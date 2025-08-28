Sebastian Popescu, fostul candidat la Președinție, despre dosarul de corupere de minori: „Un scenariu regizat politic”

28-08-2025 | 09:24
Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale
Inquam Photos / Diana Țiu

Sebastian Popescu, fostul candidat la alegerile prezidenţiale, acuză că i s-a întins o capcană şi că dosarul în care i-ar fi propus unui băiat de 15 ani să întreţină relaţii intime este „un scenariu de natură politică”.

Adrian Popovici

Sebastian Popescu mai acuză și că i s-a întins o capcană. „Am fost chemat acolo de un fals jurnalist de la Baia Mare. Atât pot să vă spun!”, le-a declarat fostul candidat la prezidențiale jurnaliştilor, la ieşirea de la Poliţie.

Reclamaţia care-l vizează pe Popescu a fost făcută de „Justiţiarul de Berceni”, care a postat pe TikTok un videoclip în care acesta stă de vorbă cu poliţiştii chemaţi într-o zonă din sectorul 3 al Capitalei.

„Interesul meu personal şi urgent este să se lămurească această situaţie, dar din punct de vedere legal, nu mediatic. Eu îmi doresc cât mai repede cu putinţă ca organele de anchetă să facă toate demersurile necesare pentru a se lămuri această speţă”, a declarat fostul candidat la preşedinţie Sebastian Popescu.

Întrebat dacă a contestat măsura controlului judiciar dispusă în cazul său, Popescu a precizat că acest lucru îl va decide avocata.

„Imaginea mea e făcută ţăndări. Toată viaţa mea am fost o persoană transparentă, publică şi nu am absolut nimic de ascuns”, a punctat Popescu.

Acesta a afirmat că nu-l ştie pe „Justiţiarul din Berceni”, adăugând că a aflat ulterior cine este acesta.

Întrebat ce căuta în zona respectivă, Popescu a spus că acolo „era sediul partidului” şi că fusese „chemat pentru un interviu fals”.

„Nu era niciun copil acolo! Vedeţi? Sunt o groază de informaţii false. Orice ţine de anchetă, nu am voie să divulg absolut nimic, pentru că se poate schimba încadrarea. Atât pot să vă spun. Mi s-a întins o capcană cu un interviu fals, chemat de un jurnalist care venea de la Baia Mare (...) După ce voi avea voie, dacă dosarul ajunge în faza publică, vă pot răspunde la tot felul de întrebări”, a mai spus Sebastian Popescu.

Popescu acuză că este cercetat penal din cauza candidaturii la Cotroceni

La insistenţele jurnaliştilor, Popescu a afirmat că este „un scenariu regizat, de natură politică”.

„Dacă nu eram fost candidat la funcţia la preşedinte al României dumneavoastră mai eraţi aici, interesaţi de mine? Nu. (...). Nu doar că am candidat. Vă aduceţi aminte că în 2024, după primul tur, am depus o contestaţie la Curtea Constituţională. Împotriva cui? Ce s-a întâmplat după aceea? Mai continuăm ce s-a întâmplat la dezbaterea electorală de la palatul Cotroceni? Cu cine a atacat actualul preşedinte al României? Ne-aducem aminte? Uităm? Cred că ar fi bine să nu uităm”, a mai spus Sebastian Popescu.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Sebastian-Constantin Popescu a reușit să strângă 25.994 voturi, 0,28% din totalul voturilor valabil exprimate.

Fostul prezidențiabil, cercetat sub control judiciar

Pe pagina sa de Facebook, Popescu a scris că nu a avut şi nu va avea „niciodată intenţia sau înclinaţia de a întreţine relaţii de orice natură cu persoane minore”.

„Nu am avut şi nu am astfel de atracţii sau preocupări. Întreaga această situaţie este contrară valorilor şi caracterului meu”, afirma Sebastian Popescu pe reţeaua de socializare.

Fostul candidat la prezidenţiale este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de corupere de minori, după ce i-ar fi propus unui copil, prin intermediul unei reţele de socializare, să întreţină relaţii intime.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

