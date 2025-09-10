Bad Bunny s-a accidentat pe scenă, în Puerto Rico. Care este starea artistului. VIDEO

Bad Bunny a resimţit o durere puternică la genunchi în timpul unui concert la Coliseo de San Juan din Puerto Rico.

Cântăreţul de reggaeton, care are aproximativ 78 de milioane de ascultători lunari pe Spotify, a început să şchiopăteze după ce a sărit de mai multe ori pe scenă, în faţa a peste 20.000 de spectatori.

Fanii au distribuit înregistrări pe reţelele sociale. Artistul portorican apare îmbrăcat într-o cămaşă galbenă cu buline albastre şi pantaloni scurţi. El execută mai multe sărituri, până când piciorul stâng face o mişcare greşită. Bad Bunny, care a simţit imediat durerea, s-a ţinut de genunchi şi a întors spatele publicului. Totuşi, incidentul nu l-a împiedicat să continue şi să ducă spectacolul la bun sfârşit.

Bad Bunny hurt his knees during a concert???? pic.twitter.com/PCspFTbguD — kira ???? (@kirawontmiss) September 8, 2025

Deocamdată, cântăreţul nu a comentat situaţia. Nu se cunoaşte gravitatea accidentării şi nici dacă aceasta va afecta concertele sale viitoare. Dacă nu intervin schimbări, Bad Bunny ar trebui să cânte până pe 14 septembrie, în cadrul rezidenţei „No Me Quiero Ir de Aquí” din Puerto Rico.

30 de concerte în Puerto Rico

Această serie de show-uri, care cuprinde treizeci de date, dintre care nouă dedicate exclusiv publicului local, a debutat pe 11 iulie. Ea marchează lansarea noului său album de studio, „DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, care a urcat direct pe primul loc în Billboard 200 – topul albumelor din SUA – la momentul lansării, în ianuarie. În prezent, albumul se află pe locul 14 în acelaşi clasament.

Potrivit The Wall Street Journal, concertele artistului portorican au impulsionat economia locală cu peste 200 de milioane de euro. De câţiva ani o vedetă internaţională, Bad Bunny a atras în public personalităţi de prim rang în ultimele două luni. Kylian Mbappé şi Achraf Hakimi, fotbalişti la Real Madrid şi Paris Saint-Germain, au asistat la unul dintre concertele sale din iulie. Penélope Cruz, Javier Bardem, Austin Butler şi Jon Hamm au fost, de asemenea, prezenţi la show.

Bad Bunny va concerta la 1 iulie 2026 la La Défense Arena din Paris, înaintea spectacolului programat pe stadionul Vélodrome din Marsilia. Venirea sa în Franţa a stârnit un val de entuziasm printre fani: peste 500.000 de persoane au încercat să cumpere bilete, ceea ce l-a determinat pe starul reggaeton să anunţe o a doua dată la Paris, pe 5 iulie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













