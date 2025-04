Al Pacino împlineşte 85 de ani. Cum arată astăzi, cariera și rolurile memorabile ale actorului de la Hollywood. GALERIE FOTO

La 17 ani a început să se întreţină singur, lucrând ca vânzător, poştaş, lucrător de farmacie, portar, administrator de bloc. A început să joace teatru ca amator, a scris cuplete pentru spectacole de teatru de revistă prin cafenele.

Dorinţa de a deveni actor a apărut după ce a văzut piesa "Pescăruşul" de Cehov, pe când avea 14 ani. În 1966 a fost acceptat de renumitul Studio Actor's unde a studiat sub îndrumarea profesorului Lee Strasberg.

Al Pacino a fost apreciat drept cel mai bun actor al sezonului pentru stagiunea 1967-1968 cu piesa "The Indian Wants the Bronx", jucată pe Broadway, pentru care a fost recompensat cu un premiu Obie. Ulterior a câştigat un premiu Tony pentru "Does the Tiger Wear a Necktie?", menţionează imdb.com.

Debutul cinematografic

Debutul cinematografic a fost în 1969, în filmul "Me, Natalie", urmat de pelicula "Panic in Needle Park" (1971), unde a jucat rolul unui drogat. Rolul lui Michael Corleone din "The Godfather" (1972) a fost unul dintre cele mai impresionante, aducându-i nu doar celebritatea, ci şi o nominalizare pentru Premiul Oscar.

Al Pacino a fost tentat să joace în filme care să-l facă remarcat, între care amintim rolurile din "Serpico" (1973) şi "Dog Day Afternoon" (1975). Trei ani la rând a fost nominalizat pentru cel mai bun actor la premiul Academiei (Oscar).

Au urmat rolurile din "Bobby Deerfield" (1977) şi din "And Justice for All" (1979), cel din urmă aducându-i încă o nominalizare la premiul Academiei pentru cel mai bun actor, "Cruising" (1980), "Author! Author!" (1982), "Scarface" (1993), "Revolution" (1985), menţionează CineMagia - www.cinemagia.ro.

În 1989 a regizat un film, "The local stigmatic", şi a jucat în "Sea of Love", în rolul unui poliţist alcoolic. Întorcându-se la familia Corleone, a făcut "The Godfather III" (1990) şi a obţinut elogii pentru primul său rol de comedie în "Dick Tracy" (1990).

Acesta i-a adus o altă nominalizare la Oscar pentru Best Supporting Actor, iar doi ani mai târziu a mai obţinut o nominalizare pentru "Glengarry Glen Ross" (1992).

A urmat "Frankie and Johnny" (1991), iar în 1993 a câştigat premiul Academiei pentru cel mai bun actor pentru rolul din "Scent of a Woman" (1992), arată imdb.com. În următorii ani, Pacino a început să realizeze roluri mari în filme mari cu o frecvenţă mai mare.

"Carlito's Way" (1993) este un alt film clasic cu gangsteri, la fel ca "Heat" (1995), regizat de Michael Mann. S-a reîntors pe scaunul de regizor pentru adaptarea după Shakespeare "Looking for Richard" (1996). "City Hall" (1996), "Donnie Brasco" (1997) şi "The Devil's Advocate" (1997) au apărut tot în această perioadă. Au urmat alte două performanţe - "The Insider" (1999) şi "Any Given Sunday" (1999).

În anii 2000, a jucat într-o serie de succese teatrale, între care amintim "The Merchant of Venice" (2004), "Ocean Thirteen" (2007), în miniseriile de televiziune "Angels in America" (2003) - premiul Emmy pentru cel mai bun actor şi Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o miniserie.

Astfel, Pacino a devenit al 18-lea performer care a câştigat "coroana triplă" a actorilor - premiul Oscar: Best Actor, "Scent of a Woman" (1992); Premiul Tony: Best Supporting Actor-Play "Does a Tiger Wear a Necktie?" (1969) şi Best Actor-Play "The Basic Training of Pavlo Hummel" (1977); premiul Emmy: Best Actor-Miniseries.

Dintre filmele sale mai amintim: "Two for the Money" (2005), "Righteous Kill" (2008), "You Don't Know Jack" (2010), ''The Son of No One'' (2011), "Stand Up Guys" (2012), "Manglehorn" (2014), "The Humbling" (2014), "Danny Collins" (2015), "Misconduct" (2016), care poate fi văzut pe VOYO, "The Pirates of Somalia" (2017), "Hangman II" (2017).

Peliculele în care a jucat în ultimii ani

În ultimii ani a mai jucat în peliculele: "Paterno" (2018), "Once Upon a Time in Hollywood" (2019), "The Irishman" (2019; a primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2020), "American Traitor: The Trial of Axis Sally" (2021), "House of Gucci" (2021), "Knox Goes Away" (2023), "Modi: Three Days on the Wing of Madness" (2024), "The Ritual" (2025).

Tată pentru a patra oară

În iunie 2023, celebrul actor a devenit tată pentru a patra oară. Iubita sa, Noor Alfallah, a născut un băieţel, cu numele Roman Pacino, declara pentru AFP agentul starului de cinema, Stan Rosenfield. Al Pacino mai are, din relaţiile anterioare, alţi trei copii, care în prezent sunt adulţi.

Profimedia

În octombrie 2024, Al Pacino a lansat primul său volum de memorii, intitulat ''Sonny Boy'', scria The Guardian. Cartea povesteşte copilăria actorului în New York, cariera de la Hollywood şi conţine gânduri despre ''dragoste şi sens''.

Publicat de Penguin Random House, acesta este ''volumul de memorii al unui bărbat care nu se mai teme de nimic şi nu mai are nimic de ascuns'', preciza un comunicat dat publicităţii de editură. ''Toate rolurile importante, colaborările esenţiale şi cele mai importate relaţii sunt povestite pe larg, la fel ca şi uniunea controversată între creativitate şi comerţ la cele mai înalte niveluri''.

''Firul cărţii este însă spiritul iubirii şi al vocaţiei'', se mai spunea în comunicat. ''Dragostea te poate dezamăgi şi poţi fi învins în aspiraţiile tale - aceleaşi lumini care strălucesc intens pot de asemenea să-şi reducă intensitatea.

Dar Al Pacino a fost suficient de norocos să se îndrăgostească profund de meseria sa înainte să aibă cea mai vagă idee de recompensele pe care i le va oferi şi nu a încetat niciodată să o iubească. Iar asta a contat foarte mult''.

Volumul de memorii istoriseşte copilăria actorului petrecută în New York, educaţia pe care a primit-o de la ''cea care îl iubea aprig, dar care nu era bine din punct de vedere mintal, mama lui, şi de la părinţii ei'', gaşca de prieteni din South Bronx şi timpul petrecut la legendarul liceu de arte performative din New York.

Continuă cu teatrul de avangardă din anii 1960-1970, după care urmează primele roluri important în cinema la începutul anilor 1970 în pelicule precum ''Panic of Needle Park'', ''The Godfather'', ''The Godfather Part II'', ''Serpico'' şi ''Dog Day Afternoon''.

''Am scris 'Sonny Boy' ca să exprim ceea ce am văzut şi am trăit de-a lungul vieţii'', spunea Pacino în comunicat. ''A fost o experienţă personală incredibilă şi revelatoare să reflectez la această călătorie şi la ceea ce mi-a permis actoria să fac şi la lumile pe care mi le-a deschis. Întreaga mea viaţă a fost un efort măreţ şi am fost un tip destul de norocos până acum''.

