Poveste demnă de film. Doi vârstnici de 80 de ani s-au căsătorit după ce au dat unul peste celălalt din întâmplare

Wendy Hazell, fostă vânzătoare de obiecte vintage, era singură de 32 de ani când s-a întâlnit, pur întâmplător, cu Paul Hazzel, fostul patron al unei afaceri cu mobilă, la un magazin Sainsbury din Matlock, Derbyshire, pe 27 decembrie 2021.

Paul, care a rămas văduv de două ori, a recunoscut-o, ulterior, pe Wendy la un restaurant în timp ce mânca singură. La scurt timp după, cei doi vârstnici au început să iasă la cină împreună.

La doar trei luni de la prima întâlnire, în martie, Wendy și Paul s-au logodit, iar în septembrie s-au căsătorit.

„Nu căutam iubire, eram foarte fericită singură de peste 30 de ani atunci când l-am cunoscut pe Paul. Dar mi-am dat seama imediat că suntem potriviți unul pentru celălalt, am avut o chimie instantă”, a povestit Wendy.

Femeia a locuit în Manchester-by-the-Sea, Massachusetts, timp de 40 de ani. Ea s-a mutat înapoi în Marea Britanie și nu a mai durat mult până la cunoscut pe Paul.

„M-am căsătorit cu un american în 1979 și m-am mutat cu el. Avem o fiică, Kristina, care are acum 39 de ani, iar în 1990 am divorțat. Am fost singură încă de atunci”, a mai spus Wendy.

„Am o viață plină cu o mulțime de prieteni, cu familia, așa că nu am fost niciodată interesată să mă recăsătoresc după divorț. Mereu am sperat că o să mă întorc în Marea Britanie, iar în 2019 într-un final mi-am vândut casa din SUA și m-am mutat în Derbyshire”, a mai spus ea.

Cei doi s-au întâlnit într-un magazin din Matlock.

„Luam un colț după un raion în Sainsbury când căruciorul meu s-a ciocnit cu un altul. L-am auzit când a spus: Oh, bună Wendy, sunt Paul. Și l-am recunoscut din sat. Am început să vorbim și mi-a spus: Am văzut că mănânci singură la restaurant des. Știi, mi-am plăcea să te însoțesc cândva”.

În următoarea seară, cei doi s-au întâlnit la cină.

„În timpul cinei am știut. Este foarte drăguț, părea foarte sincer, iar în următoarele luni am luat mai multe cine împreună. De Sfântul Valentin a venit cu trandafiri și cu o poezie scrisă pentru mine. Restul este istorie”, a povestit în continuare Wendy.

În martie 2022, Paul a adresat marea întrebare.

„Eram acasă, beam ceva și a spus: Cred că mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu tine, iar eu am spus: Cred că și mie mi-ar plăcea. Am mers la un magazin de bijuterii în următoarea zi ca să alegem inelul, iar seara am sărbătorit la restaurant cu localnicii, cu sticle de șampanie. Paul glumea spunând că mă întreba câți copii aș vrea să am”.

Cei doi s-au căsătorit la Thronbridge Hall, pe 12 septembrie.

„Am ales ziua mea de naștere pentru nuntă pentru că am vrut să fie o zi specială. Prietenul meu Ivan m-a condus la altar, iar fiica mea, Kristina, și prietena mea, Gillian, au fost domnișoare de onoare. Am cântat o piesă în timpul ceremoniei numită La Novia”.

Ca să țină cont de tradiții, cei doi nu s-au mutat împreună decât după nuntă.

„Nu credeam că este o idee bună să ne mutăm împreună până nu ne căsătoream. Am un apartament destul de mare, iar Paul s-a mutat cu mine după nuntă”.

Acum, cuplul așteaptă să sărbătorească primul Crăciun împreună.

„De Crăciun plecăm în Leicestershire, la Kilworth House Hotel. Am fost acolo în iunie și au un teatru în aer liber drăguț unde se joacă musicaluri vechi. Lui Paul îi place să cânte la pian și ne-a plăcut amândurora locul. Nu m-am așteptat niciodată să mai găsesc dragoste la vârsta mea, dar sunt foarte bucuroasă că l-am întâlnit pe Paul și că suntem potriviți unul pentru celălalt”, a mai spus Wendy.

Sursa: The Independent Etichete: , Dată publicare: 16-12-2022 11:27