Bill Withers a murit la vârsta de 81 de ani.

William Harrison „Bill” Withers, Jr. s-a născut la 4 iulie 1938 și a fost un muzician american, cunoscut pentru piesele „Ain't No Sunshine”, „Just the Two of Us” (pentru care a primit premiul Grammy) „Use Me”, „Lean on Me”, „Lovely Day” și „Grandma's Hands”. Viața sa a făcut subiectul documentarului „Still Bill”.

Vom reveni cu amănunte.