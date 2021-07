Un nou scandal în coaliția de guvernare. Condiția UDMR pentru ca SIIJ să fie desființată

Un nou scandal are loc în coaliția de guvernare.

De această dată, motivul este Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, pe care politicienii s-au angajat să o desființeze.

UDMR a fost de acord cu acest lucru, însă a pus condiția ca magistrații să nu fie anchetați de DNA, ci de Parchete.

Cu scrisoarea Comisiei de la Veneția pe masă, ministrul Justiției a încercat să-și convingă partenerii de la UDMR că magistrații ar trebui anchetați la fel ca orice alt cetățean, nu printr-o secție specială și nici cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum au votat deputații. Lui Stelian Ion i se pare inacceptabil un amendament la care UDMR nu vrea să renunțe, care prevede ca anchetarea magistraților să fie făcută de Parchetul General.

Stelian Ion, ministrul Justiției: "Mi se pare total inacceptabil că UDMR nu respectă programul de guvernare. Încearcă o varianta de a păcăli cumva electoratul în sensul în care ne facem că desființam SIIJ, dar îl refacem în cadrul unei secții din Parchetul General. Nu avem ce ceda în situația în care e vorba de desființarea SIIJ. Noi putem bifa, noi putem arăta în ochii alegătorilor că am lucrat și că am făcut lucruri, dar dacă păstrăm aceleași soluții și facem aceleași greșeli, practic nu am rezolvat nimic. Pe acest capitol al Justiției avem un blocaj."

Kelemen Hunor, președintele UDMR: "Acest amendament a fost depus de UDMR, nu de Coaliție. Va fi susținut de UDMR. Cine dorește votează, cine nu, nu votează. În rest eu nu intru în speculații. Mă interesează un singur lucru. Cel care mă anchetează să fie independent, să nu fie șantajat, să nu-mi țină un dosar opt, nouă ani."

Legea care ar desființa Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost adoptată de Camera Deputaților și zace la Senat din luna martie.

Pe de altă parte, coaliția de guvernare a agreat păstrarea cererii făcute de țara noastră pentru ca Roșia Montană să fie inclusă în patrimoniul UNESCO. În urmă cu doua săptămâni, premierul Florin Cîțu anunță că opiniile sunt împărțite, deoarece unii specialiști susțineau că măsura ar bloca reluarea exploatării.

Dan Barna, președintele USR: "Listarea nu ne împiedică să avem un control pe legislație. UNESCO nu blochează nimic, doar asigura un prestigiu unei zone unice în lume."

Aleșii au bătut palma și pentru Ordonanța de Urgență care va stabili noi proceduri pentru relocarea sau împușcarea urșilor care fac pagube în localități.