Tentativă de fraudă în numele MAI. Polițiștii au blocat „clona” paginii oficiale a noii cărți electronice de identitate

Stiri Justitie
12-09-2025 | 14:12
Ministerul de Interne a anunțat joi seară că site-ul cărții electronice de identitate a fost clonat. Problema a fost remediată dar nu se știe deocamdată cine a fost în spatele operațiunii.

autor
Cristina Dobre

Ministerul de Interne a anunțat că operațiunea a vizat clonarea paginii carteadeidentitate.gov.ro

Pagina oficială este strict informativă și conține date despre noua carte electronică de identitate și despre metodele în care cetățenii își pot obține noul buletin. Cei care au încercat să o cloneze și-au dorit de fapt cred autoritățile să culeagă date despre persoane sau să comită fraude online, iar evenimentul este în curs de verificare, având în vedere că nu se știe deocamdată cine a stat în spatele operațiunii.

Structurile MAI au depistat devreme această activitate de clonare, înainte ca site-ul fals să fie accesat de vreo persoană și au blocat accesul către pagina respectivă.

Autoritățile fac apel la cetățeni să fie vigilenți atunci cînd accesează un domeniu online și să nu intre pe pagini suspecte. Orice altă pagină apărută pe alte domenii de exemplu .ro sau .com nu este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă.

femeie, victima, escroci, cluj
Cum a rămas o femeie din Cluj fără 100.000 de lei crezând că „ajută la o anchetă”. Detaliile care îi dau de gol pe escroci

Sursa: Pro TV

Etichete: politia romana, frauda, escroci,

Dată publicare: 12-09-2025 13:59

