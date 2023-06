Job-uri pe timp de vară pentru elevii de liceu. Ce salarii oferă angajatorii pentru adolescenți

Oferte de joburi sezoniere există la tot pasul, de la terase și restaurante, până la hoteluri.

Paul are 16 ani și s-a angajat ajutor de ospătar într-un restaurant din Capitală. Lucrează în ture de șase ore și spune că are destul timp liber pentru a se bucura de vacanță. Părinții l-au susținut atunci când au auzit că vrea să lucreze.

Paul Acsinte, ajutor de ospătar: „Eu am ideea asta din toamnă pentru că un coleg de al meu s-a angajat de anul trecut. Era mai mare, avea deja 16 ani și am vrut și eu. Am vrut să mă angajez ca să văd cum funcționează o companie, să învăț valoarea banilor și să fac ceva cu vara mea. O să și pun de-o parte o mare parte din bani, dar o să și cheltui din ei pe diverse. Mă descurc cu banii mei și părinții nu mai trebuie să-mi dea bani".

Terasele, hotelurile și restaurantele au un număr mare de angajați tineri

Lucrează la recepție, la curățenie sau la bucătarie. Dacă în anii trecuți veneau în principal tineri care aveau probleme financiare, acum vin mulți care vor să câștige bani pe cont propriu, fără ca familia să fie într-o situație dificilă.

Ionuț Păun, director de Resurse Umane la un lanț de restaurante: „Ideea lor este destul de simplă și am auzit-o foarte des în ultimul timp. Vreau să îmi iau un telefon. Nu vreau să le cer părinților. Lucrez toată vara și la final mi-am luat ultimul model de telefon. Șa noi se pot angaja pe trei posturi, ca ajutor de ospătar, ajutor de bucătar și fetele hostess. Un elev care vine și lucrează șase ore pe zi, cinci zile pe săptămână, câștigă în medie între 1.700 - 2.000 de lei plus partea de tips".

Locuri de muncă pentru elevi sunt disponibile și pe platformele de recrutare. Un lucrător comercial de exemplu, poate câștiga între 500 și 650 de euro pe lună, cu posibilitatea de a lucra în ture de șase ore pe zi. Tot până în 650 de euro câștigă și un barman sau ospătar, iar livratorii au salariul între 400 și 900 de euro, în funcție de orele pe care le petrec la muncă.

Aida Chivu, specialist HR: „De când sunt mici ei monetizează, ei au înțeles că o bomboană costă așa cum au înțeles că un telefon costă, familia îi acoperă o anumită nevoie după care nu mai poate și atunci e nevoit să și-o acopere singuri. Faptul că vin cei care au o situație financiară acasă e un lucru și bun și mai puțin bun. Bun din perspectiva faptului că ei au acea zonă de confort care nu trebuie acoperită, sunt deschiși la a învăța lucruri noi fără a avea vreo presiune. Mai puțin bun, au o oarecare superficialitate. Dacă le atrage atenția și le place, atunci rămân cu tine, altfel n-au niciun motiv să o facă”.

Adolescenții pot lucra începând cu vârstă de 15 ani, cu acordul părinților, însă majoritatea angajatorilor preferă ca ei să aibă 16 ani împliniți.

Dată publicare: 15-06-2023 19:57



