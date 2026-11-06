Poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară în judeţ, într-un dosar legat de decontarea fictivă a unor servicii turistice pentru angajaţi ai CFR, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, prejudiciul depăşeşte 114.000 de lei.

Aceste percheziţii, derulate joi, au venit la două zile după cea coordonată de un alt parchet, cel de pe lângă Judecătoria Beclean, într-un dosar cu aceeaşi speţă, în care prejudiciul era de 50.000 de lei.

În ambele cazuri, se fac cercetări cu privire la comiterea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi înşelăciune.

În noul dosar, din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că mai multe persoane, angajate ale sectorului feroviar, ar fi decontat fictiv servicii turistice de care nu ar fi beneficiat în realitate, creând prin aceasta un prejudiciu de peste 114.000 de lei, au precizat reprezentanţii IPJ.

Percheziţiile au fost efectuate la sediul şi la punctul de lucru ale unei societăţi comerciale, iar, în urma acestora, poliţiştii au identificat şi ridicat mai multe bunuri, documente fiscale şi două unităţi PC relevante pentru cauză.