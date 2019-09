Andreea, fata care a întors 4 scaune la Vocea României. Smiley, nervos pe Brenciu: ”Prostule”

Andreea Ciocoi este tânăra care, cu o piesă de blues, a reuşit să-i convingă pe toţi cei 4 antrenori de la Vocea României să o dorească în echipele lor.

Înainte de a urca pe scenă, Andreea Ciocoi a spus că nimeni nu a crezut în talentul ei.

"Mi s-a spus că nu sunt destul de bună, că trebuie să fac mai mult efort. Eu mi-am dat întotdeauna silinţa", a spus ea înainte de a cânta la Vocea României.

Smiley a fost primul care s-a întors, apoi Horia Brenciu, Tudor Chirilă şi Irina Rimes.

Smiley: "You are the one. Ai cântat senzațional. Mi-aş dori foarte tare să te am la mine în echipă".

Tudor Chirilă: ”Cred că vocea ta este potrivită nu doar blues-ului, cred că sunt o grămadă de alte piese pe care le poți cânta. Și cred că am experiență în a descoperi exact ce vor și ce pot să cânte concurenții, așa că aș vrea tare mult să-și ofer posibilitatea să te descoperi și în altă variantă împreună cu mine.”

Irina Rimes: "Eu m-am întors pentru că vocea tare are o coloratură foarte interesantă, fix ce îmi trebuie mie ca să câştig Vocea României".

Horia Brenciu: "La modul în care i-ai zâmbit lui Smiley, n-am nicio șansă. (...) Dar dacă se întâmplă, prin absurd, să mă alegi, doar prin absurd, ţi-am pregătit piesa pentru etapa următoare. Ți-o spun de pe acuma. (...) Experienţa mea nu contează, du-te la ei".

Și, se pare că răspunsul neașteptat al lui Brenciu a convins-o pe Andreea să aleagă echipa lui Tudor Chirilă.

Pro TV

”M-a ascultat! Când vreau să fiu convingător .. sunt.” a spus Brenciu.

Nervos, Smiley l-a certat pe Horia Brenciu pentru această strategie de ... psihologie inversă care nu a funcționat.

”Deci ea venise pentru Horia Brenciu. Ea a venit pentru Horia Brenciu.” a spus uimit Pavel Bartoș.

”Iar eu i-am zis .. du-te la el.” a replicat Horia Brenciu.

”Prostule. Cum, mă, să fii așa? Prostule ce ești!” a concluzionat Smiley, în zâmbetele lui Brenciu.

Vocea României, lider de audiență

Vocea României a fost lider absolut de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 9.5 puncte de rating și 30.1% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut numai 4.3 puncte de rating și 13.5% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, aproximativ 1.7 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 20:57, peste 2.3 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor.

Zece concurenți au reușit să întoarcă scaunele antrenorilor

De-a lungul serii, antrenorii au pariat pe zece noi concurenți.

Irina și Tudor merg mai departe cu câte două noi concurente: Cristina Dima și Maria Crăciun, respectiv Andreea Ciotoi și Maria Farcaș, Smiley a câștigat lupta pentru Gabriel Bîscoveanu, Daniela Răduică și Renee Santana, iar Horia îi are de acum în echipă pe Adriana Simionescu, Chris Tapor, Viana și Cristiana Deliu.

Spectacolul vocilor continuă și vinerea viitoare, de la 20:30, când noi concurenți așteaptă să urce pe scenă și să întoarcă scaunele antrenorilor!