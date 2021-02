Doi tineri care s-au cunoscut la UNTOLD 2018 își spun povestea de dragoste din care s-a născut acum un copil

Pe lângă distracție, concerte live cu artiștii preferați și show-uri excepționale ale DJ-ilor de top din întreaga lume, festivalul UNTOLD înseamnă și iubire, prietenie, unitate și dorințe îndeplinite.

Este tărâmul magic în care pășești alături de cei dragi, îți faci prieteni noi, trăiești experiențe minunate care te însoțesc toată viața și îți poți întâlni chiar și marea dragoste. Aceasta este povestea lui Octavian și Nicoleta, doi tineri care s-au cunoscut la UNTOLD, în 2018, și de atunci împărtășesc o minunată poveste de dragoste.

De-a lungul timpului, momentele petrecute împreună au devenit tot mai multe și mai frumoase, iar în acest an, pe 9 februarie, Nicoleta și Octavian au devenit părinții unui băiețel minunat, perfect sănătos.

UNTOLD 2018 le-a schimbat viețile

În august 2018, o gașcă mare, ca multe altele, se aduna în Cluj-Napoca să se distreze la festivalul UNTOLD și să trăiască experiențe memorabile. Câțiva din gașcă se știau deja între ei, iar alții abia făceau cunoștință. Octavian și Nicoleta s-au întâlnit atunci pentru prima oară și a fost dragoste la prima vedere între ei. Distracția cu prietenii lor, pe muzica preferată, a început să capete o frumusețe și o însemnătate și mai mare în timp ce Nicoleta și Octavian simțeau fluturi în stomac și începeau să dezvolte o relație deosebită.

Dupa 5 zile de neuitat, petrecute pe tărâmul UNTOLD, tinerii au revenit la viețile lor, în București. La scurt timp, cuplul a decis să facă un pas important și să se mute împreună.

Conexiunea uimitoare dintre ei, visurile și planurile comune i-au dat avânt lui Octavian să își ia inima în dinți și să cumpere un inel, pentru a o cere pe Nicoleta în căsătorie.

,,Emoționantă! Nu a fost exact cum s-ar fi așteptat el, pentru că el avea planuri mari, dar n-a rezistat și m-a cerut acasă. Trebuia sa mergem la Viena și să mă ceara acolo, doar că nu a mai rezistat și a zis: ,,știi ceva, eu nu mai pot!” povestește Nicoleta râzând.

,,De fapt a fost de două ori. O dată atunci când m-am dus să iau inelul cu o prietenă de-a ei, l-am luat și când am ajuns acasă eram eu mai entuziasmat decât ea. Bine, ea nu știa nimic, habar n-avea și eu tot stăteam așa ca pe ace și ea mă tot întreba ce ai pățit, ce e în neregulă, ce s-a întâmplat și așa mai departe și atunci în capul meu eu am zis băi, ori că stau o săptămână până ajung la Viena ori că o fac acum, tot aia este. Și am făcut-o atunci oficial, acasă, și când am ajuns la Viena am zis că dacă tot am plănuit-o pentru aici, hai să o facem și aici și atunci am cerut-o și acolo, încă o dată” completează Octavian.

Cei doi tineri au început să își planifice nunta pentru 2020 și să își dorească un copil. Pandemia le-a dat însă o parte dintre planuri peste cap și după carantină, când autoritățile au mai ridicat din restricții, Nicoleta și Octavian au făcut cununia civilă restrânsă, în iunie, alături de nași și părinți. Ceremonia religioasă și petrecerea alături de toți oamenii dragi a fost amânată pentru 2021. Când au spus DA, în fața ofițerului de stare civilă, Nicoleta deja purta o viață în pântece.

Despre sarcina în pandemie, actuala mămică spune că din punctul ei de vedere a fost mai simplu, pentru că a putut să stea mereu acasă și i-a fost mai comod să lucreze de acasă și să îl aibă mereu alături pe alesul ei. Marele plus a fost că a avut o sarcină foarte ușoară, fără probleme.

,,Nu pot să zic că pe noi ne-a afectat foarte mult pandemia, mulțumim lui Dumnezeu amândoi ne-am păstrat job-urile, totul a fost în regulă, am petrecut mai mult timp împreună, deși ziua eram unul într-o cameră, unul într-o cameră, măcar mai veneam din când în când și ne întrebam ,,ce faci, cum ești? Ești ok? Da. Tu? Da. Ok atunci!” mărturisește Nicoleta.

Mai greu a fost faptul că Octavian nu a putut fi alături de Nicoleta atunci când a născut, din cauza restricțiilor pandemiei.

,,A fost destul de greu. Mi-ar fi plăcut să fie lângă mine, cel puțin până intram în operație sau în sala de naștere, dar cred că lui i-a fost mult mai greu să îl vadă abia după câteva zile” povestește Nicoleta.

,,I-am și spus că de fapt și perioada cât a fost însărcinată destul de greu am reușit și eu să particip la un singur consult, să îi aud și eu măcar cum îi bate inima, iar în rest, tot ce a făcut până când m-am dus să îi iau de la maternitate a făcut singură. Eu am stat și m-am simțit așa pe din afară, să participi doar așa…să primești o poză, să îți scrie că totul e în regulă… asta te bucură, dar nu poți să fii acolo și să o încurajezi, atât cât poți tu să faci ca soț, dar ne bucurăm că totul a fost în ordine până la urmă. Nu am avut probleme, complicații, totul a fost în regulă și am trecut și prin asta” spune Octavian.

Ce le-a lipsit celor doi tineri în pandemia anului 2020 au fost libertatea de mișcare, vacanțele, plimbările, ieșirile în oraș fără restricții și festivalul UNTOLD, la care au participat în fiecare an și care pentru ei are acum o semnificație aparte. Însă faptul că se pregăteau să devină părinți și cel mai important era să aibă grijă de ei și de bebelușul dornic să vină pe lume le-a domolit din doruri. Asta nu înseamnă însă că nu visează la vremurile în care vor pleca din nou în vacanțe, de acum înainte în formulă de trei, și vor participa din nou la evenimentul lor preferat – UNTOLD. Pe cel mic îl pregătesc încă de pe acum pentru festival și ascultă împreună seturile preferate de la mainstage.

,,De obicei preferă muzică și ritmuri mai alerte când se odihnește și când adoarme. Dacă îi pui ceva lin și așa mai departe nu are stare. Mai repede adorm eu decât să adoarmă el. Iar pe Armin Van Buuren doarme cel mai liniștit” declară râzând Octavian.

Singurele planuri pentru acest an pentru Nicoleta și Octavian sunt să se bucure de noua lor viață împreună cu băiețelul lor perfect sănătos, care acum încearcă să se adapteze – și el cu părinții lui, dar și ei cu el, după cum mărturisesc, relaxați și zâmbitori, ambii părinți. De Dragobete, aceștia sărbătoresc, pentru prima dată, iubirea în 3, alături de primul lor copil.