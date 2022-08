(P) Rapperul Drake a doborât un record al The Beatles vechi de 55 de ani

Cel mai recent single al lui Drake, Staying Alive, realizat în colaborare cu DJ Khaled și Lil Baby, a debutat direct pe locul 5 în Billboard Hot 100. Astfel, Drake a ajuns la 30 de melodii care au pătruns în top 5 și a doborât recordul celor de la The Beatles, care aveau 29 de melodii.

Prima melodie a lui Drake care a pătruns în top 5 datează tocmai din 2009 și se numește Best I Ever Had, care a urcat până pe locul 2. Ulterior, în 2010, Drake a avut și o primă melodie care a ajuns pe locul 1, What's My Name, interpretată alături de Rihanna.





Drake are numeroase activități în ultima perioadă

La începutul lunii august, Drake a lansat un nou clip video pentru melodia Sticky, al doilea single de pe albumul Honestly, Nevermind. De asemenea, el a anunțat recent și o colaborare cu Beyonce, fiind co-scriitor al piesei Heated.

În plus, cei pasionați de jocuri de casino online l-au putut vedea pe Drake cum se distrează online. În urmă cu câteva săptămâni, rapperul a făcut live streaming în timp ce se juca și a reușit să rămână cu 1.879 de dolari la finalul sesiunii. Drake este foarte pasionat de jocuri de casino, iar în trecut s-a distrat și la ruletă online, dar este pasionat și de poker. Mai mult, în urmă cu ceva timp a pariat pe Israel Adesanya în confruntarea cu Jared Cannonier de la UFC 276 și a câștigat nu mai puțin de 220 de mii de dolari.

De asemenea, Drake a anunțat că, deși a lansat recent un album nou, se simte extraordinar și că lucrează deja la alte piese. Întrebat dacă se gândește că retragerea sa se apropie, canadianul a negat vehement.

"Nu sunt în punctul în care să consider retragerea o opțiune. Unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le am în viața mea este să termin o melodie sau un proiect muzical și să o împărtășesc cu oamenii. Desigur, sunt și lucruri care te încarcă deoarece este multă durere când creezi muzică. Simt însă că ajung în acel punct nou în care reușesc să mă și distrez în treaba asta. Am un confort, sunt la acest nivel. Chiar și cu ultimul album a fost ceva provocator pentru mine să încerc ceva diferit", a spus Drake într-un podcast cu Nicki Minaj.

Drake este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, iar albumul pe care l-a lansat în această vară, Honestly, Nevermind, a fost vândut în 204 mii de unități în prima săptămână. Acesta a fost al șaptelea album de studio lansat de Drake, după Thank Me Later (2010), Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013), Views (2016), Scorpion (2018) și Certified Lover Boy (2021).

Dincolo de cariera muzicală, rapperul Drake acordă o atenție destul de mare în ultima perioadă și industriei cinematografice. Recent a fost implicat în mai multe documentare care l-au avut în prim plan precum 6ix Rising, The Carter Effect și Remember Me, Toronto. La The Carter Effect a fost inclusiv producător executiv. De asemenea, el va avea acest rol și la documentarul Black Ice. Rolul de producător executiv îi place lui Drake, iar el l-a interpretat și în serialele Euophoria și Top Boy, ambele apărute în 2019, în care în prim plan sunt tineri cu probleme.

Licenta netbet: Licența nr. L1160651W000195 emisă de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru NetBet Enterprises Ltd

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 22-08-2022 16:17



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.