Celebrul Keanu Reeves a făcut o surpriză de neuitat unor fani. S-au trezit cu el în curte

Potrivit CNN, întâmplarea a avut loc miercuri, în Slidell, Louisiana, în timp ce actorul se afla în drum spre locul în care avea filmările.

Vedeta de la Hollywood auzise faptul că acolo avea câțiva fani înfocați, astfel că s-a oprit să dea un autograf.

Stacey Hunt aflase că Reeves filmează în zonă a 3-a parte din seria ”Bill and Ted”, iar fiul ei s-a gândit că nu ar strica dacă ar pune în curte o pancartă cu mesajul ”You're breathtaking!” (”Ești uluitor”), care făcea aluzie la apariția neașteptată a lui Keanu Reeves în luna iunie la o conferință de jocuri, unde le-a spus celor de acolo că sunt ... ”uluitori”. Apoi, acest moment s-a transformat într-un ”meme” pe internet.

Însă după doar câteva ore de la montarea acestei pancarte în curte, la familia Stacey s-a oprit o mașină, din care au coborât mai multe persoane, printre care se afla și .. Keanu Reeves. Acesta a întrebat dacă poate să dea un autograf pe pancartă, iar femeia a răspuns, bineînțeles, da.

Momentul a fost surprins și fotografiat de scenaristul ”Bill and Ted”, care a postat imaginea pe Twitter.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy