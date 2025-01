Mărturisirea făcută de Sebastian Stan, la PRO TV, cu 9 ani înainte de a câștiga Globul de Aur: „Vreau să revin în România”

Actorul american de origine română Sebastian Stan a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 82-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie /musical - „A Different Man”.

La finalul discurusului său, ținut în cadrul celebrei gale, Sebastian Stan a spus răspicat, în limba română, România, te iubesc!”.

În 2016, PRO TV a stat de vorbă, în SUA, cu Sebastian Stan, atunci când Rareș Năstase s-a întâlnit cu star-ul de cinema în New York. Atunci, Sebastian Stan spunea că abia asteaptă să își reviziteze țara și orașul în care s-a născut - Constanța.

Redăm mai jos reportajul realizat de Rareș Năstase cu Sebastian Stan, în 2016, în New York:

Reporter: Cum e să fii prietenul lui Captain America și împreună să-l bateți pe Iron Man?

Sebastian Stan: E foarte bine. Mi se pare ireal că sunt plătit să-i lovesc pe alții.

La Hollywood, toată lumea știe că e român, de la colegii de platou, la realizatorii de emisiuni TV. Și toți cei cu care colaborează vor să-l audă vorbind în limba română. Cu Sharon Stone a flirtat în direct, tot în românește.

E sexy, are un trup de milioane și e curtat de marile companii publicitare pentru numeroase spoturi, iar în lumea filmului se spune că are un zâmbet ucigaș. Și de când au aflat că e român, tot mai mulți fani încep să-i vorbească în limba maternă.

A câștigat admirația a milioane de fani din toată lumea jucând rolul de băiat sexy și dur care înfruntă mai toate simbolurile americanilor în materie de eroi, personaje inspirate din benzile desenate, precum Iron Man sau Captain America. Joacă alături de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Hugo Weaving sau Samuel L. Jackson și mulți alți actori celebri, cu care împarte platourile de filmare.

Sebastian Stan: "Mă gândesc mereu când mă trezesc dimineața, e ca un vis."

Își găsește ușor cuvintele în limba română pe măsură ce discuția avansează; nu-i este ușor, având în vedere că nu are ocazia să vorbească prea mult românește nici la New York, nici la Hollywood, în cetatea filmului american.

Sebastian Stan: "Mai vorbesc cu mama și mai vorbesc cu tata odată pe săptămână. Mama, în mod special."

Părinții săi au divorțat pe când Sebastian avea doar 2 ani, iar tatăl său e tot în America, dar pe coasta de Vest. Îl vizitează când merge la Los Angeles, pentru filmări, și spune că părinții i-au păstrat viu interesul pentru România.

"Acum mă interesez tot mai mult de România, vreau să mă întorc", a spus actorul.

Se întâmpla în 1990, când Sebastian avea 8 ani și locuiau la Constanța. Imediat după Revoluție, mama lui, profesor de pian, l-a luat cu ea la Viena, unde au trăit 3 ani, și apoi au zburat peste ocean, în Statele Unite.

Sebastian Stan: "A fost foarte devreme, dar eu am amintiri. De comuniști și de situația aia ce să zic. De Anul Nou îmi amintesc că televizorul era deschis toată noaptea, că în rest era doar o oră."

În fața unei cafele cu mult lapte, Sebastian spune că îl bucură faima și succesul filmelor comerciale care i-au adus faima, dar și-ar dori și roluri mult mai profunde.

Sebastian Stan: "Aici e film independent și comercial; sunt bune amândouă, dar aș vrea roluri despre viață, despre familie."

Iar la acest capitol, ține să ne spună că e cu ochii pe producțiile românești. A văzut multe din filmele premiate în Europa și vrea să colaboreze cu cineaști români.

"Cristi Puiu, Mungiu; la Mungiu am fost cu mama", a spus actorul.

Îi laudă pe românii care fac cinematografie pentru că vorbesc despre realități din societatea românească, pe care începe să o cunoască și el. Filmul românesc l-a făcut să înțeleagă, mai nou, prin ce a trecut mama sa, când a decis să emigreze împreună cu el, la mii de kilometri de România.

Sebastian Stan: "Văzând ultimul film al lui Mungiu, am înțeles și cum a fost cu mama și cum s-a chinuit ea cu un copil, să ia un ban în casă, să aducă de mâncare."

Carisma, ambiția și talentul i-au adus roluri și în filme de Oscar. În "Marțianul" a jucat alături de Matt Damon, iar în alta peliculă premiată, "Lebăda Neagră", a filmat scene cu Natalie Portman.

A jucat însă și în musicaluri pe Broadway, dar și în serialul Gossip Girl, difuzat și la PRO TV. De fiecare dată, a avut roluri de bărbat irezistibil, însă în cel mai recent film din trilogia Captain America, lansat în vara acestui an, are rol principal. Și a primit replici în limba română, după ce a discutat cu regizorul să aducă în scenariu un crâmpei din țara natală.

Sebastian Stan: „Am vorbit și a zis că e și în avantajul meu că vorbesc, mi-au făcut o favoare.”

După majorat, s-a întreținut lucrând ca ospătar la un restaurant din Manhattan, într-o vreme când spune că fiecare dolar primit conta enorm. Servea la mese, dar nu a renunțat la visul de a juca pe scene mari de teatru și film. Primul casting pentru film îl avusese pe când era la Viena și avea doar 10 ani, și de atunci a sperat să fie în lumea Hollywoodului.

Sebastian Stan: „Țin minte că mama m-a dus. Mie îmi plăcea să interpretez, să imit alte persoane din jurul meu.”

Se simte puternic legat de România, se laudă peste tot că s-a născut la Constanța și a stat la bloc, într-un oraș de litoral, pe care l-a vizitat în 2005.

Sebastian Stan: „M-am dus la plajă... era vară... am petrecut ziua mea acolo, în august, a fost nemaipomenit.”

Pomenește un moment trist, de familie, care l-a ținut în ultimii ani să mai revină în cartierul natal, de la Marea Neagră.

„Acolo era și mamaia, dar mamaia a murit și pentru mine e puțin mai trist, ar însemna să merg la cimitir, să retrăiesc… dar voi veni.”

Devine însă foarte serios atunci când povestește despre amintirile de la Constanța, în zilele Revoluției din 1989. Se juca între blocuri, într-un cartier muncitoresc, când a izbucnit revolta.

Sebastian Stan: „Erau tineri cu steagul cu stema ruptă, asta nu o să uit toată viața, vedeam că ceva se întâmplă. Și am căutat de curând pe YouTube imagini cu Ceaușescu, și când vorbea și a venit elicopterul și l-a luat, și așa am simțit în toți mușchii, am simțit ca un cuțit în mine.”

E adulat și asaltat cu mesaje de dragoste din toată lumea și susține că își simte din plin rădăcinile românești. E mereu glumeț și foarte atent la aparițiile publice, dar și politicos. Își apropie fanii cu zâmbete, poante și chiar îmbrățișări.

Călătorește mult în Europa și Asia și face în fiecare an multe deplasări în marile orașe americane, pentru a promova filmele cu supereroi. Merge aproape zilnic la sală, unde are un antrenor personal, dar îi place să își încarce bateriile plimbându-se ore în șir pe străzile din New York, unde povestește că forfota orașului și arhitectura clădirilor îi dau multă energie.

Reporter: „Simți că celebritatea te schimbă?”

Sebastian Stan: „Cred că mă face mai responsabil, ești ceva mai responsabil cu ce faci, câștigi un ban ce faci cu el, la 20 de ani nu asta era în mintea mea.”

Dincolo de succesul fulminant, tabloidele americane au vorbit mult și scriu despre viața sa privată, despre relații pe care le-a avut doar cu colege de platou. A format un cuplu vreme de câțiva ani cu Leighton Meester, co-star în Gossip Girl. A urmat o lungă poveste de dragoste cu rusoaica Margarita Levieva, alături de care a jucat în Spread, însă în vara acestui an au existat tot mai multe zvonuri că cei doi s-ar fi despărțit, pe motiv de gelozie. Sebastian Stan a acceptat să ne vorbească și despre acest aspect.

Sebastian Stan: „Există separarea asta cu plecările mult timp la filmări, ai văzut cum se rup alte relații, ai văzut Brad cu Angelina.”

Reporter: „Tu îți dorești o familie?”

Sebastian Stan: „Îmi doresc o familie, să mă stabilesc, să am și familie și carieră, ai văzut că există și astfel de cazuri.”

Nu pune cariera pe primul plan și visează să aibă copii. Până atunci, are în lucru 6 proiecte noi. Presa de la Hollywood a speculat că ar putea să-l joace chiar pe tânărul Luke Skywalker, într-un nou episod din seria Star Wars, după ce mai mulți producători ar fi observat o izbitoare asemănare între el și Mark Hamill, interpretul rolului din anii ’80. Sebastian preferă să vorbească mai mult despre industria filmului european, despre care se informează tot mai mult.

Ne-a spus care sunt ultimele bârfe la Hollywood, în privința locurilor bune de filmare din Estul Europei.

Sebastian Stan: „Am auzit că e ceva cu filmele turnate la Budapesta și au băgat ceva taxe și o să se mute tot mai mult în România.”

Acasă la mama sa, în New York, mănâncă întotdeauna românește.

„Și acum de sărbători, facem sarmale, și salată de boeuf, asta e așa ceva de neconceput”, spune Sebastian.

La 34 de ani, pe Sebastian Stan îl recomandă filme celebre pe tot mapamondul și împarte scenele blockbusterelor cu staruri de calibru. Din Constanța la Hollywood, din România în țara tuturor posibilităților, din anii comunismului românesc pe culmile succesului american, Sebastian nu uită să fie un bun român.

„Ești responsabil, viața de actor.”

