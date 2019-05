Billboard Music Awards 2019. Drake și Cardi B, marii câștigători. FOTO

La gala prezentată de cântăreaţa Kelly Clarkson, şi-au făcut apariţia pe scenă Taylor Swift, care a interpretat cel mai nou single, „ME!” cu Brendon Urie de la Panic! at the Disco, aceasta fiind prima reprezentaţie a ei aici din 2013, grupul k-pop BTS, Paul Abdul, Jonas Brothers, Ariana Grande şi Khalid.

Madonna a creat momentul serii. Cântăreaţa în vârstă de 60 de ani a urcat pe scenă alături de Maluma, pentru a interpreta cel mai nou single, „Medellin”, care va face parte de pe albumul „Madame X” ce va fi lansat pe 14 iunie, informează News.ro.

Drake a stabilit un record, din punct de vedere al numărului trofeelor - cu 12 -, având în total 27 de premii Billboard. El s-a impus, între altele, la categoriile „Top Artist”, „Top Male Artist”, „Top Billboard 200 Album”, pentru „Scorpion”, şi „Top 100 Artist”.

We spoke to @Madonna about creating her hologram-filled performance of "Medellín" with @Maluma and her upcoming album #MadameX at the 2019 #BBMAs pic.twitter.com/4Vyth3JZDc