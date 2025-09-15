Cele mai bine îmbrăcate vedete la Emmy 2025. Ținutele spectaculoase cu care și-au făcut apariția pe covorul roșu GALERIE FOTO

Cel de-al 77-lea premiu anual Primetime Emmy a adus duminică la Peacock Theater din Los Angeles cele mai mari nume din televiziune, într-o seară plină de eleganță și glamour, scrie Daily Mail.

Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, a strălucit într-o rochie roșie Oscar de la Renta, cu un decolteu adânc ce i-a evidențiat stilul impecabil. Vedeta din „Euphoria” și-a completat ținuta cu o spectaculoasă colecție de bijuterii Lorraine Schwartz, printre care un colier impresionant cu diamante de 120 de carate.

Getty

Jenna Ortega (22 de ani), cunoscută din „Wednesday”, a atras toate privirile într-un outfit aproape dezgolit, creat de Givenchy, ce combina un top cu pietre mari multicolore și o fustă neagră simplă, cu o crăpătură îndrăzneață pe coapsă. Apariția sa părea o evocare a personajului Isabelei Rossellini din filmul „Death Becomes Her” (1992).

Getty

Selena Gomez (33 de ani) a impresionat într-o rochie roșie Louis Vuitton, creată special pentru eveniment, iar părul închis la culoare prins într-un coc sofisticat i-a completat look-ul. Ea a fost însoțită de logodnicul său, Benny Blanco, 37 de ani, cei doi dând dovadă de multă afecțiune, schimbând chiar și un sărut pe covorul roșu.

Getty

Între timp, Meghann Fahy (35 de ani), vedeta din „White Lotus”, a captat atenția tuturor într-o rochie de catifea neagră, cu un decolteu adânc și o crăpătură îndrăzneață în față.

Getty

Justine Lupe (36 de ani), cunoscută din „Succession”, a deschis covorul roșu într-o rochie oglindă Carolina Herrera, cu gât halter și design transparent, alegând să nu poarte sutien. Rochia era decorată cu discuri argintii care i-au evidențiat silueta impunătoare, iar părul blond lăsat liber pe umeri și bijuteriile argintii au completat perfect ținuta.

Getty

Modelul Shanina Shaik (34 de ani) a optat pentru o rochie neagră cu o crăpătură pe coapsă, accesorizând cu pantofi negri cu vârf ascuțit și o geantă de mână asortată.

Getty

Scarlett Johansson (40 de ani) a arătat senzațional într-o rochie galbenă fără mâneci, semnată Prada, cu detalii fine și multiple pliuri. Ea a fost însoțită de soțul ei, Colin Jost, care a purtat un tuxedo negru elegant.

Getty

Cate Blanchett (56 de ani) și-a evidențiat stilul îndrăzneț într-un combinezon de catifea neagră, cu umeri structurați și ascuțiți.

Getty

Jennifer Coolidge (64 de ani), cunoscută din „Legally Blonde”, a impresionat într-o rochie neagră pe umeri, asortată cu mănuși elegante, completând astfel un look sofisticat.

Getty

Walton Goggins (53 de ani) a fost însoțit pe covorul roșu de soția sa, Nadia Conners. Actorul a atras toate privirile într-o cămașă albă, lăsată parțial descheiată, pe sub un sacou asortat și pantaloni negri, demonstrând un stil relaxat, dar impecabil.

