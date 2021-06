Britney Spears cere în instanță încheierea tutelei „abuzive”: „Sunt traumatizată. Îmi vreau viaţa înapoi”

Cântăreaţa americană Britney Spears a cerut judecătorului, miercuri, să pună capăt tutelei „abuzive”, care i-a marcat viaţa în ultimii 13 ani, şi l-a denunţat pe tatăl ei pentru controlul exercitat asupra vieţii ei.

„Am spus întregii lumi că sunt OK şi că sunt fericită - este o minciună. Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă şi sunt deprimată”, a declarat ea, conform News.ro.

Spears, în vârstă de 39 de ani, a participat miercuri prin sistem videoconferinţă pentru prima dată la o audiere în acest caz demarat în vara anului trecut.

Ea a vorbit timp de 24 de minute şi i-a spus judecătoarei Brenda Penny din Los Angeles că vrea să aibă propriul avocat, că vrea să îi fie reduse programările la terapie şi că îşi doreşte să aibă libertatea de a se căsători şi de a avea un copil. Cântăreaţa a susţinut că are un dispozitiv contraceptiv intrauterin pe care nu îl poate înlătura, pentru că tutela nu îi permite.

Britney Spears a adăugat că a vrut să îşi dea în judecată familia, pentru felul în care a fost tratată.

Citește și Sora lui Britney Spears a dat vina pe Elon Musk și Tesla pentru moartea pisicilor ei

Judecătoarea a fost nevoită să îi spună de două ori să încetinească ritmul de relatare, pentru ca grefierul să poată transcrie.

În declaraţia ei, cântăreaţa a spus că tatăl, Jamie Spears, a controlat-o „100.000%” şi că vrea ca acest aranjament să se încheie.

„Sunt traumatizată. Îmi vreau viaţa înapoi”, a spus ea.

Jamie Spears a primit controlul asupra ei şi a afacerilor ei printr-un ordin judecătoresc în 2008, după ce Britney Spears a dat semne că ar avea probleme de sănătate mintală, însă anul trecut cântăreaţa a început procedurile pentru înlăturarea lui.

Jamie Spears a renunţat temporar la tutelă din cauza unor probleme de sănătate şi încă nu şi-a reluat rolul. El rămâne co-tutore al averii cântăreţei împreună cu Bessemer Trust Company, care a fost numită în noiembrie 2020.

Mulţi ani au fost făcute speculaţii privind ceea ce simte Britney Spears legat de acest aranjament. Unii dintre fanii lui Spears cred că ea a fost forţată să accepte acel aranjament şi au demarat în 2019 campania #FreeBritney. Ea nu a mai urcat pe scenă de la începutul anului 2019.

„Vreau ca această tutelă să se încheie fără a fi evaluată. Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, a spus ea, numind aranjamentul „abuziv”.

Potrivit Variety, Samuel Ingham, avocatul ei desemnat de Curte, a declarat că Spears nu a fost cea care i-a cerut să depună cererea de încheiere a tutelei, dar că ar fi făcut-o dacă îi solicita. Nu a dat mai multe detalii, citând confidenţialitatea client-avocat.

Penny a sugerat ca Jodi Montgomery, tutore responsabil pentru problemele medicale ale artistei, ar trebui să depună un plan de îngrijire care ar putea să îi ajusteze schema de tratament.

„Trebuie să fiu de acord cu acest plan de îngrijire. Nu pot fi forţată să fac ce nu vreau”, a intervenit Britney Spears.

Avocaţii părinţilor lui Spears, Lynne şi Jamie, au lăudat-o pentru „curajul” demonstrat în declaraţia ei în faţa Curţii.

„Regretă atât de mult să îşi vadă fiica suferind. Domnul Spears îşi iubeşte fiica şi îi este foarte dor de ea”, a spus Vivian Thoreen, care îl reprezintă pe Jamie Spears.

După pauză, Ingham a spus că Spears vrea ca procedurile în proces să fie secrete pe viitor. El a adăugat că va discuta cu cântăreaţa legat de depunerea unei cereri de încheiere a tutelei şi despre angajarea unui avocat privat.

„Voi respecta orice decizie ia în această privinţă”, a conchis avocatul.