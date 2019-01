Drake, în centrul unui scandal sexual. VIDEO cu momentul în care rapperul pipăie o minoră

Potrivit NME, înregistrarea video ar putea fi din anul 2010, când Drake avea 24 de ani și se afla pe scenă cu o fată din public, în timpul unui concert.

Momentul surprins cu un telefon mobil de un fan, din public, ia o întorsătură bizară după ce muzicianul începe să o sărute pe fată și chiar îi pipăie sânii cu brațele, în timp ce o ținea cu spatele la el.

”Aș putea să am probleme pentru asta. Câți ani ai?”, întreabă Drake, după care fata îi spune că 17.

”Frate, nu pot încă să mă duc la pușcărie. De ce arăți în halul ăsta? Uită-te la toate astea. Păi, bine, 17 ani, m-am distrat. Nu știu dacă să mă simt vinovat sau nu, dar m-am distrat. Îmi place cum se simt sânii tăi în pieptul meu. Așa că vreau să-ți mulțumesc” - a spus Drake, după care o sărută pe fată pe mâini, pe obraji și pe gură.

drake kisses underage girl, learns she’s underage, then kisses her again but this time feels her breasts pic.twitter.com/oLkxZccHiS