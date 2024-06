Peste un milion de tineri votează duminică pentru prima dată: „Trebuie să luăm atitudine”

Cel puțin 78% din tinerii din România vor merge la vot, arată un sondaj al Comisiei Europene.

De la primele ore ale dimineții tinerii și-au făcut apariția, timid, la secțiile de votare. Pentru mai bine de 1.100.000 dintre ei este prima ocazie de a vota.

Băiat: „Simt în sfârșit că am o putere în țara asta. De când am făcut 18 ani singurul pas mai important pe care l-am făcut a fost că am luat carnetul și facultatea, dar acum cu votul simt că pot face o alegere în sfârșit.”

Pe Oana, în vârstă de 20 de ani, am găsit-o în fața secției de votare dintr-un campus universitar din Iași, așteptându-și prietenii să se întoarcă de la urne.

Fată: „Noi dimineață am avut un examen și acum la vot ar veni.. al doilea examen. Am emoții, chiar dacă unora li se pare prostesc, că na, e un vot, dar un vot poate să facă diferența.”

Băiat: „M-am luat după criteriile mele, pe care le-am observat eu că ar fi mai ok pentru mine, și am votat cum am știut eu. Doar ce am gândit eu.”

Fată: „Înainte mă uitam cu alții votează și eu doar mă gândeam cu cine aș vota eu, dar nu puteam. Acum că în sfârșit pot e fain, foarte fain, ceva nou.”

Unii au venit la vot împreună cu părinții.

Fată: „Am venit cu mama la vot, am considerat că trebuie să luăm atitudine în familie."

Fată: „Mi-au spus să votez ce simt și pe cine cred eu, dar în mare parte cam avem aceleași păreri."

Un raport al Comisiei Europene arată că 78% din tinerii României vor să voteze duminică, cel puțin pentru alegerile europarlamentare.

Întradevăr, putem spune că tinerii au puterea anul acesta. Potrivit datelor INS, pentru prima dată, după mulţi ani, avem mai mulţi alegători tineri decât vârstnici. Mai exact, sunt 4.210.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani şi 3.960.000 de persoane care depăşesc 65 de ani. Adică cu 250.000 mai mulţi tineri.

Este un an cu totul special şi pentru că 1.110.000 din aceşti tineri vor avea şansa să voteze pentru prima dată în viaţă, vorbim despre cei cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani.

Desigur, diferenţa o va face spiritul civic, care se traduce astazi în prezenţa la vot.

Sondajele arată o situaţie îmbucurătoare: România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește intenția de a merge la vot a tinerilor la alegerile europarlamentare. Datele Comisiei Europene că 78% din tineri vor să voteze - depăşesc media europeană de 64%.

