ați descurcat de această dată cu ”Subradar”? Cât de greu a fost să-l finalizați? Din TOATE punctele de vedere, nu doar financiar ...

Octavian "Vita" Horvath: ”Cel mai greu a fost să reușim să îl înregistrăm, să îl mixăm și să ne încadrăm în deadline pentru că, cu cât există mai multe colaborări, cu atât apar mai multe variabile în ecuație, iar timpul părea să fie împotriva noastră. Chiar și în timp ce răspund la acest interviu, încă suntem pe baricade și facem ultimele ajustări la mixajul albumului.”

Cristian Matei ”Mumu”: Primul meu CD cu IPR a fost ”Oameni fără fetze” din 2001, iar înainte de asta am avut caseta cu albumul ”Culori”. Și îmi aduc aminte că pe albumele astea aveați niște piese cu atitudine, ca să spun așa, gen ”Sună”, ”Propaganda” sau ”Votează”. Mai aveți o astfel de atitudine și pe ”Subradar”? Pentru că cele 3 piese noi pe care le-am ascultat până acum - Între-deschis, Cer-pământ și Substraturi - îmi par mai poetice, așa … Parcă nu mai sunteți atât de răzvrătiți ca acum 20 de ani..

Octavian ”Vita” Horvath: ”Forma este mai poetică, dar revolta se află acolo, este encodată în ea. Nu mai suntem atât de direcți, dar destul de răzvrătiți.”

Cristian Matei ”Mumu”: De fapt, chiar și muzica voastră s-a mai transformat față de acum 20 de ani. Și subliniez acest lucru, în sens pozitiv. Spun asta pentru că, dacă în anul 2000 erați un nume clar al scenei de hardcore, acum ...nu știu ce să mai zic. Parcă o dați și prin djent, mai alunecați și prin alternativ metal ... și în alte zone mai melodioase. Care ar fi explicația acestei direcții?

Octavian "Vita" Horvath: ”Nu avem o explicație clară pentru această direcție. Pur și simplu compunem, iar dacă ne place rezultatul, îl dăm mai departe, fără a dori să creionăm o anumită direcție muzicală.”

Cristian Matei ”Mumu”: Pe 5 decembrie lansați albumul printr-un concert la Cluj, apoi pe 6 decembrie la Timișoara, iar pe 13 decembrie la București, în Quantic. Ați pregătit ceva special pentru aceste concerte sau vom avea un show clasic, marca ”IPR Guerilla”? Mă gândesc că poate măcar un invitat sau doi - dintre cei care au participat la ”Subradar” - vor apărea pe scenă..

Octavian "Vita" Horvath: ”Clar, un invitat sau doi vor apărea pe scenă. Încă nu pot să dezvălui despre cine e vorba și da, va fi un show clasic, o întâlnire cu fanii noștri care așteaptă acest album și care sunt mereu încântați să ne vadă.”

Cristian Matei ”Mumu”: Iar ultima întrebare este una pe care am adresat-o mai multor muzicieni în ultima perioadă. Vă simțiți mai în siguranță, voi, ca artiști, acum, la 4 ani de la ceea ce s-a întâmplat în Colectiv? Pentru că voi concertați prin tot felul de cluburi și săli din România și ați călcat prin tot felul de locuri. Credeți că s-au schimbat condițiile în care au loc concertele din cluburi, iar artiștii și publicul sunt acum în siguranță?

Octavian "Vita" Horvath: ”Da, s-au schimbat foarte multe. În primul rând, toată lumea a devenit mult mai conștientă. Nu mai există foarte multe bombe ca cele în care am cântat în trecut.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Octavian "Vita" Horvath: ”Mulțumesc pentru interviu. Ne vedem la concerte.”

Albumul ”SubRadar” va fi lansat inițial în format digital



Albumul ”SubRadar” va fi lansat iniţial în format digital, iar linkul şi codul pentru download vor fi printate pe o hârtie specială care, odată plantată se va transforma în flori de vară.

De asemenea, în primăvara anului 2020 va fi disponibilă o ediţie limitată de viniluri, pentru colecţionari.

Implant Pentru Refuz înseamnă:

-► Octavian „Vita” Horvath – voce

-► Valentin „Freaky” Popescu – chitară şi voce

-► Răzvan „Meshu” Nicov – chitară

-► Alexandru Hera – tobe

-► Ştefan „Pişta” Czifrak – chitară bass

Discografia Implant pentru Refuz:

-► Implant pentru refuz - 1996

-► Permis postsinucidere - 1997

-► Culori - 1999

-► Oameni fără fețe - 2001

-► Monolith - 2007

-► Otheroot - 2009

-► Cartography - 2015

-► Acustic (Live@Unirii5) - 2016

