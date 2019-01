Artiști nonconformiști și talentați vin în București. Serie nouă de concerte Jazz Nouveau

Jazz Nouveau

Noul sezon Jazz Nouveau are ca invitați în Control Club din București pe unii dintre cei mai nonconformiști muzicieni ai momentului. Printre ei se află Jojo Mayer, Kimmo Pohjonen, RYMDEN sau FORQ.

Sezonul IV Jazz Nouveau este deschis pe 28 ianuarie de grupul LIUN +The Science Fiction Band, în premieră în România.

Proiect muzical berlinez creat de vocalista elvețiană Lucia Cadotsch și pianistul german Wanja Slavin în 2012, LIUN+The Science Fiction Band este expresia explorării unor teritorii muzicale dintre cele mai diverse.

Grupul oscilează între digital și analog, între beat-uri dark sălbatice și compoziții melodice eterice și senzuale.

Pe 18 februarie, o nouă premieră: grupul israelian Tiny Fingers.

Trupa Tiny Fingers se remarcă prin show-urile futuriste, o experiență sonică și vizuală grandioasă, ce lasă publicul mereu dornic de mai mult.

Cu un mix de post-rock, rock psihedelic, muzică electronică și jazz, Tiny Fingers concertează intensiv, în special în Europa și Asia.

Kimmo Pohjonen, excentricul acordeonist finlandez concertează la Jazz Nouveau pe 25 februarie.

Un adevărat deschizător de drumuri, instrumentistul nordic a compus muzică de teatru, balet și film și a colaborat, printre alții cu Pat Mastelotto și Trey Gunn de la King Crimson, dar și cu Kronos Quartet.

Nitai Hershkovits Trio revine la Jazz Nouveau pe 18 martie

Cu un nou line-up, Nitai Hershkovits (pian), Or Bareket (bas), Amir Bresler (tobe), pianistul își va prezenta în București cel mai recent disc, New Place Always. Cunoscut pentru colaborările cu contrabasistul Avishai Cohen, Kurt Rosenwinkel, Mark Guiliana sau Zohar Fresco, Nitai Hershkovits este unul dintre cei mai talentați pianiști ai generației sale, descris de BBC ca un autentic miracol muzical.

Pe 25 martie, pentru prima dată în București, pe scena din Control Club va urca trupa americană FORQ, adică Henry Hey (clape), Kevin Thomas (bas), Chris McQueen (chitară), Jason JT Thomas (tobe).

Grupul FORQ este înființat de strălucitul artist american Henry Hey și basistul Michael League, motorul trupei Snarky Puppy, multi premiată cu Grammy.

Henry Hey este imposibil de prezentat fără superlative, având în vedere talentul și deschiderea sa către universuri muzicale atât de diverse. Compozitor, aranjor, instrumentist, producător, director muzical, Hey a lucrat cu David Bowie, George Michael, Rod Stewart, Seamus Blake, Lucy Woodward, ca să-i numim doar pe cei mai celebri.

Pe 8 aprilie, Jojo Mayer/Nerve se întorc la Jazz Nouveau, după memorabilul show sold out de anul trecut.

Să parcurgi drumul de la propriul band la 18 ani, și până la a cânta cu Dizzie Gilespie, Nina Simone sau Screaming Headless Torsos, nu poate fi decât rezultatul unui talent uriaș.

De aceeași părere au fost și cei de la revista Modern Drummer, care l-au inclus pe Jojo Mayer pe lista celor mai mari 50 de bateriști ai tuturor timpurilor, în 2014.

Pe 22 aprilie, o nouă premieră în România, Guillaume Perret Quartet. Saxofonistul francez Guillaume Perret este greu de încadrat într-un singur gen, curajul său artistic purtându-și audiența prin teritorii necartografiate. Jazz, funk și metal se amestecă într-un univers cinematic care solicită toate simțurile publicului.

Pe 27 mai, în premieră în București, cel mai nou supergrup european de jazz, RYMDEN concertează la Jazz Nouveau.

Pianistul norvegian Bugge Wesseltoft, împreună cu foștii membri ai influentului grup Esbjorn Svensson Trio, suedezii Magnus Öström (tobe) și Dan Berglund (contrabas) își unesc impresionantele forțe creative pentru a aduce în fața publicului RYMDEN, ”music made in Scandinavia”.

RYMDEN (în traducere, spațiu cosmic) își țese povestea din multitudinea aspectelor sociale și culturale scandinave ale secolului 21. Cum se transpune acest lucru în experiența audiției? Referințe la Bach, rock, nu jazz, dramatism și melancolie, și nu în ultimul rând virtuozitatea unor instrumentiști care au scris deja istorie in jazzul european.

Concertele încep la ora 20.00. Accesul publicului se face la ora 19.30

Biletele se găsesc online pe eventbook.ro.

Mai multe detalii sunt pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.

Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale.

@CristianMatei

