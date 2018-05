Tudorel Toader a explicat de ce l-a ales pe Felix Bănilă în locul fostului șef al DIICOT

Agerpres

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a explicat, marţi, care au fost motivele pentru care l-a propus pe Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT, în detrimentul actualului şef al instituţiei, Daniel Horodniceanu.

Tudorel Toader a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Constanţa, că în momentul în care a declanşat procedura de selecţie pentru conducerea DIICOT a cerut să vină toţi cei care îndeplinesc condiţiile legale şi îşi doresc şefia instituţiei respective.

“Eu am trimis scrisoarea către procurorul general al republicii când am declanşat procedura de selecţie, rugându-l să anunţe tot sistemul pentru cei care îndeplinesc condiţiile legale şi vor să fie şefi să vină, să am baza mare de selecţie. N-au venit decât doi, cel care este încă în funcţie şi cel pe care l-am propus. Alegi din ce ai. Sigur aveam şi varianta să nu propun pe niciunul. Dacă nu propun pe niciunul, ar fi însemnat că Horodniceanu nu a îndeplinit condiţiile până acum”, a afirmat Tudorel Toader, potrivit news.ro.

El a spus că îi cunoaşte foarte bine pe cei doi candidaţi, amândoi fiindu-i studenţi la Facultatea de Drept de la Iaşi, ei având experinţă în funcţii manageriale şi fiind şefi de unităţi.

Întrebat de ce l-a preferat pe Oliver-Felix Bănilă în detrimentul lui Daniel Horodniceanu, ministrul Justiţiei a spus că în cadrul interviului l-a întrebat pe actual şef al DIICOT care este termenul de prescripţie a cauzelor şi care este situaţia achitărilor.

“De ce l-am preferat, şi e prima oară când spun, dar nu e răspunsul complet, nu sunt toate considerentele, dar, spre exemplu, la interviu l-am întrebat pe domnul Horodniceanu cum stăm cu termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor? (…) Cum se explică faptul că avem dosare la urmărire penală la DIICOT de 11 ani, neterminat? Aia e prescripţie sigură. (…) După aceea, cum stăm cu achitările? Nu vreau să vă rog să faceţi exerciţiul mintal, psihic, de sănătate, social, de care vreţi, al celui care stă un an, doi, trei, şapte, nevinovat, iar după aia vine instanţa să spună achitat, fapta nu există, sau nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii”, a explicat ministrul Justiţiei.

El a precizat că în cele din urmă comisia a analizat activitatea desfăşurată de cei doi candidaţi şi a tras linie.

“Am luat în considerare activitatea desfăşurată de unul dintre candidaţi, activitatea desfăşurată de către celălalt candidat, am tras linie. Comisia a fost mare, reprezentativă, formată din ministrul Justiţiei şi cei cinci secretari de stat. Împreună, evaluând documentele pe care le-a depus fiecare, cu istoricul, activităţile desfăşurate şi interviul, am optat pentru a propune pe cel pe care l-am propus”, a mai afirmat Tudorel Toader.

Ministrul justiţiei Tudorel Toader a transmis luni Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a lui Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT, în vederea obţinerii avizului consultativ.

