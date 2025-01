Actorul Jesse Eisenberg a povestit concediul petrecut la Timișoara: „singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”

Starul, nominalizat la premiile Oscar, a spus că deși se simte vinovat atunci când merge într-o vacanță, vizita în România nu i-a stârnit acest sentiment.

Nu este clar când a ajuns vedetă în orașul de pe Bega. Este foarte posibil să fi fost la noi în perioada august-noiembrie, anul trecut, pentru că atunci a filmat în Budapesta pentru pelicula "Now You See Me 3".

Jesse Eisenberg a fost nominalizat anul acesta la premiile Oscar la categoria "cel mai bun scenariu original" pentru filmul "A Real Pain".

El a apărut pe listă scurtă pentru râvnitele trofee și în 2011, pentru rolul din producția "The Social Network", în care l-a interpretat pe Mark Zuckerberg.

Jesse Eisenberg: "Am fost cu familia în Timișoara, România, care este locul unde a pornit Revoluția împotriva lui Ceaușescu”.

Jimmy Kimmel, ABC: „Ți-ai dus copiii acolo?”

Jesse Eisenberg: „Copilul, că avem doar unul, dacă erau doi era exclus. A fost minunat, i-am explicat copilului ce s-a întâmplat, nu la modul violent, ci doar i-am explicat că a fost un dictator. A fost o călătorie uimitoare, orașul este minunat și totul e frumos. Aia a fost singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât.”

