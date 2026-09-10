Un nou studiu sugerează că Mercur s-a contractat cu 10% până la 30% mai mult decât se estima anterior. Echipa de cercetători a calculat că planeta și-ar fi redus diametrul total cu până la 23 de kilometri de la formarea sa, relatează publicația Space.com

Cercetătorii cred că amploarea acestui proces a trecut neobservată până acum deoarece bombardamentul cu roci spațiale, produs de-a lungul timpului, a creat cratere care au acoperit dovezile contracției.

Oamenii de știință spun că determinarea gradului în care Mercur s-a micșorat este esențială pentru înțelegerea structurii sale interne.

„O contracție mai mare înseamnă că Mercur ar putea avea un nucleu metalic mai mare, mai puține elemente ușoare, precum siliciul, amestecate în nucleul metalic sau o temperatură inițială mai ridicată”, a declarat Gaku Nishiyama, coordonatorul echipei de cercetare și cercetător la Institutul de Cercetare Spațială al Centrului Aerospațial German (DLR).

Trecutul geologic al lui Mercur

La fel ca celelalte planete telurice din Sistemul Solar, Mercur s-a format în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, într-o perioadă violentă și turbulentă, când roci și asteroizi s-au ciocnit și s-au agregat.

Aceste impacturi au generat cantități uriașe de căldură, pe care Mercur le pierde de atunci. Pe măsură ce interiorul planetei s-a răcit, acesta s-a contractat. Procesul a făcut ca straturile exterioare, stâncoase, ale lui Mercur să se cutremure și să formeze structuri geologice precum escarpe și creste.

Echipa de cercetători a combinat hărți geologice mai vechi ale lui Mercur cu observații recente privind rugozitatea întregii suprafețe a planetei. Cercetătorii au descoperit că zonele cu cea mai accidentată suprafață prezentau cele mai puține dintre aceste „riduri” asociate contracției.

„Ne-a făcut să credem că există un proces care ascunde structurile formate în urma contracției”, a explicat Nishiyama, care consideră că resturile provenite din impacturile cu asteroizi acoperă în regiunile mai accidentate dovezile procesului de micșorare.

Cercetătorii au folosit apoi crestele și escarpele din regiunile mai puțin afectate de acumularea resturilor pentru a estima gradul de contracție al planetei.

Rezultatele indică faptul că structurile geologice ascunse în zonele accidentate ar putea reprezenta o contracție suplimentară de 10% până la 30% de-a lungul celor 4,5 miliarde de ani de existență ai lui Mercur.

Asta ar însemna că diametrul planetei s-ar fi redus cu până la 23 de kilometri, față de estimarea actuală de 4 până la 16 kilometri.

„30% este puțin surprinzător, dar valoarea corectată a contracției are sens pentru mine”, a spus Nishiyama.

Mercur s-ar putea fi micșorat chiar mai mult

Cercetătorii spun că noile estimări ar putea fi, la rândul lor, subevaluate.

Calculul se bazează pe datele colectate de sonda NASA MESSENGER, a cărei misiune s-a încheiat în 2015. Instrumentele acesteia puteau identifica în mod fiabil structuri cu dimensiuni de peste aproximativ 5 kilometri.

În noiembrie 2026, misiunea BepiColombo va începe să studieze suprafața lui Mercur cu o rezoluție mult mai mare. Noile observații ar putea scoate la iveală și mai multe dintre structurile geologice care indică procesul de contracție.

Cercetătorii speră astfel să obțină o imagine mai clară asupra evoluției planetei și asupra structurii sale interne.

Studiul echipei a fost publicat pe 10 septembrie în revista științifică Geophysical Research Letters.