România are jumătate din mamele sub 15 ani din UE. „Olanda are zero, fac educație sexuală de la grădiniță”

Educația pentru sănătate, inclusiv cea sexuală, ar trebui cuprinsă în programa obligatorie, pentru a-i ajuta pe adolescenți să facă alegeri sănătoase în viață, spune Gabriela Alexandrescu, director al Organizației Salvați Copiii.