Cele mai bine îmbrăcate vedete la Emmy 2025. Ținutele spectaculoase cu care și-au făcut apariția pe covorul roșu GALERIE FOTO

Stiri Mondene
15-09-2025 | 08:59
Emmy 2025
Getty

Cel de-al 77-lea premiu anual Primetime Emmy a adus duminică la Peacock Theater din Los Angeles cele mai mari nume din televiziune, într-o seară plină de eleganță și glamour, scrie Daily Mail.

autor
Mihaela Ivăncică

Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, a strălucit într-o rochie roșie Oscar de la Renta, cu un decolteu adânc ce i-a evidențiat stilul impecabil. Vedeta din „Euphoria” și-a completat ținuta cu o spectaculoasă colecție de bijuterii Lorraine Schwartz, printre care un colier impresionant cu diamante de 120 de carate.

Jenna Ortega (22 de ani), cunoscută din „Wednesday”, a atras toate privirile într-un outfit aproape dezgolit, creat de Givenchy, ce combina un top cu pietre mari multicolore și o fustă neagră simplă, cu o crăpătură îndrăzneață pe coapsă. Apariția sa părea o evocare a personajului Isabelei Rossellini din filmul „Death Becomes Her” (1992).

Citește și
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow împlineşte 62 de ani. Imagini de colecție cu una dintre cele mai iubite actrițe din „Friends”. FOTO

Selena Gomez (33 de ani) a impresionat într-o rochie roșie Louis Vuitton, creată special pentru eveniment, iar părul închis la culoare prins într-un coc sofisticat i-a completat look-ul. Ea a fost însoțită de logodnicul său, Benny Blanco, 37 de ani, cei doi dând dovadă de multă afecțiune, schimbând chiar și un sărut pe covorul roșu.

Între timp, Meghann Fahy (35 de ani), vedeta din „White Lotus”, a captat atenția tuturor într-o rochie de catifea neagră, cu un decolteu adânc și o crăpătură îndrăzneață în față.

Justine Lupe (36 de ani), cunoscută din „Succession”, a deschis covorul roșu într-o rochie oglindă Carolina Herrera, cu gât halter și design transparent, alegând să nu poarte sutien. Rochia era decorată cu discuri argintii care i-au evidențiat silueta impunătoare, iar părul blond lăsat liber pe umeri și bijuteriile argintii au completat perfect ținuta.

Emmy 2025

Modelul Shanina Shaik (34 de ani) a optat pentru o rochie neagră cu o crăpătură pe coapsă, accesorizând cu pantofi negri cu vârf ascuțit și o geantă de mână asortată.

Scarlett Johansson (40 de ani) a arătat senzațional într-o rochie galbenă fără mâneci, semnată Prada, cu detalii fine și multiple pliuri. Ea a fost însoțită de soțul ei, Colin Jost, care a purtat un tuxedo negru elegant.

Emmy 2025

Cate Blanchett (56 de ani) și-a evidențiat stilul îndrăzneț într-un combinezon de catifea neagră, cu umeri structurați și ascuțiți.

Emmy 2025

Jennifer Coolidge (64 de ani), cunoscută din „Legally Blonde”, a impresionat într-o rochie neagră pe umeri, asortată cu mănuși elegante, completând astfel un look sofisticat.

Walton Goggins (53 de ani) a fost însoțit pe covorul roșu de soția sa, Nadia Conners. Actorul a atras toate privirile într-o cămașă albă, lăsată parțial descheiată, pe sub un sacou asortat și pantaloni negri, demonstrând un stil relaxat, dar impecabil.

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

Sursa: Daily Mail

Etichete: hollywood, vedete, premiile emmy,

Dată publicare: 15-09-2025 08:59

Articol recomandat de sport.ro
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Citește și...
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy
Stiri Mondene
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Lisa Kudrow împlineşte 62 de ani. Imagini de colecție cu una dintre cele mai iubite actrițe din „Friends”. FOTO
Stiri Mondene
Lisa Kudrow împlineşte 62 de ani. Imagini de colecție cu una dintre cele mai iubite actrițe din „Friends”. FOTO

Actriţa şi producătoarea Lisa Kudrow, care împlineşte 62 de ani, este cunoscută pentru rolul Phoebe Buffay din „Friends” și a fost prima din distribuție premiată cu un Emmy, având cele mai multe nominalizări la Primetime Emmy Awards.

Actorul Jeff Daniels, extrem de critic la adresa lui Trump: „Ne-am pierdut decenţa, ne-am pierdut civilizaţia”
Stiri externe
Actorul Jeff Daniels, extrem de critic la adresa lui Trump: „Ne-am pierdut decenţa, ne-am pierdut civilizaţia”

Actorul Jeff Daniels, nominalizat de patru ori la Globurile de Aur și premiat cu Emmy, se exprimă tot mai des în legătură cu ceea ce simte el că a pierdut America ca națiune de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă.

Loretta Swit, vedeta serialului M.A.S.H., a murit la vârsta de 87 de ani
Stiri Diverse
Loretta Swit, vedeta serialului M.A.S.H., a murit la vârsta de 87 de ani

Loretta Swit, actriţa premiată cu Emmy, care timp de peste un deceniu a interpretat rolul asistentei medicale din armata americane Margaret „Hot Lips” Houlihan în serialul de succes „M*A*S*H”, a murit vineri la vârsta de 87 de ani, informează Reuters.

Cele mai spectaculoase ținute de la premiile Emmy 2024. Vedetele care au strălucit pe covorul roșu | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Cele mai spectaculoase ținute de la premiile Emmy 2024. Vedetele care au strălucit pe covorul roșu | GALERIE FOTO

Jennifer Aniston, Selena Gomez și Sofia Vergara sunt doar câteva dintre vedetele care au strălucit pe covorul roșu la cea de-a 76-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile din industria de televiziune americană".

Recomandări
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy
Stiri Mondene
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28