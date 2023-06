Andreea Bănică, la primul banchet al Sofiei. Ce ținută a purtat fiica artistei la petrecere | GALERIE FOTO

Sofia se pregătește de examene și intrarea la liceu, înainte însă, aceasta a avut parte de o petrecere pe cinste, unde a strălucit. Îmbrăcată într-o rochiță roz, scurtă și cu volane și o pereche de pantofi cu toc alb, adolescenta a arătat că o adevărată prințesă la banchetul de clasa a VIII-a, iar Andreea Bănică nu putea fi mai mândră.

Nu doar că a lăudat-o pe rețelele sociale, însă a vorbit cu mare drag despre fiica ei și în timpul emisiunii. Cele doua sunt ca două prietene și acest lucru se vede și în interacțiunea dintre ele.

„La multi ani copii frumosi si buni! Ce doresc pentru copiii mei doresc tuturor copiilor! Aseara @iamsofiamariab a avut banchetul de final al clasei a 8 a! Emotii, bucurie, lacrimi si o distractie pe cinste. Prin asta a trecut Sofia ieri! Nu am avut timp sa postez din cauza timpului scurt care m-a presat pentru ca a trebuit sa ma impart in multe locuri, insa am reusit sa ii fac cateva poze inainte sa plecam spre distractie”, a scris Andreea Bănică pe pagina sa de Instagram.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 02-06-2023 09:04