Victima infracţiunii, care locuieşte în comuna argeşeană Izvoru, a fost păcălită că bărbatul este medicul fiicei sale.

"Din cercetări a reieşit că, în ziua de 03 august 2026, printr-un apel pe telefonul fix (...), persoana vătămată a fost indusă în eroare (...) de către o persoană care a pretins că ar fi medicul curant al fiicei sale, determinând-o să îi remită o sumă de bani lăsată de fiica sa la domiciliul acesteia, pentru achiziţionarea unor aparate medicale. În seara aceleiaşi zile, în jurul orei 20:00, la domiciliul persoanei vătămate s-a prezentat un bărbat, identificat în urma cercetărilor ca fiind un bărbat de 32 de ani, din comuna Valul lui Traian, judeţul Constanţa, căruia femeia de 90 de ani i-a remis suma de 41.000 de euro", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, cu sprijinul poliţiştilor din judeţul Constanţa, suspectul a fost depistat marţi şi condus la audieri, în baza unui mandat de aducere.

Poliţiştii au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti, cu propunere de dispunere a unei măsuri preventive.