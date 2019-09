Anunțul lui Smiley despre concertele electorale: ”Sunt primării care organizează spectacole”

Compozitorul și cântărețul Smiley, care este unul dintre cei mai apreciați artiști români ai momentului, a explicat într-un interviu acordat Știrile Pro TV cum procedează atunci când are oferte de concerte în perioada campaniilor electorale.

Smiley, care este economist, spune că nu e pricepe nici la economie și nici la politică, însă - de când a avut drept de vot - nu a ratat decât o singură dată ocazia de a pune ștampila pe buletinul de vot.

În interviul acordat corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari, Smiley a mărturisit că se duce la vot pentru că este optimist și îi pasă de ”oamenii din țara asta”.

Vitalie Cojocari: Economistul Smiley, ce părere are despre economia din România?

Smiley: ”Băi, nu pot să spun că mă pricep la economia României, dar simt că nu prea o controlăm noi. Moga îmi zicea, eram cu Moga în mașină, zicea, bă, Mark Twain zicea: dacă votul nostru ar conta nu ne-ar lăsa nimeni să votăm.”

Vitalie Cojocari: Are dreptate Mark Twain?

Smiley: ”Nu știu mă nene, sunt în ceață cu toată treaba asta, cu politica și cu economia.”

Vitalie Cojocari: Dar tu te duci la vot? Votezi de fiecare dată.

Smiley: ”Cred că mi-a scăpat o dată în anii ăstia, de când am dreptul de vot.”

Vitalie Cojocari: Și de ce te duci la vot, în contradicție cu Mark Twain?

Smiley: ”Pentru că sunt un tip optimist și pentru că întotdeauna alegerile pe care le-am făcut în viață au fost la modul: bă, dacă tot fac o alegere, dacă tot fac ceva măcar să fac pe mâna mea. Dacă fac ceva greșit să fie pe mâna mea, dacă fac bine să fie tot pe mâna mea, știi? Din păcate, în România, orice faci pe scena asta socială poate fi interpretat politic. Eu nu am nicio culoare politică, nu țin cu niciun partid, nu-i cunosc, nu-i știu, nu știu ce agendă au, dar îmi pasă ce se întâmplă cu țara asta și îmi pasă de oamenii din țara asta. Și îmi pasă de viitorul românilor. Implicarea mea e socială. Dacă doresc să fac o diferență în timpul vieții mele în România voi face toate eforturile să o fac.”

De altfel, Smiley recunoaște că, uneori, are discuții aprinse cu Tudor Chirilă din cauza deciziei sale de a nu se implica în subiecte politice, ci doar ... sociale.

Smiley: ”Eu am evitat tot timpul să mă implic în poveștile astea politice, pentru că nu mă pricep, nu cred că am eu soluții pentru conducerea țării. Da, ok, fiecare ne dăm cu părerea la scara blocului, toți avem păreri, toți ne pricepem la politică și la fotbal. Dar nu cred că mă pricep la asta. Eu îmi văd de treaba mea și știu ce am de făcut eu.”

Vitalie Cojocari: Cu Tudor Chirilă nu vorbești de treaba asta?

Smiley: ”Cu Tudor Chirilă am foarte dezbateri pe tema asta și povestim despre asta și implicarea noastră socială, dar el duce lucrurile mai departe. El e și pasionat de treaba asta, eu n-am atâta timp la dispoziție, să stau să analizez și cred că sunt unii care se pricep mai bine la asta. Eu îmi fac treaba pe partea socială și mă implic în campaniile în care cred și în care cred că se pot schimba lucrurile.”

Mai mult, Smiley spune că nu a cântat niciodată la concertele elctorale și nici nu o va face pe viitor, pentru că nu vrea să influențeze oamenii în luarea deciziilor.

”Eu nu am cântat niciodată la concertele electorale. Poate în perioada cu SIMPLU, poate acum 15 ani, cred, nu știu.. Nu aș vrea să influențez oamenii în luarea deciziilor. Când sunt campanii electorale mai sunt primării care organizează spectacole și nu știi care sunt implicările. Le spun din start, adică agentul care se ocupă de organizarea concertului, el știe și le spune: să nu fie niciun fel de însemne electorale, să nu fie implicații de genul ăsta. Noi cântăm pentru oameni, noi mergem acolo pentru oamenii care se adună, nu mergem pentru niciun partid politic, pentru că eu nu vreau să influențez oamenii. Eu nu-i cunosc. N-am de unde să știu cine e omul ăla, ce a făcut pentru comunitate, dacă bun, dacă e rău, n-am de unde să știu. Că nu îi scot dosarul să văd ce a făcut, dacă merită, dacă nu .. Eu mă duc pentru oameni, efectiv.” - a mai spus artistul.



Vedeți AICI integral interviul acordat de Smiley corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari!