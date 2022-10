Decizia radicală luată de refugiata părăsită de iubitul britanic. Bărbatul a renunțat la soție pentru ucraineancă

Tony Garnett, bărbatul din Marea Britanie, tatăl a doi copii, i-a spus Sofiiei Karkadym, în vârstă de 22 de ani, că nu mai există nicio șansă de a mai forma un cuplu.

În luna mai, Sofiia a fugit din Liov în Marea Britanie, unde a fost ajutată de Tony și soția sa, Lorna Garnett. Aceștia au luat-o acasă, însă după 10 zile, Tony a fost sedus de refugiată și și-a părăsit soția alături de care are doi copii, scrie dailymail.co.uk.

Săptămâna trecută, femeia a fost arestată după ce, fiind sub influența alcoolului, a înfipt un cuțit într-un perete. În acel moment Tony i-a spus că vrea să pună capăt relației.

Bărbatul, care a început relația cu ucraineanca la 10 zile după ce s-a mutat în casa unde locuia alături de fosta soție și cei doi copii, i-a spus Sofiiei că și mama ei își dorește întoarcerea ei în Ucraina.

„În iubire, fiecare are destinul lui. La început nu am fost fericiți, dar ea a spus că te iubește și că este o relație serioasă. Dar s-a terminat. Am vrea să vină acasă”, i-a spus Katerina, mama Sofiiei, lui Tony.

Sofiia a fost arestată de două ori și avertizată de poliție să nu se apropie de fostul iubit și să nu îl contacteze.

Însă Tony a acceptat să o sune după ce a auzit că plânge.

„Nu sunt fără inimă. Îmi pare rău pentru ea. Însă relațiile ajung la un sfârșit și aceasta este încheiată. Sper că vom putea să fim prieteni după ce se termină toată isteria. Am vorbit cu ea noaptea trecută și i-am spus că nu există nicio șansă să ne împăcăm. Uneori este nevoie să fii dur ca să fii bun. Îi va fi mult mai bine în Ucraina sau dacă va avea o nouă relație, îi urez mult noroc”, a spus Tony.

Pe de altă parte, tânăra spune că nu va renunța la el, chiar dacă primește respingeri.

„Sunt bucuroasă că îmi vorbește din nou. Nu voiam să ne despărțim doar prin intermediul unui mesaj pe care mi l-a lăsat. Este o perioadă dificilă pentru mine pentru că îl iubesc foarte mult. Nu pot trece peste așa ușor și mă simt pierdută aici fără prieteni și fără familie. I-am spus că nu voi mai bea niciodată și că am putea să trăim fericiți împreună dacă-mi mai dă o șansă. Dar el refuză și nu știu ce să fac mai departe. S-ar putea să mă întorc în Ucraina pentru că nu voi putea să mai trăiesc așa. Familia mea vrea să mă întorc. Tony mi-a spus asta noaptea trecută. Dar nu știu care va fi viitorul meu pentru că țara mea este în război, iar lucrurile s-ar putea înrăutăți. Anglia este o țară foarte frumoasă cu oameni drăguți. Mă simt în siguranță aici. Dar mă simt mai bine când sunt cu Tony”, a spus Sofiia.

Tânăra a mărturisit că un milionar ce deține o casă în Londra a contactat-o prin intermediul rețelelor sociale și i-a oferit un loc unde să stea.

„Nu îl cunosc pe acest bărbat. Sună ciudat. Spune că este milionar. Dar nu înseamnă nimic pnetru mine. Tony valorează multe, multe milioane”, a mai spus Sofiia.

De asemenea, Tony a dezvăluit că a primit zeci de oferte de relații de la femei care îl îndrăgesc, inclusiv de la două modele din Dublin.

„Am nevoie e timp. Am crezut că o să mă căsătoresc cu Sofiia”, a spus el.

Sursa: Daily Mail Dată publicare: 01-10-2022 13:35