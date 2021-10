”Războiul gunoaielor”. În multe zone de lângă București se poate întâmpla un dezastru ecologic

”Războiul gunoaielor”, PARTEA A 2-A. România va fi amendată de Uniunea Europeană, pentru că nu colectează selectiv și nu reciclează gunoiul produs.

De vină sunt autoritățile, dar și operatorii privați de salubritate care activează pe piața deșeurilor, pentru că mare parte dintre acestea ajung în gropi neconforme, pe câmp sau în râurile noastre, iar sănătatea românilor este pusă în pericol.

Mergem la Ulmeni, în județul Călărași, unde sub pretextul unei stații de sortare s-au adus peste 100.000 de tone de gunoi într-un depozit considerat de autorități drept ilegal. Și mergem în Italia, în regiunea Napoli în Terra dei Fuochi, tărâmul focurilor, acolo unde deșeurile din gropile ilegale ard 300 de zile pe an - un dezastru ecologic, care se poate întâmpla oricând și la noi.

Companiile de salubritate din toate sectoarele Bucureștiului sunt astăzi obligate să ducă deșeurile în puținele stații de sortare sau la Vidra, care funcționează ca unic depozitar al gunoiului Capitalei, la limita legii. Și cu toate acestea, au existat transporturi de gunoi și în alte locuri considerate de autoritățile de mediu drept gropi ilegale.

Cosmin Savu: ”În județul Călărași, la 300 de metri de Dunăre, la Ulmeni, este o stație de sortare, într-un fostă crescătorie de porci. Pretextul a fost o stație de sortare, pentru că ceea ce vedeți dvs. aici este un depozit ilegal de deșeuri. Aici au fost aduse gunoaie din sectoarele 2,3 și 4 ale Capitalei și au fost depozitate. Sunt mai mult de 100.000 de tone de gunoi.”

Depozitarea se face pe o suprafață de câteva zeci de hectare, direct pe niște platforme de beton sau îngropat în pământ.

Valentin Barbu, prefect județul Călărași: ”Se poate transforma într-un dezastru ecologic, nu sunt vorbe mari , așa se va întâmpla.”

Au fost multe semnale în ultimii doi ani, dar autoritățile au asistat neputincioase sau complice la ridicarea munților de gunoi la 70 de kilometri de București.

Prefect: ”Este o stație de sortare pe care eu am văzut-o, care NU funcționa. Dacă aia a funcționat vreodată, nu aveai cum să faci față cantității imense de deșeuri, să le sortezi. Problema e că acele deșeuri, din punctul meu de vedere, nu mai sunt valofiricabile, sunt contaminate!”

George Florin Garbacea, fost președinte Agerntia Națională de Mediu: ”Acolo nu e un depozit de deșeuri, e o stație de sortare care și-a depășit capacitatea pentru că poți să faci depozitare temporară cât sortezi, numai că au abuzat și au făcut un depozit de deșeuri”.

Aici, Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire, deținută de Primăria Sectorului 3, a închiriat de la o companie, Cassano Metal, un spațiu de depozitare fără nicio autorizație de mediu sau de altă natură. Primarul Robert Negoiță nu a răspuns solicitărilor noastre pentru un interviu pe acest subiect.

Prefect: ”De pe raza judetului Călărași, noi am colectat într-un an de zile în jur de 70.000 de tone. Iar de la București au venit într-un an și peste 100.000 de tone , s-ar putea să fie mult mai mult”.

Octavian Berceanu, fost comisar șef Garda de Mediu: ”Trasabilitatea scoate business-ul la suprafață și atunci nu mai vorbim de depozite ilegale, bani la negru, de clanuri interlope care se luptă pentru supremația pieței deșeurilor, cum probabil avem acum dacă ne mai uităm o dată pe hârtii.”

Asociat prin interpuși în compania din Călărași, care deținea acest spațiu, a fost și Nelu Iordache, omul de afaceri care a fost de curând condamnat la 11 ani și 9 luni pentru fraude economice, un apropiat al primarului Negoiță. În 1 septembrie 2021 s-a hotărât la nivelul Ministerului Mediului un control la Călărași. A doua zi, aici a izbucnit un mare incendiu, care durat câteva zile.

Prefect: ”Poate fi coincidență, poate nu fi coincidență, da s-a întâmplat foarte rapid, s-au succedat rapid.”

Cei de acolo au spus că temperaturile ridicate au determinat auto-aprinderea deșeurilor, deși în perioada aceea vremea se răcise considerabil. Cel mai probabil, aceste incendii au fost puse și nimeni nu știe exact ce cantitate de gunoi a fost adusă aici în ultimii doi ani, de când s-au sesizat transporturi masive.

Garda de Mediu a interzis orice activitate de depozitare aici și a amendat atât proprietarul depozitului, cât și firma de salubrizare a sectorului 3 cu zeci de mii de lei, dar munții de gunoi vor rămâne o problema de mediu.

Vincenzo Tosti, activist de mediu: ”Cosmin, astea sunt prroduse din industria de încălțăminte, textile și încălțăminte, acestea sunt produse de industria care lucrează la negru. În Sudul Italiei, în provincia Napoli, este o zonă afectată masiv de gunoi. Și nu doar de gunoi simplu, menajer, ci și de gunoi industrial, toxic și periculos. Aceste anvelope sunt aruncate, în ce mod, sunt deversate în această manieră ilegală, au intrat într-un circuit ilegal aici.”

Vicenzo Tosti este un activist de mediu care luptă de ani de zile împotriva poluării.

”Ăsta e asfalt bituminous. Este produs din renovări și a fost adus și aruncat aici illegal. E produs al muncii la negru. Ăsta, incendiat, este foarte periculos, pentru că au compuși derivați fosili, petrolieri. Ăsta este un alt circuit al lucrurilor uzate. Ai văzut că sunt în stradă recipiente unde ar trebui să se adune încălțăminte destinată reciclării. Așa se reciclează!”

Nello Trocchia - jurnalist: ”Noi am avut o creştere economică spectaculoasă, dar am plătit un preţ: sănătatea publică. Deşeurile industriale ale creşterii economice trebuia să aibă o destinaţie. Aici este o poveste complexă care leagă crima organizată – mafia napoletană, Camorra - de industrie și politică.”

Vicenzo: ”Aceste gunoaie, practic nu există, pentru că fac parte dintr-o industrie la negru, o producție la negru și deșeurile provenite din această producție nu există.”

Nello Trocchia - jurnalist: ”Iniţial, Camorra a avut un rol important, deoarece acest model a fost conceput în Caserta, regiune dominată de clanul Casalesi, şi în provincia Napoli, unde erau clanuri mafiote foarte puternice. Orice afacere voiai să faci în acele regiuni, în mod inevitabil, trebuia să te înţelegi cu Camorra. Camorra îţi garanta siguranţa, Camorra controla teritoriul. Aşadar, pentru un astfel de trafic colaborarea cu mafia era inevitabilă. În cazul acesta, cu clanul Casalesi şi cu marile clanuri napolitane. Şi aşa s-a întâmplat. Dar ce câştigau capii din asta ? Capii împărţeau câştigul: o cotă-parte ajungea la politicieni, sub formă de mită, o cotă-parte ajungea la afacerişti, o cotă-parte ajungea la inspectori, care nu făceau controalele, iar o cotă-parte ajunge la Camorra, care, având hegemonia în acea regiune, împărţea cu celelalte forţe câştigul obţinut în acest fel. Gunoiul de aici este despre otravă și îmbogățire, despre afaceri criminale și afaceriști veroși, este povestea unui pământ violat, a unor oameni care luptă pentru sănătatea lor.”

Vicenzo: ”Să nu crezi că acest loc nu este cunoscut de către autorități, noi l-am semnalat de ani de zile. Dar acestea au rămas aici și continuă să fie aruncate aici gunoaie fără niciun control. Iar acest gunoi arde.”

Terra Felix - cel mai bun teren agricol al Italiei a fost transformat în Terra dei fuochi, locul în care erup incendii provocate de deșeuri 300 de zile pe an. Este un adevăr dramatic.

Incendii de genul acesta se întâmplă foarte des în această regiune, de aceea se și cheamă terra dei fuchi, pământul de foc, pentru că ard deșeurile. Aici au fost ascunse timp de ani de zile deșeuri industrial sau menajere. Aici locuiesc oameni, ei se plâng pentru că trăiesc zi de zi astfel de incidente.

Un sistem financiar-industrial care se bazează pe mulți bani și care au transformat o zonă bogată și mănoasă într-un loc blestemat. Unele focuri sunt provocate, pentru a șterge dovezile provenienței sau a face loc altor munți de gunoi.

Sunt produse cancerigene. În zona asta este cea mai mare incidență de boli tumorale din Italia.

Jurnalista Carlotta Indiano a copilărit în Campania cu povești despre incendii toxice și îmbolnăviri frecvente: ”Conform Institutului Sanita, care este Institutul de Sănătate Publică, sunt 77 de localități în această zona din Campania, unde sunt depozite legale și ilegale de gunoi, și din acest motiv acest loc este numit Triunghiul Morții.”

Cercetători și mai multe organizații din societatea civilă au studiat impactul poluării asupra sănătății în zonă.

Carlotta: ”Au început acest studiu și au descoperit că este o corelație între nivelul ridicat de îmbolnăviri în această zonă și a depozitării de gunoi, pentru că, conform instituțiilor de sănătate, nivelul îmbolnăvirilor în această zonă este pus în legătură cu nivelul înalt de chimicale.”

Vicenzo: ”Când vorbim despre Terra dei Fuochi în Campania vorbim despre un teritoriu destul de vast . În teritoriul afectat astăzi putem vorbi liniștiți despre 2 milioane și jumătate de oameni din Campania care trăiesc această tragedie, cumva peste două milioane și jumătate de oameni au suferit din cauza acestor distrugeri atât de mult încât, în ultimii ani, bolile de leucemie și de cancer au crescut.”

Vicenzo a trecut și el printr-o leucemie, și de aici și încăpățânarea cu care luptă împotriva poluării. 38 % dintre oamenii care s-au îmbolnăvit în acest ținut trăiesc la 150 de metri de două sau trei depozite de deșeuri.

Carlotta: ”În 2020 a fost publicat acest studiu și, conform acestuia, nivelul de chimicale din organismal uman aici este foarte ridicat. Tumori, leucemie, boli alergice….dar acestea au început cu mult timp în urmă, dar acum s-a descoperit această legătură. Până acum, autoritățile au negat situația, nu au fost transparenți.”

Nello: ”Aşadar, este un model de dezvoltare economică: reducerea costurilor de tratare a deşeurilor, distrugerea mediului. Numai banii contează, numai profitul contează în dauna sănătăţii publice, a mediului, dar şi a finanţelor publice, pentru că, în timp, tot statul ajunge să plătească pentru decontaminare.”

Precedentul creat pe tărâm european, la Napoli, dă fiori.

În multe zone din preajma Bucureștiului se poate întâmpla un dezastru ecologic ca cel din Campania și ține de autoritățile de mediu românești să stopeze un fenomen generalizat.