Neîncrederea între contribuabil și stat și politizarea ANAF- marile cauze ale evaziunii fiscale. ”Ce a făcut statul? Nimic”

În fiecare an, Ministerul de Finanțe se caută prin buzunare pentru a acoperi nevoile unui stat în plină dezvoltare și pentru care investițiile sunt esențiale.

Lupta cu evaziunea fiscală și fraudarea TVA-ului pare pierdută din start atâta timp cât printre cei care ar trebui să fie pregătiți pentru asta există funcționari slabi sau prinși în rețele de interese.

Lucian Heiuș a condus ANAF anul trecut.

”Lucian Heișu, fost președinte ANAF: Există mica evaziune fiscală și care este aproape generalizată și aici mă refer la contribuabili mici, mijlocii, care, din păcate, încearcă sub o formă sau alta să nu plătească impozitele integrale la bugetul de stat. Și există marea evaziune fiscală, care este cea mai mare scurgere de fonduri de la bugetul de stat și care acolo ar trebui ANAF-ul să intervină foarte, foarte dur. Mai există și acea optimizare fiscală, dar care este o activitate legală.

Cosmin Savu: Permisă de lege.

Lucian Heiuș: Aici sunt scăpări și legislative. Da, de fapt, optimizarea fiscală ce înseamnă? Un mare contribuabil, pentru că acolo se regăsește în general, plătește consultanți foarte buni în domeniul fiscal ca să găsească, să vadă ce portițe există în legislația fiscală, economică sau de altă natură, în care el să își facă un profit cât mai mare în România”.

Neîncrederea între contribuabil și stat este la un nivel foarte ridicat.

Lucian Heiuș: ”Moralul fiscal scăzut al contribuabilului român. Din păcate, contribuabilul român... Încearcă... Prin orice mijloc să nu plătească impozitele și taxele. Și eu l-am numit moral fiscal. Moralul fiscal este înțelegerea ta ca și contribuabil că este corect, bine și moral să-ți plătești impozitele și taxele pe care le datorezi pentru ca statul să-ți poată oferi ție în contrapartidă sănătate mai bună, educație mai bună, șosele mai bune”.

Vina este și a celor care reprezintă statul și nu sunt în stare să se ridice la așteptările și nevoile contribuabililor. În perioada în care fiscul era condus de Gelu Diaconu s-au făcut cele mai mari reforme la ANAF și asta s-a văzut și în încasări.

Gelu Diaconu, fost președinte ANAF: ”Nu există niciun dubiu asupra situației complicate cu care se confruntă Ministerul Finanțelor. Precaritatea resurselor bugetare a veniturilor i-a pus în situația ca să conteze în construcția bugetară pe așa zisele venituri din combaterea evaziunii. S-au inclus undeva în jur a 20 de miliarde, pentru orice inițiat în construcții bugetare știe că astfel de venituri nu sunt luate niciodată în calcul. E, dacă vreți, vrabia din păr”.

De ce e incapabil statul român să încaseze bani din evaziunea fiscală? Cauzele sunt multiple, dar țin și de voința politica a celor care conduc cu adevărat finanțele.

”Cei care fac evaziune fiscală sunt o forță”

Marcel Boloș: ”Trebuie doar să îi avertizez... Pe cei care în continuare au acest apetit ca în zona TVA-ului să inventeze circuite de optimizare fiscală, că dacă vom trece de controlul Curții Constituționale cu noua lege, orice prejudiciu de peste 1 milion de euro din TVA se va petepsi cu închisoare de până la 15 ani. Deci statul începe să...

E greu de făcut de un milion de euro și știți foarte bine că, de cele mai multe ori, inclusiv marile companii folosesc săgeți sau bidoane sau firme fantomă. Îi avertizez și pe cei care se ocupă de aceste societăți fantomă că avem în lucru modul de antifraudă, pentru ca aceste societăți fantomă să le putem identifica mult mai rapid. Ce a făcut statul român în 15 ani? Mai nimic.

Dar să știți că în spate sunt o forță, cei care fac evaziune fiscală sunt o forță. Sunt în stare să-și pună funcționari publici? Sunt în stare să-și pună decidenți în instituțiile cheie ale statului român? Aceasta este o problemă destul de mare a celor două instituții, atât a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cât și a Autorității Vamale”.

În urmă cu câteva luni v-am prezentat la ”România, te iubesc” o rețea care avea ca posibil beneficiar pe Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. Acesta este astăzi sub control judiciar într-o anchetă DNA cu suspiciunea de luare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

”Vorbiți niște prostii și nu știu cine vi le-a spus”

”Iulian Dumitrescu: Există o rețea de firme care au fost cesionate unor cetățeni albanezi. Aceste firme având de-a lungul timpului probleme.

Reporter: Întrebarea era dacă dvs sunteți beneficiarul acestei rețele?

Iulian Dumitrescu: Nu, dar de ce mă întrebați pe mine? Dați-mi un exemplu!

Reporter: Zalex.

Iulian Dumitrescu: Ce înseamnă apropiați de-ai mei?

Reporter: Doamna Lambrea, vă este rudă?

Iulian Dumitrescu: Mdaaa…

Reporter: Cristinel Stănescu…

Iulian Dumitrescu: Știți cum mă cheamă pe mine?

Reporter: Dumitrescu!

Iulian Dumitrescu: Și ce treabă am eu?”.

Multe dintre firmele trecute pe numele unor albanezi au în comun apropiații lui Iulian Dumitrescu - membri familiei sau foști asociați. Suspiciunile au planat asupra modului în care funcționari din ANAF au primit sprijin pentru funcții de conducere. Cristian Ionescu a fost prefect în Prahova între 2019 și 2021.

”Reporter: Pot să vă întreb ce funcție ocupați astăzi în ANAF, director TVA?

Cristian Ionescu: Director, da, director.

Reporter: Îl cunoașteți pe dl Dumitrescu?

Cristian Ionescu: Da, îl cunosc.

Reporter: Ați fost sprijinit de dumnealui în funcția de prefect?

Cristian Ionescu: Nu”.

Nu doar Cristian Ionescu și fratele său ocupă funcții de conducere în ANAF. În ANAF sunt și alți frați.

Valeriu Nicolae, activist: ”Deci frații Georgescu- unul era director general la Direcția Antifraudă, celălalt e director executiv la ANAF. La propunerea senatorului de Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, ăsta e numit prefect”.

”Cosmin Georgescu: Am fost prefect foarte puțin la Prahova.

Reporter: Întrebarea noastră este simplă- cum ați ajuns dvs din ANAF, prefect și cum v-ați întors înapoi în ANAF?

Cosmin Georgescu: Nu sunt disponibil pentru un asemenea interviu. Eu nu am nicio treabă, nu știu de nicio rețea, cum aș fi putut eu să ajut pe cineva?

Reporter: Cum ați ajuns dvs în funcția de prefect, este o funcție politică. Ați fost susținut de Iulian Dumitrescu?

Cosmin Georgescu: Nu știu de cine am fost susținut.

Reporter: Astăzi ce funcție ocupați?

Cosmin Georgescu: Sunt director executiv la Direcția Finanțelor Publice București”.

”Reporter: Cosmin Georgescu, fratele acestuia, Teodor Georgescu. I-ați susținut pe aceștia în funcțiile pe care le ocupă?

Iulian Dumitrescu: Vorbiți niște prostii și nu știu cine vi le-a spus”.

”Există o tentație teribilă a decidenților politici să aibă oameni în ANAF”

Instituțiile publice sunt sufocate de beizadele și incompetență, sunt captive politicienilor care, de multe ori, sunt interfața criminalității economice.

Iulian Dumitrescu: ”Eu zic că statul român e suficient de puternic de oricine dă țeapă- în momentul în care promovează niște oameni susținuți de anumiți politicieni, s-ar putea să fie slăbit statul român”.

De-a lungul timpului au existat controale de la fisc la firmele apropiaților lui Iulian Dumitrescu, dar acestea nu au mers mai departe. Cel care conducea Direcția cazuri complexe, Ion Petruș, a fost promovat ulterior ca adjunctul șefului de la Direcția Generală Antifraudă.

Ion Petruș: ”Nu pot vorbi, altă dată”.

Responsabilul de la Antifraudă refuză să spună de ce nu a mers mai departe pe fluxul banilor și nu a făcut sesizări pe firmele Zalex și Buloc, controlate de apropiații lui Dumitrescu. Astăzi invocă secretul fiscal.

Gelu Diaconu: ”Există o tentație teribilă a decidenților politici să aibă oameni în ANAF. Oamenii în Antifraudă în special, să-și constituie o umbrelă în dosul căreia să desfășoare activități legale. Cât timp ANAF-ul, administrarea fiscală în general, controlul fiscal, nu va fi scos din zona influenților politice, combaterea evaziunii rămâne o Fata Morgană”.

Marcel Boloș: ”Să nu mai lăsăm politicul ca să aibă un cuvânt de spus pentru ceea ce înseamnă posturile din structurile regionale și județene ale ANAF-ului pentru care e nevoie de profesionalism și nici de cum de oameni care sunt puși acolo chiar dacă... Nu risc să fiu criticat pe acest lucru, dar cred că este un obiectiv pe care va trebui să-l realizăm destul de rapid”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-02-2024 18:28