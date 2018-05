Ministrul Tudorel Toader: ”A nu se înţelege că legea din România o scrie GRECO”

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus, luni, că recomandările din partea GRECO nu sunt obligatorii şi că nu trebuie să se înţeleagă că gruparea face legea din România.

Potrivit Mediafax, ministrul este de părere că grupul GRECO doar arată ”standardele sau direcţiile de evoluţie”.

”Sunt recomandări, niciodată, în limba română, o recomandare nu poate fi obligatorie. Acolo este vorba de recomandări în procedura prealabilă. Noi suntem în faza în care se dezbat legile, şi dânşii ne arată standardele spre care trebuie să ne îndreptăm. Nu vă imaginaţi că vine corpul de experiţi de la GRECO şi stabileşte nişte soluţii, după care Parlamentul se duce repede şi le pune în aplicare. Ei dau nişte recomandări, nişte direcţii de evoluţie a legislaţiei, după care vor reveni să vadă modul în care au fost transpuse, preluate.

Uitaţi-vă în regulament, este un procent de 75%, alt procent de două treimi, s.a. Prin urmare, a nu se înţelege că legea din România o scrie GRECO. GRECO arată standardele, direcţiile de evoluţie. Iniţial s-a spus că există un comunicat oficial, care spune: recomandările sunt obligatorii. Eu am scris la GRECO: Daţi-mi şi mie acel comunicat. Nu există. A fost o corespondenţă. Ştiu corespondenţa aceea, am stăruit la două lucruri: Daţi-mi comunicat oficial de la GRECO, nu să-mi citească regulamentul, îl ştiu şi eu, îl ştiţi şi dumneavoastră., Daţi-mi comunicat cu o frază: aţi spus la media din România că recomandarea este obligatorie? „Nu, nu am spus. Regulamentul”. Ştim regulamentul şi-l respectăm”, a spus ministrul Tudorel Toader.

În urmă cu câteva zile, ministrul Justiției a anunțat că a solicitat GRECO să-i transmită comunicatul oficial referitor la obligativitatea recomandărilor din ultimul raport, însă i s-a răspuns că nu există un comunicat oficial.

Citește și Ministrul Toader: Expertul GRECO nu poate să treacă peste voința legiuitorului național

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat în plenul Senatului că Raportul GRECO este unul de orientare facultativă, exprimându-şi speranţa că acest raport este opera exclusivă a experţilor GRECO, fără eventuale contribuţii venite din spaţiul naţional.

Realitatea TV a prezentat, ulterior, un răspuns primit de la GRECO (Grupul statelor împotriva corupţiei din cadrul Consiliului Europei) cu privire la afirmaţiile ministrului Justiţiei: "Regulile noastre sunt clare: membrii GRECO trebuie să se supună recomandărilor din raportul de evaluare şi să le implementeze în totalitate, în termenul stabilit de GRECO. România nu e o excepţie. GRECO este un corp de monitorizare, nu un corp consultativ al Consiliului Europei".

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer