În rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecată, inculpații sunt acuzați că ar fi încercat să provoace violențe în Capitală, după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Judecătorul de cameră preliminară a decis să excludă din dosar 17 declarații pe care apropiații lui Potra le-au dat în calitate de martori. Apărătorul lor susține că toți s-ar fi incriminat.

Procurorii trebuie să decidă, în cinci zile, dacă renunță la aceste probe, înainte ca instanța să spună dacă începe procesul ori trimite dosarul înapoi la Parchet.

Avocatul fostului candidat la prezidențiale a refuzat să comenteze situația, în timp ce apărătorul lui Potra susține că și perchezițiile ar fi fost ilegale și va cere excluderea lor.