Cum era să fie furată casa Constantin Brâncuși. ”Au venit cu maşini şi au legat câinele de corcoduş"

Casa lui Constantin Brâncuşi din Hobiţa, comuna Peştişani, s-a prăbuşit în urmă cu aproape 3 ani - după ce în 2001 a existat o tentativă de a o lua şi a o vinde în străinătate.

La Hobița, satul natal al lui Constantin Brâncuşi, la câteva case de muzeu găsim monumentul istoric B - 09493 - Casa "Constantin Brâncuşi". Aşa apare această clădire în documentele oficiale ale Ministerului Culturii.

A fost casa surorii lui Constantin Brâncuşi, pe care a ridicat-o din bârnele casei în care s-a născut sculptorul în 1876. De fapt, adeăprata casă în care s-a născut artistul a fost mistuită într-un incendiu, iar câteva grinzi salvate au fost folosite la construcţia acestei locuinţe. La 100 de metri distanţă autorităţile regimului comunist au amenajat o casă-muzeu - fără valoare reală - atunci când au văzut că localitatea are potenţial turistic.

Localnicii povestesc că în urmă cu mai mulţi ani cineva a încercat să fure casa lui Constantin Brâncuşi.

Localnic: “A venit cu 25 de maşini, le-a băgat aici, aşa. Noi n-am ştiut. Legase câinele de un corcoduş ca să nu latre la ei. Începuseră să doboare bârnele jos, noaptea la 1. Ne-am şi speriat la unu noaptea.”

De fapt, s-a întâmplat în 2001, când casa a fost parţial demolată pentru că sculptorul Florin Codre ar fi vrut să o ia pe bucăţi şi să o vândă în străinătate. Autorităţile l-au oprit însă la timp, iar de atunci bucăţile demolate zac într-o magazie a şcolii din sat.

An de an casa se degradează. Lemnul putrezeşte, grinzile cad, buruienile cresc. Am filmat casa în 2013. În toamna anului 2018, casa lui Constantin Brâncuşi s-a prăbuşit.

Pro TV

La capătul uliţei se afla un zăvoi. Şi acest loc a avut o însemnătate aparte pentru tânărul Brâncuşi.

Alţii ştiu să facă bani din piatră seacă, noi nu ştim să o valorificăm nici măcar pe cea sculptată. În anii 1980 comuniştii şi-au dat seama de potenţialul cultural şi turistic al satului Hobița aşa că au organizat în pădurea de la marginea localităţii o tabără de sculptură.

Zeci de artişti veneau aici în căutarea inspiraţiei şi ne lăsau drept moştenire lucrările lor de artă. Peste 20 de sculpturi. După anii 1990 au fost lăsate de izbelişte. Unele măcinate de vreme, altele furate.