(P) Sunt muncitorii străini o soluție pentru România? Experiențe ale antreprenorilor cu muncitori din Sri Lanka

Îi atrage mirajul unui salariu mai bun, stabilitatea locului de muncă și, în anumite cazuri chiar condiții de trai mai bune.

Lucrează în aproape orice domeniu este nevoie de ei, în restaurante, bucătării, cămine pentru bătrâni, grădinițe, construcții, depozite, fabrici sau servicii de salubritate. N-au luat locul românilor, ci ocupă locurile de muncă refuzate de romani. Și-au lăsat acasă familiile însă sunt fericiți când își trimit acasă salariile pentru a-i întreține.

Care este cheia succesului în colaborarea cu muncitorii străini

Experiențele românilor cu muncitorii străini sunt foarte variate, de la mulțumire și productivitate scăzută la dezamăgire.

”Premisele unei bune colaborări sunt simple,” spune Manuel Gheorghe, managerul unei agenții de recrutare și plasare de forță de muncă străină. ”Cât timp ești atent la recrutare și verifici fiecare candidat în parte, comunici transparent cu muncitorii, oferi condiții de cazare decente, salariu la nivelul pieței și îți respecți promisiunile din oferta de angajare, inclusiv programul de lucru, toată lumea e mulțumită. Peste 95% dintre clienții noștri respectă aceste recomandări și sunt mulțumiți de muncitorii primiți. Un tratament corect și omenesc asigură o productivitate crescută din partea noilor angajați.”

Manuel Gheorghe se mândrește și cu o rată de retenție a muncitorilor străini de peste 95%. ”Nu aruncăm în piață muncitori străini la întâmplare, fără a ne mai interesa soarta lor după sosirea în țară. Ne asumăm o dublă responsabilitate, atât în fața angajatorului cât și a muncitorului. Păstrăm legătura și cu unul și cu celălalt, iar în maxim 2 luni angajatorii suplimentează cererea de muncitori,” a adăugat acesta.

Pentru a evita fuga muncitorilor străini angajatorii trebuie să-și selecteze mai atent colaboratorii. Manuel Gheorghe: ”Citesc și aud și de la clienții noștri tot felul de povești cu muncitori aduși care au fugit din țară. Că angajatorii cheltuiesc bani cu aducerea lor și cazarea, taxele și, cel mai important timp, iar la urmă tot fără angajați sunt. Asta se întâmplă de obicei când colaborează direct cu agenții asiatice, sunt mii și foarte insistenți, sau cu diverse firmulițe locale care nu-ți pot oferi nicio referință. Ei sunt cei care aduc în România ”carne de tun”, așa îi numesc eu.”

Ce spun angajatorii despre lucrul cu muncitori străini

Am vorbit și cu câțiva angajatori care au angajat muncitori din Sri Lanka.

Costin Nistor are o fermă în Bucovina și de patru luni are un muncitor din Sri Lanka: ”Ferma este mecanizată, din cauza lipsei de muncitori am instalat tot felul de echipamente care au redus la minimum intervenția umană. Am tot avut români dintre ai noștri, care ori se apucau de băut, ori furau, ori dispăreau când aveam mai mare nevoie de ei. Am fost reticent să angajez un străin însă, până la urmă, am încercat. Agenția s-a ocupat de toate documentele și m-a ajutat în procesul de recrutare. L-am cazat la noi în fermă și l-am ținut aproape de noi. În câteva săptămâni am ajuns să-i vorbesc în română și să-mi răspundă exact în engleză. Apoi a început să răspundă și în română. Sunt foarte mulțumit de el, face toate treburile pe care i le dau, are grijă de animale și a devenit unul dintre oamenii de bază de la fermă.”

În centrul țării, la Harghita, am găsit muncitori din Sri Lanka în cadrul unei firme care oferă soluții de servicii igienice. ”Avem 5 angajați din Sri Lanka, de câteva luni, de care suntem foarte mulțumiți. Își fac treaba foarte bine, motiv pentru care ne dorim să extindem numărul de muncitori străini și la alte activități pe care le avem,” ne-a spus directorul firmei.

La un restaurant din Constanța am găsit alți muncitori străini la bucătărie, 2 din Sri Lanka, iar 2 din alte țări. ”Primul angajat străin a fost din Nepal și sunt foarte mulțumit de el. Am reușit să-l găsesc aici în România și a trebuit sa fac numai actele. Următorii 2 sunt din Sri Lanka. Am luat legătura cu o agenție din București, le-am cerut referințe și am discutat cu 3 dintre clienții lor. Astfel m-am convins că sunt serioși și în 3 zile aveam contractul semnat și recrutarea făcută, în baza nevoilor mele și a video-urilor de prezentare a fiecăruia. Totul a mers foarte repede și sunt mulțumit de ei dar și de agenția de recrutare. Acum am mai găsit unul, din Africa, iar agenția de aici mă ajută și în acest caz cu actele,” a spus Adrian Petrescu, patronul restaurantului.

Exemplele bune pot continua, esențială este însă comunicarea sinceră cu muncitorii, condiții de muncă și cazare decente, alături de un salariu la nivelul pieței.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 28-10-2022 10:06



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.