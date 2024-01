A 66-a ediție a Premiilor Grammy este luni, 5 februarie, LIVE și în exclusivitate, pe VOYO

National Academy of Recording Arts and Sciences va înmâna și în acest an trofee pentru realizări remarcabile în domeniul muzical, în cea mai importantă noapte a industriei. Abonații VOYO vor putea vedea LIVE și în exclusivitate decernarea râvnitelor premii, din Crypto.com Arena, Los Angeles, și se vor delecta cu momentele impresionante pregătite de Billie Eilish, Dua Lipa, Travis Scott, Burna Boy, Luke Combs, Billy Joel sau Olivia Rodrigo.

În acest an, printre noutățile pregătite de organizatori se numără și prezența legendarei trupe U2 în cadrul evenimentului. Câștigători a 22 de trofee Grammy, membrii U2 vor avea un show unic, transmis pentru prima dată din Sphere, Las Vegas – locul unde formația este rezidentă.

Lista celor care se luptă să pună mâna pe râvnitul trofeu Grammy a fost făcută publică, iar SZA conduce topul din acest an, cu 9 nominalizări. Phoebe Bridgers, Șerban Ghenea și Victoria Monét sunt nominalizați la 7 categorii, iar Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo și Taylor Swift au fiecare câte șase nominalizări.

Cine vor fi artiștii care vor face un adevărat spectacol în cea mai importantă noapte a industriei muzicale din lume, dar și cine va pleca acasă cu trofeele Academiei de Înregistrări, vedem luni, 5 februarie, de la ora 3:00, pe VOYO.

Dată publicare: 30-01-2024 13:57