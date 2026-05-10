Rock/metal underground. ”Marea ascunsă", un album ”special” al trupei Breathelast: ”Murim din secunda în care ne naștem”

Cel mai recent album al formației Breathelast, ”Marea ascunsă", este unul dintre cele mai bune produse discografice ale anului 2025, din zona de rock/metal/alternativ autohton.

Acesta este primul lor album integral în limba română, o colecție de 13 piese care explorează singurătatea și mortalitatea. Deși a trecut un an de la această lansare, nu am ratat ocazia de a sta de vorbă cu Mihai Ionuț Andrei, solistul și liderul trupei Breathelast, pentru a ne povesti despre mesajele "ascunse" ale acestui album: izolare, identitate și condiția umană. „Mări ascunse". Navigând împreună, dar separat Titlul albumului nu este doar o simplă metaforă poetică, ci o reflecție profundă asupra modului în care fiecare om trăiește realitatea în felul său propriu, inaccesibil celorlalți. Mihai Ionuț Andrei spune că întreaga filosofie a trupei Breathelast pornește de la conștiința mortalității și a limitelor existenței umane. „Murim din secunda în care ne naștem și suntem prizonierii unui trup și al unui suflet pe care le înțelegem prea puțini, prea puțin. Din această cauză riscăm să cădem pradă propriilor iluzii și de multe ori nu avem răbdare pentru realitățile celor din jur, felul lor de a fi și asta provoacă dezbinarea, singurătatea și de cele mai multe ori, izolarea față de restul lumii", a declarat Mihai pentru ȘtirileProTV.ro. Iar aceasta este, în esență, ideea centrală a albumului: fiecare om poartă o lume interioară pe care ceilalți nu o pot vedea cu adevărat. „Toate aceste vederi, viziuni, suflete, sunt unice în tertipurile izolării proprii, generând lumi separate, «mări ascunse», pe care le navigăm împreună separat, deoarece deși bântuim cu toții această viață, fiecare o vede și o simte altfel", spune muzicianul. Alegerea de a cânta exclusiv în română nu este întâmplătoare. „Albumul «Marea Ascunsă» este din acest motiv o colecție de piese în limba română, deoarece nu poți păcăli sensul cuvintelor sau al expresiilor, sunt personale pentru cei încercați și ne aduc cu picioarele pe pământ într-o lume în care visarea virtuală ia locul realității analogice și carnale", a explicat Andrei. Piesele care contează cel mai mult: „Vânătoare" și „De ceară" Dintre cele 13 piese ale albumului — dintre care trei sunt remix-uri și una apare în variantă acustică —, Mihai Ionuț Andrei le-a evidențiat pe „Vânătoare" și „De ceară" ca fiind cele mai personale și mai reprezentative pentru viziunea sa asupra lumii. „De ceară" abordează tema fragilității și a falsului prestigiu social. „Cântăm despre futilitate, despre agoniseală în mândrie și bule sociale exagerate, care modelează o lume instabilă, gata să se prăbușească la orice pas. Norocul nostru este că iluzia este noul liant al lumii noi, ceea ce garantează un fitil lung de ars până la destrămarea tabloului, pentru că am fost învățați să mințim până reușim și am cumpărat doar minciuna", a spus solistul.

„Vânătoare" este descrisă ca o piesă cu un mesaj mai complex, adresată generației următoare. Pe parcursul producției, compoziția a căpătat și valența unei relații dintre tată și fiu. „Piesa este rugămintea acerbă a tatălui către fiul său, să vadă lumea pentru ceea ce este, să nu se lase doborât de incertitudini și de presiune și să «promită că nu va mai vedea lumea vânăt, oare?», un joc de cuvinte pentru abuzul pe care unii îl simt din partea vieții, lăsându-se influențați și împinși într-un colț de singurătate și disperare", spune Mihai.

Un capitol încheiat, dar nu o despărțire Comunicatul de presă al trupei Breathelast a anunțat la momentul respectiv că albumul „închide un capitol important din activitatea noastră muzicală", formulare care poate ridica unele semne de întrebare. Mihai ține să clarifice că nu este vorba despre o destrămare a formației, ci despre finalizarea unui ciclu creativ. „Tot ce am vrut să descriu a fost că albumul conține piese compuse în mai multe variante ale formației, se întinde pe parcursul a câtorva ani buni (6-7 ani) și că este ca un sumar al acestei întregi activități, compilată într-un album integral în limba română. De aceea închide un capitol important pentru Breathelast, deoarece adună compoziții în română de-a lungul mai multor ani de activitate și practic concluzionează dorința de a avea un album integral în limba natală", a precizat el. Andrei a vorbit și despre plecarea chitaristului Ionuț Cojocaru, un moment pe care îl descrie ca pe o pierdere personală dureroasă. „Plecarea lui Ionuț Cojocaru a fost una dureroasă pentru mine, deoarece el a fost unul dintre oamenii cu care improvizam și încercam idei noi cel mai des, am simțit că odată cu el a plecat și o parte din mine", a mărturisit solistul. Cu toate acestea, mesajul său este unul de continuitate: „Breathelast încă mai are capitole de completat, cât timp va exista un nucleu de membri pasionați de muncă, visare, atitudine și dorința simplă de a crea lumi noi în care să ne regăsim cu toții."

Viața în underground: între pasiune și epuizare Întrebat despre dificultățile concrete pe care le implică activitatea pe scena rock și metal underground din România, Andrei descrie o realitate în care artistul este forțat să joace simultan zeci de roluri, dincolo de muzică. „Trebuie să fii și artist și promoter și designer și videograf și maimuță pe TikTok și trimisul în teren și booking agent și mamă și tată și cred că a devenit cam mult în timp", spune Mihai. Pandemia a lăsat urme adânci și în activitatea Breathelast: numărul de concerte a scăzut dramatic, de la 20-30 pe an înainte de 2020, la doar 2-3 pe an ulterior. „După pandemie, foarte multă lume nu a mai riscat să organizeze concerte ad hoc sau să mizeze pe trupe care nu fac sold out, iar pălăriile de influență organizatorice și-au îndreptat privirile către trupe care asigurau clubul plin de oameni sau care aveau comunități puternice în spate", explică el. Andrei recunoaște că și propriul său temperament introvertit, combinat cu schimbările repetate de componență ale trupei, l-au făcut să se retragă tot mai mult. Cu toate acestea, nu își pierde speranța în viitorul scenei locale: „Mișcare va fi mereu, muzică nouă va răsuna întotdeauna, dacă lumea caută să se regăsească cu adevărat în ceva real."

Recomandări de trupe românești de la Mihai Ionuț Andrei (Breathelast) Dacă sunteți consumator și susținător al rock/metal-ului autohton din underground, atunci pagina de Facebook a formației Breathelast este pentru voi, pentru că acolo veți găsi, în mod constant, recomandări și noutăți privind formațiile și artiștii care merită urmăriți. Astfel că l-am rugat pe Mihai să ne ofere câteva recomandări: ”Îmi place foarte mult muzica locală, ideile, inspirația, mă fac mereu curios să văd ce mai fac oamenii care nu au un trend de urmat și cânta de parcă nu îi aude nimeni, sincer și puternic. Albume sau EP-uri sau piese sunt o groază, și sincer nu apuc să vad sau să recomand chiar tot ce mișcă, îmi scapă și mie destul de multe. Fără să mă gandesc prea mult aș recomanda June Turns Black (emotie și aranjamente forță care să îți dărâme temelia frustrărilor), Reverse The Moment au un album nou scos, probabil una dintre cele mai harnice trupe locale (care suna mult ca afara), Air Lines sunt o explozie de ritm și asalt fonic, musaaai de văzut live pentru energie masivă, Moon Chorizo sunt o apariție math jazz stoner rock care trebuie inmagazinată și analizată atent pentru culorile potrivnice care explodeaza superb împreună. Iar în trecut am fost cel mai mare fan și încă sunt probabil al conglomeratelor muzicale Second Wave și Tourette Roulette, ce nu pot fi descrise, trebuie simțite. Una e alb negru, cu gri-uri intense, să nu îți pierzi speranța, iar alta e un curcubeu de culori și stări, ca și cum ai fi ieșit să bei cu toate alter ego-urile tale. Și deși ar fi multe de care probabil uit pe loc și o să regret, vreau să mai menționez albumul concept al lui Pavlos Popovici - The Longest Heartbreak, unde are o serie de invitați (sunt și eu p-acolo, dar nu d-aia zic despre material) și reprezintă urletul lui de frustrare, dar si de vindecare, prelungit pe parcursul acestor colaborari. Este un album de suflet, făcut pentru dragostea pentru muzică și vindecare și de aceea are un loc special pentru mine în scena locală. De verificat ar fi scena de punk și alternativ, unde cred că se mișcă lucrurile foarte bine, cu avânt tineresc și expansiv și cu o comunitate ambulantă ce se plimbă cu artiștii peste tot, indiferent de beci, club sau festival. Giardia ar fi una din trupele acestui val, care sună viu și nostalgic, dar și fresh din cauza combinatiei de stiluri dintre voce și instrumente. O altă comunitate muzicală ce merită atenție ar fi Stray Lights, o gașcă de mai multe trupe din sfera punk, garage, alternativ, ce încearcă să se sprijine și să se promoveze reciproc. Închei recomandările cu nume ca Berzerk, Jack of All Trades, Far Away From Earth, Snoe Vane, proiecte fresh cu sonoritați moderne și foarte harnice. Ar fi multe de spus despre fiecare trupă și despre multe alte trupe, dar așa nu terminăm niciodată :))” În ceea ce privește propriile preferințe muzicale, solistul Breathelast ascultă un spectru larg, de la doom jazz-ul instrumental al germanilor Bohren und der Club of Gore și muzica ambientală a lui Tim Hecker, până la Cancer Bats, Norma Jean, Breaking Benjamin sau Every Time I Die. Printre descoperirile recente se numără Ecca Vandal și The Barbarians of California. ”Nu renunțați la pasiunile voastre” Mesajul final al lui Mihai Ionuț Andrei este pentru cei care apreciază muzica ieșită din tipare, dar și pentru publicul larg: „Să viziteze live formațiile preferate, atât la concerte cât și pe paginile lor dedicate, mai ales dacă sunt formații neconsacrate, deoarece algoritmului nu îi pasă despre micile pasiuni care ne ocupă plăcut mințile și timpul personal. Sprijiniți ceea ce vă mișcă și nu renunțați la pasiunile voastre, mai ales dacă ele vă fac să vă simțiți vii într-o lume inertă și comandată de la distanță de cine știe ce sau cine", a transmis solistul Breathelast.

Albumul „Marea ascunsă" este disponibil pe platformele de streaming, iar colecționarii de CD-uri îl pot cumpăra direct de la trupă, prin intermediul paginilor oficiale ale formației Breathelast. “Marea ascunsă” reprezintă ultimul material compus, înregistrat și lansat în formula de cinci membri (ultima formula cunoscută): Mihai Andrei – voce, Ionuț Cojocaru – chitară, Popescu Adrian – bas, Heidel “Hertz” Herman – tobe, Ștefan Butnariu – chitară, voce, chitaristul Ionuț Cojocaru luând decizia să părăsească trupa la finalul anului 2024. Adrian Toea ( bas, ex. Breathelast, actualmente E.M.I.L.) a participat de asemenea la procesul de compunere a multora din single-urile lansate treptat de-a lungul timpului. ”Pe partea de producție muzicală, mix și master (unele piese au fost masterizate de către Rogue Planet Mastering), suntem foarte recunoscători față de Adrian “Bilă” Uritescu (producător, inginer de sunet) de la LowBass5Studio (DEVA) și Dan Niculescu (op42, producător, chitarist, membru al formației June Turns Black), pentru inspirație, talent și răbdarea de a lucra atent detalii minuțioase și aranjamente de sunete dedicate, ce au contopit ideile “rechinilor” de la Breathelast în masa sonoră denumită “Marea Ascunsă”, primul material de lungă durată în limba română pentru formație. Dan Niculescu chiar a extins imaginația sa muzicală, generând doua remixuri pentru album, pentru piesele “Ne ajunge nimic” și “Și eu sunt”, lansate deja în online acum ceva timp.”, se precizează într-un comunicat de presă al formației. Coperta albumului “Marea Ascunsă” este semnată de Emil Luca (designer, producător, vocalist, chitarist, membru al formației Aeon Blank), care a reușit să creeze ”o imagine clară și cuprinzătoare pentru stările tranziționale componente al acestei vieți, în mișcarea dictată de tumultul interior, căutând mereu direcția și vântul bun în “Marea Ascunsă”.

