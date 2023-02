A prins ultimul loc în avion, lângă un străin. Acum sărbătoresc 40 de ani de căsnicie

Era în februarie 1982. Vickie avea 22 de ani, proaspăt absolventă a Universității din Tennessee, în drum spre Londra pentru a participa la un program de studii profesionale, scrie CNN.

Călătorea cu una dintre cele mai bune prietene ale ei, Sandra. Cele două tinere și-au făcut valize enorme și au dus bagajele din Ohio, prin New Orleans, până la ceea ce se numea atunci Aeroportul Național Washington.

Prietenele aveau bilete rezervate pentru un zbor World Airways către Aeroportul Heathrow din Londra. Au rezervat în regim standby, doar pentru că era cea mai ieftină opțiune. Nu le-a trecut niciodată prin minte că biletele sunt ieftine dintr-un motiv.

„Nici măcar nu știam ce înseamnă cuvântul standby”, spune Vickie astăzi pentru CNN Travel. „Tot ce știam a fost că am făcut o afacere foarte bună”.

Cele două femei au fost atât de uşurate că au ajuns la Washington DC - nu a fost o operaţiune ușoară să-şi tragă valizele mari într-un autobuz şi apoi într-un tren aglomerat de navetişti - încât, când au ajuns la aeroport, s-au relaxat amândouă.

”El este Graham. E din Anglia”

„Nu știam că trebuie să te duci să faci check-in – nu știam ce trebuia să faci”, își amintește Vickie.

Când le-a picat fisa, iar Vickie și Sandra și-au dat seama că biletele lor însemnau că nu există nicio garanție că vor și zbura, au intrat în panică.

La poartă, cele două femei așteptau neliniștite, în lacrimi la gândul că nu vor ajunge - sau, mai rău, că una dintre ele ar putea fi primită la bord, iar cealaltă nu.

Între suspine, au explicat personalului aeroportului că niciuna dintre ele nu a mai călătorit în străinătate înainte și se bazează una pe cealaltă pentru sprijin moral.

Sandrei i s-a permis prima accesul. Câteva minute mai târziu, lui Vickie i s-a spus că a prins ultimul loc disponibil în avion.

„M-au dus la clasa întâi, m-au plimbat în spatele avionului, au venit, mi-au aruncat bagajele pe un scaun, au lovit persoana de lângă ei, ea s-a întors și era chiar prietena mea”.

Împotriva tuturor șanselor, Vickie și Sandra nu numai că ajunseseră amândouă la bord, ci nimeriseră și pe locuri alăturate. S-au îmbrățișat fericite, ștergându-și fiecare lacrimile rătăcite în timp ce răsuflau ușurate. Și apoi Sandra i-a prezentat-o ​​pe Vickie bărbatului care completa rândul lor de trei scaune.

”El este Graham”, spuse ea. ”E din Anglia”.

Graham zâmbi la salut. Îmbrăcat într-un pulover verde, cu părul roșu și ondulat, emana o încredere prietenoasă și relaxată, care o liniștea instantaneu pe Vickie. Panica din ultimele ore s-a domolit oficial.

Graham avea, de asemenea, 22 de ani și provenea din Lancashire, în nordul Angliei. Absolvise Universitatea Leeds din Marea Britanie cu un an înainte și tocmai petrecuse câteva luni călătorind prin SUA, în timp ce aștepta să înceapă studiile la facultatea de drept.

Cei trei au deveit pe loc cei mai buni prieteni

„Am economisit niște bani, mi-am cumpărat un bilet dus- întors spre New Orleans și am petrecut aproximativ șase săptămâni cu mașina prin Statele Unite, până când mi-am terminat banii”, a spus Graham astăzi pentru CNN Travel.

La fel ca Vickie și Sandra, Graham și-a rezervat un bilet în așteptare. Spre deosebire de Vickie și Sandra, el știa ce înseamnă asta. Habar n-avea dacă va fi lăsat să urce sau nu, dar era încântat să obțină un loc și, la fel de încântat, să fie așezat alături de doi americani prietenoși, dornici să afle totul despre Marea Britanie.

„Erau epuizate, dar evident entuziasmate să se reîntâlnească în avion”, își amintește Graham. ”Și am început să vorbim”.

Graham le-a plăcut imediat pe Vickie și Sandra - erau o companie agreabilă, distractivă și emoția lor era contagioasă. Le-a răsfățat cu povești despre Anglia și a fost dornic să audă cum era viața din sudul Americii.

Lui Vickie îi plăcea Graham. Datorită lui, s-a bucurat de un prim zbor transatlantic grozav.

„Am râs mult”, își amintește Vickie. „Am stat treji toată noaptea – și asta a fost a doua noapte în care am stat nedormite, Sandra și cu mine, pentru că am fost treze cu o noapte înainte de a încerca să ajungem la aeroport. Și a fost drăguț. S-a dovedit imediat un bun prieten”.

În timp ce Vickie i-a părut lui Graham distractivă și o companie plăcută, ea nu credea că va fi altceva decât un prieten – oricum, nu pentru ea.

„Avea părul roșu și ondulat pe atunci – era un permanent, nu era real – și prietena mea adora băieții cu părul creț. Așa că m-am gândit: „Bine, Sandra a cunoscut pe cineva”.

Graham a promis că le va ajuta pe Vickie și Sandra să își transporte bagajele de la Heathrow în centrul orașului Londrei. După aceea, va trebui să se întoarcă în nord pentru a-și vedea familia, dar a spus că se va întoarce în capitală în curând.

„Am fost încântați că avea să ne arate împrejurimile”, își amintește Vickie. „Ne-a povestit toată noaptea din istoria Angliei”.

”Nu mi-a venit să cred ce noroc am avut”

Vickie își amintește că Graham a încercat să le explice anul 1066, văzut ca o dată esențială în istoria Angliei, când William de Normandia l-a învins pe regele Harold al II-lea în bătălia de la Hastings.

„Nici nu știam ce este 1066”, spune Vickie, „În momentul în care am părăsit avionul, am știut tot ce s-a întâmplat vreodată. Sunt surprins că nu am memorat regii și reginele până la sfârșit”.

„Mi-a plăcut să educ fetele și să le prezint țara mea”, spune Graham. "Nu mi-a venit să cred ce noroc am avut să stau lângă două blonde frumoase și cu siguranță așteptam cu nerăbdare să le revăd. Mi-am făcut planuri să le vizitez înainte să le părăsesc în prima zi".

După ce au aterizat în Marea Britanie, cei trei au plecat cu trenul către hotelul central unde Vickie și Sandra urmau să locuiască și să lucreze în următoarele trei luni. Graham le-a explicat drumul, învățându-le pe Vickie și Sandra cum să navigheze prin sistemul de transport străin lor și le-a ajutat să-și urce bagajele mari în vagoane.

Era oră de vârf, iar cei trei s-au trezit într-un tren de navetiști aglomerat. Vickie a fost surprinsă că nimeni nu vorbea și nici măcar nu se uitau unul la altul. Ea, Sandra și Graham au întrerupt liniștea cu vorbăria lor agitată.

„Noi trei am provocat agitație cu râsul și comentariile noastre constante în timp ce arătam pe geam, ceea ce i-a făcut pe unii să zâmbească la entuziasmul nostru”, își amintește Vickie.

„Când am ieșit din gară, am fost copleșiți de cât de frumoasă era Londra, chiar și în burniță, și ne-am îndrăgostit de oraș chiar în ziua aceea”.

Înainte să-și ia rămas bun și să ia trenul spre casa părinților săi, Graham le-a oferit pe Vickie și Sandra prima lor ceașcă de ceai britanic. A promis că se va întoarce în weekendul următor, dar plecarea lui a mai avut o nuanță de tristețe.

„În timp ce beam ceaiul și el se pregătea să plece, noi spuneam: „Oh, nu”. Devenise cel mai bun prieten al nostru și ne gândemm: „Oh, urâm să-l părăsim”. Așa că am spus: „Ei bine, trebuie să facem poze””, își amintește Vickie.

Cum au făcut prima fotografie împreună

Vickie și-a scos aparatul foto și a făcut prima fotografie la Londra: Graham și Sandra, zâmbind împreună.

Apoi i-a dat aparatul foto Sandrei și s-a pozat pentru propria ei fotografie cu Graham. Fără să stea pe gânduri, vizitatoarea americană și străinul britanic și-au pus brațele unul în jurul celuilalt și s-au aplecat în față, atingându-și capetele.

„Încă mă gândeam că era mai mult pentru Sandra decât pentru mine”, spune Vickie. „Dar în poza noastră - a făcut aceeași poză cu Sandra și mâinile lor sunt mai depărtate - mâinile noastre sunt chiar lângă cealaltă, ceea ce este destul de amuzant. Bănuiesc că priveam înainte la lucruri ce vor veni".

În acel moment, Vickie nu s-a gândit la nimic. Fotografia a fost pur și simplu pentru a sărbători începutul aventurii lor din Marea Britanie.

„A fost doar pentru a ne aminti: am ajuns la Londra și iată-ne. Și iată noul nostru prieten – noul și singurul nostru prieten din Londra”, își amintește ea.

Graham și-a luat rămas bun, promițând că se va întoarce în weekendul următor.

Prima săptămână a lui Vickie la Londra a fost un botez de foc. Ea și Sandra lucrau ca personal de curățenie la hotel. Erau în egală măsură neștiutori și dedicați, încântați să experimenteze ceva nou și nu aveau idee ce să facă mai departe.

„Aveam o licență în managementul afacerilor, precum și o licență în informatică și una în domeniul imobiliar. Eu îmi făceam rareori propriul pat și acum eram acolo cameristă. Așa că eram foarte nervoase să începem munca acolo”, spune Vickie.

Vickie își amintește și de un adevărat șoc cultural pe care l-a trăit. Cea mai mare parte a ceea ce știa despre Marea Britanie le aflase de la Graham în zborul de șapte ore peste Atlantic. Se simțea vizibilă, cu accentul ei american, în mijlocul unei mări de voci englezești.

"Pe atunci, americanii, desigur, vizitau, dar nu ca acum. Acum, știi, britanicii și americanii sunt atât de obișnuiți să fie împreună, este foarte asemănător. Pe atunci era foarte diferit", spune Vickie.

„Am fost cu adevărat puse la microscop când am ajuns prima dată. Dar abia așteptam să se întoarcă Graham”.

”Toate lucrurile care trebuiau să se alinieze pentru ca noi să ne întâlnim sunt incredibile”

Întors acasă în Lancashire, Graham l-a sunat pe un prieten de-al său de la universitate care locuia la Londra - Jim - și i-a transmis datele despre Vickie și Sandrei, sugerându-i lui Jim să le caute.

„A aranjat să se întâlnească cu ele și le-a scos să bea un pahar. Și mi-am luat imediat biletul de tren pentru a reveni în weekendul următor”, spune Graham. „Deci acesta era planul. Și nu era nicio îndoială că aveam de gând să o fac”.

Sâmbăta următoare, așa cum a promis, Graham a sosit înapoi la Londra, iar el și Jim le-au luat pe Vickie și Sandra într-o zi de vizitare a orașului.

A fost o zi frumoasă, însorită, iar grupul a intrat și ieșit din muzee și puburi, pozând pentru fotografii în afara reperelor Londrei. Vickie și Sandra s-au bucurat de prima lor masă cu pește și chipsuri, s-au urcat pe statuile leului din Trafalgar Square, au aruncat o privire la 10 Downing Street și s-au minunat de măreția impunătoare a Catedralei St. Paul.

"Am alergat cu toții. Ne-am distrat cel mai bine. Ne-am înțeles cu toții atât de bine și am glumit și râdeam", își amintește Vickie.

„Prietenia noastră cu acești tipi a fost atât de ușoară, de parcă i-am fi cunoscut de ani de zile”, a scris Vickie în jurnalul ei în acea zi.

„Când te gândești înapoi, toate lucrurile care trebuiau să se alinieze pentru ca noi să ne întâlnim sunt incredibile. O ușoară schimbare de planuri și nu ne-am fi întâlnit niciodată”.

Vickie încă bănuia că Sandra avea o slăbiciune pentru Graham. Era fericită pentru ei și înțelegea de ce îl plăcea Sandra.

„Preocuparea lui pentru noi și personalitatea caldă au fost drăgălașe și l-am privit ca fiind special pentru că ne-a făcut cunoștință cu această țară chiar înainte de a ajunge noi, ca să nu mai vorbim de părul lui creț și de ochii verzi, zâmbitori”.

După-amiaza, grupul s-a îndreptat către Portobello Road, care găzduiește una dintre cele mai faimoase piețe stradale din lume, un amestec de antichități, tarabe de fructe și legume și tot ce se află între ele.

Prorocirea femeii de pe scara rulantă

Mergând pe scara rulantă pentru a ieși din stația de metrou din Londra, Vickie și Graham s-au trezit stând unul lângă celălalt. Sandra și Jim erau mai jos, în mijlocul mulțimii de turiști și localnici.

Din senin, o femeie care stătea pe treapta în fața lui Vickie și Graham s-a întors să-i cerceteze pe amândoi. Nu au observat-o la început, amândoi preocupați unul de celălalt. Apoi ea a vorbit: ”Sunteți amândoi Scorpioni”, spuse ea. A fost mai mult o afirmație decât o întrebare.

”Da, doamnă, sunt”, spuse Vickie surprinsă. Nu știa ziua de naștere a lui Graham, darămite semnul lui stelar, dar se întoarse să-l privească întrebătoare.

Iar Graham a spus că da, era și el Scorpion.

Străina a zâmbit, asta a confirmat tot ce știa deja.

„Veți trăi o mare dragoste și veți fi mereu împreună”, a spus ea, apoi s-a întors pentru a ieși de pe scara rulantă.

„Eu și Graham ne-am uitat unul la altul, complet confuzi și aproape ne-am împiedicat de scara rulantă”, a scris Vickie în jurnalul ei.

„Era cea mai mare lovitură”, își amintește Vickie astăzi. „Am râs și abia așteptam să le spunem Sandrei și lui Jim despre asta. Ne-a părut atât de amuzant”.

Dar auzirea cuvintelor străinei a schimbat ceva atât în ​​Vickie, cât și în Graham.

„Până la sfârșitul acelei seri, ne țineam de mână”, spune Vickie astăzi. „Asta a fost pe 6 martie. Și apoi ne-am logodit pe 4 iulie și ne-am căsătorit pe 28 decembrie”.

Întâlnirea cu femeia de pe scara rulantă a părut la început amuzantă. Dar privind în urmă, Graham crede că a fost un punct de cotitură.

„Acela a fost momentul”, spune el.

„Ziua fusese deja aproape perfectă, iar acum eu și Graham ne uitam unul la altul cu alți ochi”, a scris Vickie în jurnalul ei.

În acea seară, grupul s-a bucurat de un pahar la The Bloomsbury Tavern. În timp ce plecau, Graham se întinse să o ia de mână pe Vickie.

„S-a întins înapoi și mi-a întins mâna și am luat-o, ceea ce era neobișnuit pentru mine. A fost doar menit să fie. Adică, a fost -este - foarte ciudat, dar cu siguranță a fost menit să fie”, spune Vickie astăzi.

Au devenit un cuplu din prima zi

Chimia și legătura dintre Vickie și Graham se simțeau atât de naturale, încât Sandra, care, așa cum se aștepta Vickie, îl plăcuse destul de mult de Graham, a fost imediat fericită pentru ei.

„Era încântată când ne-am întâlnit, a spus că părea potrivit”, spune Vickie.

Din acea seară, Vickie și Graham formau un cuplu. Graham a călătorit la Londra din Lancashire ori de câte ori era posibil. Și la numai trei săptămâni după ce s-au întâlnit pentru prima dată în avion, Vickie a călătorit în nordul Angliei cu Graham pentru a-i întâlni părinții.

Părinții lui Graham fuseseră îngrijorați de faptul că fiul lor călătorește pe cont propriu în SUA - mama lui avea o teamă deosebită de cultele americane. Dar în toate situațiile ipotetice de care se supărase, nu se gândise niciodată că s-ar putea întâlni cu o americancă într-un avion și s-ar putea îndrăgosti instantaneu. Ea nu știa ce să creadă.

„Cred că i-am șocat cu adevărat că ne întâlnim și am devenit imediat serioși”, spune Vickie.

Vickie și Graham s-au străduit să profite la maximum de timpul lor împreună în Marea Britanie. Ei știau că există un termen limită - Vickie trebuia să se întoarcă în SUA în doar câteva luni - și asta a accelerat relația lor.

„Nu am vrut să ne despărțim odată ce ne-am cunoscut, așa că știam că va trebui să ne facem niște planuri permanente”, spune Graham.

„Știam că timpul meu se va sfârși repede. Așa că a trebuit să acționăm repede”, spune Vickie. „Ce facem ca să ne vedem, să rămânem împreună? Și îmi amintesc că spuneam că ar trebui să ne căsătorim – ceea ce a fost ciudat pentru că tocmai am absolvit facultatea. Era ultimul lucru pe care îl aveam în minte, să mă căsătoresc".

Pe 4 iulie 1982 a cerut-o de soție

Cuplul avea să vorbească despre viitorul lor în timp ce stăteau împreună în înfrunzitul Bloomsbury Square Garden, un spațiu verde liniștit, lângă hotelul în care locuia și lucra Vickie.

„Stăteam acolo și totul era atât de pașnic. Era ca și cum lumea era perfectă. Asta e tot ce trebuia să facem, să stăm împreună și lumea se simțea bine”, își amintește Vickie.

Vickie a avut, de asemenea, conversații lungi cu Sandra despre ce să facă. Să te căsătorești atât de repede ar fi o greșeală? Prietena ei a susținut-o.

„Nu am cunoscut niciodată doi oameni care să pară atât de potriviți unul pentru celălalt ca tine, mai ales atât de repede”, își amintește Vickie că a spus Sandra.

În timp ce se afla în Londra, Vickie a rămas în legătură cu părinții ei prin scrisori trimise în Tennessee. Nu a sunat niciodată - apelurile telefonice la distanță lungă, transatlantice, erau scumpe în 1982. În schimb, ea a scris despre Graham în depeșe lungi acasă, explicând că sunt serioși și sugerând că ar urma să se căsătorească.

„Mama a spus că va susține orice am decis, știa că voi lua întotdeauna decizii bune”, își amintește Vickie.

În ceea ce privește părinții lui Graham, ei erau îngrijorați că viitoarea carieră de avocat a fiului lor ar putea fi deturnată de o poveste de dragoste transatlantică. Dar au văzut cât de mult îi pasă de Vickie și, de asemenea, i-au susținut decizia. Prietenii lui au fost șocați, dar l-au susținut.

„Jim a fost uimit de cât de repede s-a întâmplat totul, dar era fericit pentru noi”, își amintește Graham. „Ceilalți prieteni ai mei au fost cu toții surprinși, dar odată ce au cunoscut-o pe Vickie, au înțeles de ce m-am îndrăgostit de ea”.

Pe 4 iulie 1982, Graham a cerut-o de soție. În ciuda tuturor conversațiilor care au condus la ideea căsătoriei, Vickie tot a fost surprinsă. Vorbiseră atât de mult despre căsătorie, încât ea nu credea că vor face toată chestia oficială a cererii - a fost de la sine înțeles, nu?

„Am luat decizia de a ne căsători înainte de logodna oficială, dar am vrut să respect tradiția și s-o cer în genunchi”, își amintește Graham.

S-au căsătorit în decembrie 1982

4 iulie, având în vedere că era sărbătoarea națională a SUA, părea o dată potrivită.

„El a venit în cameră și a spus: „Știi, dacă o să facem asta, trebuie să o facem corect”. Și apoi s-a lăsat într-un genunchi și m-a întrebat. Și mi-a dat inelul pe care îl cumpărase, care era atât de drăguț", spune Vickie.

Apoi Vickie a trebuit să se întoarcă în SUA, în septembrie. Au luat un ”la revedere” plin de lacrimi pe Aeroportul Heathrow din Londra.

„Avionul care decola a adus lacrimi proaspete”, a scris Vickie în jurnalul ei. "A fost mai mult decât să părăsesc pe cineva pe care l-am iubit timp de câteva luni; a fost vorba despre sfârșitul unui capitol din viața mea. Unul care a fost neașteptat. Unul în care mi-am asumat un risc și a funcționat și am învățat și am crescut atât de mult".

În decembrie 1982, Vickie și Graham s-au reunit în SUA pentru ziua nunții lor. Graham își amintește de săptămâna suprarealistă și incitantă în care a cunoscut toată familia lui Vickie, la câteva zile de la nuntă. Familia lui Vickie i-a întâlnit și pe părinții lui Graham în acea săptămână - a fost un vârtej, dar un vârtej fericit.

„Toată lumea l-a iubit în momentul în care l-au cunoscut și le-a plăcut foarte mult și familia lui”, spune Vickie.

Nunta a avut loc la Bristol, Virginia. Vickie a luat numele lui Graham, devenind Vickie Kidner. Apoi, cuplul s-a întors în Marea Britanie, unde au locuit în următorii doi ani, în timp ce Graham terminase facultatea de drept.

Au doi copii pe care i-au dus mereu în vacanțe în Anglia

După aceea, Vickie și Graham s-au mutat în SUA. Au fost împărțiți între viața în Marea Britanie și viața în SUA. Dar, până la urmă, SUA au câștigat.

"Nu am vrut să-mi părăsesc familia, nu eram obișnuită. Amintește-ți, a fost prima dată când am fost vreodată în afara țării sau a sudului meu natal", spune Vickie.

„Pentru că am fost în Statele Unite pe cont propriu, cred că am fost poate un pic mai aventuros și eram dispus să îmi asum un pic mai mult de risc și să călătoresc și să fac ceva diferit”, spune Graham.

Vickie și Graham au avut doi copii, pe care i-au crescut în SUA, cu o mulțime de tradiții din Marea Britanie introduse în educația lor.

Graham se mândrește în mod deosebit cu cinele englezești anuale, de Crăciun: „De obicei fac budinci de Yorkshire”, explică el. „Cartofi fripți, budincă de Crăciun...”.

Când copiii lor au crescut, Vickie și Graham îi duceau și pe ei în excursii regulate în Anglia, pentru a-și vizita familia.

Astăzi, Vickie și Graham încă se bucură să se întoarcă în Marea Britanie, în special în Londra - este întotdeauna special pentru ei să se întoarcă în locurile lor. Hotelul în care lucra Vickie este acum un bloc de apartamente. Dar într-o călătorie recentă din 2022, managerul clădirii i-a lăsat pe nostalgicii Vickie și Graham să intre în foaier, pentru a arunca o privire.

„Nu seamănă deloc cu ce știam noi. Dar am avut o mulțime de amintiri fericite acolo”, spune Vickie.

După aceea, cuplul s-a așezat în Bloomsbury Square, locul verde unde au vorbit pentru prima dată despre căsătorie. A fost special și suprarealist să ne uităm la cât de departe au ajuns în patru decenii.

”Trebuie să vă bucurați să nu faceți nimic împreună”

Sunt încă prieteni cu Sandra și Jim și le-a plăcut să-l întâlnească pe Jim în timpul călătoriei recente în Marea Britanie.

Vickie și Graham și-au sărbătorit recent cea de-a 40-a aniversare a nunții. Pentru a comemora această ocazie, vecina lor Amanda Caldwell, care este fotograf, a venit să facă o fotografie lui Vickie și Graham. A pus cuplul să recreeze fotografia pe care au făcut-o în ziua în care s-au întâlnit, în prima zi a lui Vickie la Londra, cu brațele în jurul celuilalt, zâmbind.

"Ne-am cunoscut când aveam 22 de ani. Abia împlinisem amândoi 23 de ani când ne-am căsătorit. Și acum avem 63 de ani", spune Vickie.

„Este greu de crezut”, spune Graham.

„Timpul trece foarte repede”, spune Vickie.

Prima ceașcă de ceai împreună în 1982 s-a transformat în multe alte cești de ceai comune. Vickie și Graham spun că întotdeauna le-a plăcut să „nu facă nimic” împreună, savurând momentele mici, precum și marile aventuri.

„Trebuie să vă bucurați să nu faceți nimic împreună, precum și să vă bucurați să faceți lucruri împreună”, spune Vickie. „Te căsătorești cu un prieten, totul este să găsești pe cineva cu care să fii prieten, pentru că îți ții prieteni alături”.

„Și trebuie, de asemenea, să acceptăm binele și răul”, adaugă ea. "Interesele tale se schimbă de-a lungul anilor într-o oarecare măsură. Să crești copii împreună nu este întotdeauna ușor. Dar de aceea te căsătorești cu un prieten, cu cineva cu care îți place să fii".

”O mică schimbare de planuri și nu ne-am fi întâlnit niciodată”

În zilele noastre, când cei doi călătoresc împreună cu un avion, Graham de obicei își pune căștile înainte de decolare, se lasă absorbit de o carte și nu vorbește cu nimeni.

„A devenit foarte, foarte britanic”, glumește Vickie, care spune că va vorbi mereu cu un vecin de scaun.

Totuși, călătoria împreună îi determină întotdeauna să reflecteze asupra modului în care s-au întâlnit, iar coincidența că amândoi au rezervat același zbor, ambii au rezervat locuri de rezervă și, contrar șanselor, ambii au ajuns la bordul zborului World Airways către Londra.

„Când te gândești înapoi, toate lucrurile care trebuiau să se alinieze pentru ca noi să ne întâlnim sunt incredibile”, spune Graham. "O mică schimbare de planuri și nu ne-am fi întâlnit niciodată. Trebuia să fie".

„A fost uimitor cum ne-am cunoscut și cum au ieșit lucrurile”, spune Vickie. „Și că suntem încă împreună, este uimitor și asta, nu ne cunoșteam cu adevărat – ne-am cunoscut și totuși, nu. Și totuși suntem încă aici”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 07-02-2023 21:24