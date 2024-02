Premiile Grammy 2024, LIVE pe VOYO. Lista completă a nominalizărilor. S-au introdus trei noi categorii de premii

Abonații VOYO vor putea vedea LIVE și în exclusivitate decernarea prestigioaselor premii muzicale, din Crypto.com Arena, Los Angeles, și se vor delecta cu momentele impresionante pregătite de Billie Eilish, Dua Lipa, Travis Scott, Burna Boy, Luke Combs, Billy Joel sau Olivia Rodrigo.

Christina Aguilera, Samara Joy, Lenny Kravitz, Maluma, Lionel Richie, Mark Ronson, Meryl Streep, Taylor Tomlinson și Oprah Winfrey vor fi prezentatorii celei de-a 66-a ediții a Premiilor Grammy.

Printre artiștii anunțați se numără Burna Boy, Luke Combs, Billie Eilish, Billy Joel, Dua Lipa, Joni Mitchell, Olivia Rodrigo, Travis Scott, SZA și U2.

Se introduc trei noi categorii la premiile GRAMMY 2024

Trei noi categorii GRAMMY vor debuta la gala GRAMMY 2024: Cea mai bună interpretare de muzică africană, Cel mai bun album de jazz alternativ și Cea mai bună înregistrare de muzică pop dance.

Aceste adăugiri de categorii fac parte dintr-un set mai amplu de actualizări și modificări, care intră în vigoare imediat la Premiile GRAMMY 2024, cu scopul de a face procesul de acordare a Premiilor GRAMMY "mai corect, mai transparent și mai precis", potrivit directorului general al Academiei de Înregistrări, Harvey Mason jr.

SZA, marea favorită la Grammy 2024

SZA, câștigătoarea unui premiu Grammy, este ultima artistă care s-a alăturat listei de muzicieni pentru cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy.

Cântăreața și compozitoarea conduce detașat în topul premiilor din acest an, cu nouă nominalizări, printre care Albumul anului (SOS), Discul anului ("Kill Bill"), Cântecul anului ("Kill Bill"), Cel mai bun album R&B progresiv (SOS), Cel mai bun cântec R&B ("Snooze"), Cea mai bună interpretare R&B ("Kill Bill"), Cea mai bună interpretare R&B tradițională ("Love Language"), Cea mai bună interpretare rap melodic ("Low") și Cea mai bună interpretare pop Dup/Grup ("Ghost In The Machine").

Joni Mitchell are nouă premii Grammy, dar nu a cântat niciodată în cadrul evenimentului. Această inadvertență va fi reparată la cea de-a 66-a ediție.

Ea este nominalizată la categoria Cel mai bun album folk pentru Joni Mitchell at Newport [Live].

Mitchell a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei de înregistrări în 2002, fiind descrisă ca fiind "una dintre cele mai importante artiste din epoca rock" și "o influență puternică asupra tuturor artiștilor care îmbrățișează diversitatea, imaginația și integritatea".

U2, de 22 ori câștigători ai premiilor Grammy, vor susține un spectacol special și vor prezenta premiile la cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy de la Sphere din Las Vegas.

Va fi primul spectacol difuzat vreodată din noua locație, unde se va încheia, pe 2 martie, rezidența de câteva luni a trupei, U2:UV Achtung Baby Live at Sphere.

Anterior, U2 a deschis gala Premiilor Grammy din 2009 de la Staples Center cu o interpretare a piesei "Get on Your Boots".

Lista completă a nominalizărilor la Grammy 2024

Înregistrarea anului:



"Worship" - Jon Batiste

"Not Strong Enough" - Boygenius

"Flowers" - Miley Cyrus

"What Was I Made For?" [din filmul Barbie] - Billie Eilish

"On My Mama" - Victoria Monét

"Vampire" - Olivia Rodrigo

"Anti-Hero" - Taylor Swift

"Kill Bill" - SZA

Albumul anului:

World Music Radio - Jon Batiste

The Record - Boygenius

Endless Summer Vacation - Miley Cyrus

Știați că există un tunel sub Ocean Blvd - Lana Del Rey

The Age of Pleasure - Janelle Monáe

Guts - Olivia Rodrigo

Midnights - Taylor Swift

SOS - SZA

Cântecul anului:

"A&W" - Jack Antonoff, Lana Del Rey și Sam Dew, compozitori (Lana Del Rey)

"Anti-Hero" - Jack Antonoff și Taylor Swift, compozitori (Taylor Swift)

"Butterfly" - Jon Batiste și Dan Wilson, compozitori (Jon Batiste)

"Dance The Night" (de pe Barbie The Album) - Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson și Andrew Wyatt, compozitori (Dua Lipa)

"Flowers" - Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein și Michael Pollack, compozitori (Miley Cyrus)

"Kill Bill" - Rob Bisel, Carter Lang și Solána Rowe, compozitori (SZA)

"Vampire" - Daniel Nigro și Olivia Rodrigo, compozitori (Olivia Rodrigo)

"What Was I Made For?" [din filmul Barbie] - Billie Eilish O'Connell și Finneas O'Connell, compozitori (Billie Eilish)

Cel mai bun artist debutant:

Gracie Abrams

Fred Again...

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

Războiul și tratatul

Producător al anului, nonclasic:

Jack Antonoff

Dernst "D'Mile" Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compozitorul anului, non-clasic:

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Cel mai bun album vocal pop:

Chemistry - Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation - Miley Cyrus

Guts - Olivia Rodrigo

- (Subtract) - Ed Sheeran

Midnights - Taylor Swift

Cea mai bună înregistrare pop dance:

"Baby Don't Hurt Me" - David Guetta, Anne-Marie și Coi Leray

"Miracle" - Calvin Harris featuring Ellie Goulding

"Padam Padam" - Kylie Minogue

"One in a Million" - Bebe Rexha și David Guetta

"Rush" - Troye Sivan

Cel mai bun album de muzică dance/electronică:

"Playing Robots Into Heaven" - James Blake

For That Beautiful Feeling - The Chemical Brothers

Actual Life 3 (1 ianuarie - 9 septembrie 2022) - Fred din nou...

Kx5 - Kx5

Quest for Fire - Skrillex

Cel mai bun album rock:

But Here We Are - Foo Fighters

Starcatcher - Greta Van Fleet

72 Seasons - Metallica

This Is Why - Paramore

In Times New Roman... - Queens of the Stone Age

Cel mai bun album de muzică alternativă:

The Car - Arctic Monkeys

The Record - Boygenius

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd - Lana Del Rey

Cracker Island - Gorillaz

I Inside the Old Year Dying - PJ Harvey

Cel mai bun album R&B:

Girls Night Out - Babyface

What I Didn't Tell You (Deluxe) - Coco Jones

Special Occasion - Emily King

Jaguar II - Victoria Monét

Clear 2: Soft Life EP - Summer Walker

Cea mai bună interpretare rap melodic:

"Sittin' on Top of the World" - Burna Boy featuring 21 Savage

"Attention" - Doja Cat

"Spin Bout U" - Drake și 21 Savage

"All My Life" - Lil Durk featuring J. Cole

"Low" - SZA

Cel mai bun cântec rap:

"Attention" - Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini și Ari Starace, compozitori (Doja Cat)

"Barbie World" [de pe Barbie The Album] - Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. și Onika Maraj, compozitori (Nicki Minaj și Ice Spice featuring Aqua)

"Just Wanna Rock" - Mohamad Camara, Symere Woods și Javier Mercado, compozitori (Lil Uzi Vert)

"Rich Flex" - Brytavious Chambers, Isaac "Zac" De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael "Finatik" Mule și Shéyaa Bin Abraham-Joseph, compozitori (Drake și 21 Savage)

"Scientists & Engineers" - Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore și Dion Wilson, compozitori (Killer Mike featuring André 3000, Future și Eryn Allen Kane)

Cel mai bun album de jazz alternativ:

Love in Exile - Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily

Calitatea în detrimentul opiniei - Louis Cole

SuperBlue: The Iridescent Spree - Kurt Elling, Charlie Hunter și SuperBlue

Live at the Piano - Cory Henry

The Omnichord Real Book - Meshell Ndegeocello

Cel mai bun album country:

Rolling Up the Welcome Mat - Kelsea Ballerini

Brothers Osborne - Brothers Osborne

Zach Bryan - Zach Bryan

Rustin' in the Rain - Tyler Childers

Bell Bottom Country - Lainey Wilson

Cel mai bun album Americana:

Brandy Clark - Brandy Clark

The Chicago Sessions - Rodney Crowell

You're the One - Rhiannon Giddens

Weathervanes - Jason Isbell and the 400 Unit

The Returner - Allison Russell

Cel mai bun album Música Mexicana (inclusiv Tejano):

Bordado a Mano - Ana Bárbara

La Sánchez - Lila Downs

Motherflower - Flor de Toloache

Amor Como en las Películas de Antes - Lupita Infante

Génesis - Peso Pluma

Cea mai bună interpretare de muzică africană:

"Amapiano" - Asake și Olamide

"City Boys" - Burna Boy

"Unavailable" - Davido featuring Musa Keys

"Rush" - Ayra Starr

"Water" - Tyla

Cea mai bună coloană sonoră pentru medii vizuale (include film și televiziune):

Barbie - Mark Ronson și Andrew Wyatt, compozitori

Black Panther: Wakanda Forever - Ludwig Göransson, compozitor

The Fabelmans - John Williams, compozitor

Indiana Jones and the Dial of Destiny - John Williams, compozitor Oppenheimer - Ludwig Göransson, compozitor

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 01-02-2024 22:09