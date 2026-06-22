Episodul 5, difuzat la PRO TV și disponibil pe VOYO, reconstruiește mecanismele unui război pentru influență, putere și control care ar fi schimbat echilibrul unei întregi epoci.

Un conflict care a împărțit Capitala

Episodul explorează modul în care rivalitatea dintre două nume puternice ale acelei perioade a escaladat într-un conflict deschis, cu impact major asupra lumii interlope din România. În centrul poveștii se află lupta pentru teritoriu, influență și supremație într-un ecosistem dominat de alianțe fragile și tensiuni permanente.

Una dintre cele mai puternice declarații din episod îi aparține lui Nuțu Cămătaru, care descrie direct cum percepea raportul de forțe din acea perioadă: „Bucureștiul era împărțit în două: jumate al meu, jumate al lui Gheară.”

Episodul 5 din CĂMĂTARII aduce în prim-plan mărturii exclusive, imagini de arhivă și analize realizate de specialiști care au studiat îndeaproape fenomenul crimei organizate din România.

Foști polițiști și reprezentanți ai autorităților vorbesc despre dificultățile gestionării unor conflicte aflate într-o permanentă escaladare, precum și despre presiunea exercitată asupra instituțiilor statului în acea perioadă.

Rivalități, influență și consecințe

Unul dintre momentele-cheie ale episodului este reprezentat de mărturiile care descriu confruntările directe dintre grupări și modul în care acestea au fost percepute în spațiul public. Discuțiile scot la lumină detalii despre escaladarea tensiunilor și despre modul în care deciziile luate în acea perioadă au avut consecințe pe termen lung.

CĂMĂTARII Episodul 5 este difuzat în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, iar primele episoade ale seriei sunt disponibile integral pe VOYO.