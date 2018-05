O sculptură a lui Brâncuşi, vândută cu preţul record de 71 de milioane de dolari

Sculptura a stabilit un nou record de preţ pentru o creaţie a artistului român, informează ediţia online a cotidianului american The New York Times, conform Agerpres.

Trei colecţionari au licitat pentru această sculptură din bronz polizat, o lucrare intitulată "La Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)". Opera de artă are o înălţime de 78 de centimetri şi este montată pe un soclu din marmură. Potrivit casei Christie's, opera de artă a fost achiziţionată de un colecţionar care a licitat prin telefon şi care a garantat un preţ de vânzare stabilit înainte de licitaţie, acceptând apoi să achite şi taxe şi comisioane în valoare de 190.000 de dolari.

