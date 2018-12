Opoziția, despre noile modificări făcute de comisia Iordache: ”Articole în favoarea infractorilor”

Pro TV

USR consideră că modificările aduse Codului de procedură penală în Comisia specială pe legile justiţiei generează alte dispoziţii neconstituţionale şi va sesiza din nou CCR, a declarat, marţi, deputatul USR Stelian Ion.

"Suntem nemulţumiţi de ceea ce a ieşit din comisie, având un suport atât de important, şi anume decizia CCR, este inadmisibil să generăm alte dispoziţii neconstituţionale şi ele. Vom ataca la CCR aceste dispoziţii pentru că am identificat cel puţin 5 articole care încalcă, din punctul nostru de vedere, decizia CCR. Este foarte grav, inadmisibil că nimeni nu-şi asumă răspunderea din aceşti corifei ai justiţiei din partea puterii actuale, nici domnul Iordache, nici domnul Tudorel Toader. Nimeni nu-şi dă demisia şi spun că totul este în acord cu CCR. Sunt numai articole în favoarea infractorilor, niciun articol în favoarea victimelor infracţiunilor şi acest lucru trebuie să dea tuturor de gândit", a afirmat deputatul USR Stelian Ion la Parlament.

El a spus că una dintre prevederile pe care le consideră neconstituţionale se referă la probatorii, menţionând că sunt şi multe texte neclare.

"Sunt unele reglementări referitoare la probatorii, îngreunarea probatoriilor. Spre exemplu, s-a vorbit de situaţia în care organul judiciar găseşte la percheziţie alte obiecte decât cele pentru care s-a dat mandat, acele obiecte nu pot fi folosite ca probă şi trebuie să fie ignorate de către organul judiciar. E în profund dezacord cu chiar ceea ce a spus CCR. Şi se pare şocant să vedem că, în ciuda acestor evidenţe, puterea actuală ignoră aceste lucruri. (...) Un alt exemplu este dreptul avocatului de a studia dosarul într-un anumit termen, în trei zile sau în 6 ore - în cazul măsurilor preventive - este legat de un termen care începe să curgă de la un moment neclar, nu este bine definit. Sunt situaţii referitoare la nulităţi, încă şase motive noi de anulare absolută care vor conduce la anularea probelor şi vor conduce la achitări, în condiţiile în care aceste chestiuni legate de nulităţi sunt foarte importante şi sunt de esenţă a procesului penal", a explicat Stelian Ion.

El a criticat şi prevederile referitoare la căile de atac.

"S-au introdus noi motive de căi de atac, spre exemplu cauza referitoare la lipsa semnăturii de pe hotărârea judecătorească a fost introdusă ca fiind o nouă cale de atac şi la revizuire şi la contestaţia în anulare, ceea ce este inadmisibil juridic. Trebuie să fie introdusă calea de atac la un singur articol, nu pot fi mai multe căi de atac cu aceleaşi motive. Am spus că aceste prevederi sunt croite după voinţa şi interesul domnului Liviu Dragnea pentru că nu există o cazuistică bogată cu privire la nesemnarea hotărârilor. În general, 99% din hotărâri sunt semnate de judecători, foarte rar se întâmplă ca în cazul domnului Dragnea.(...) Este evident pentru noi că aceste articole încearcă să-l avantajeze, nu ştim dacă îi vor folosi în mod concret, dacă le va aplica şi dacă judecătorii vor accepta aceste apărări", a mai spus Stelian Ion.

Comisia specială pe domeniul justiţiei a adoptat, marţi, modificările la Codul de procedură penală, ca urmare a deciziei CCR, una dintre acestea fiind eliminarea sintagmei "indicii temeinice" în cazul punerii în mişcare a acţiunii penale.

Preşedintele comisiei, Florin Iordache, a declarat că au fost operate toate modificările cerute de CCR. "Acest raport al comisiei noastre va ajunge în plenul Senatului săptămâna viitoare, iar peste două săptămâni va fi rediscutat în comisie pentru a primi votul final şi în Camera Deputaţilor", a precizat Iordache.

PNL: Textele sunt neclare; PNL va sesiza CCR

"Modificările aduse la Codul de procedură penală, la care lucrăm de peste un an de zile, au în centru, în exclusivitate, pe cel care are probleme cu legea penală, adică infractorul, şi nici pe departe nu urmăresc, niciunul dintre textele pe care le-au propus nu urmăresc să aducă mai binele şi în casa celui care este parte vătămată, care este victima acestor infracţiuni", a afirmat Cupşa.

El a spus că dezbaterile s-au desfăşurat "pe repede înainte".

"Am avut parte de un weekend în care am putut citi decizia CCR, PNL a formulat peste 64 de amendamente, 65-66 de amendamente. Nu am putut însă să vedem amendamentele pe care le-au formulat celelalte părţi implicate decât cu o jumătate de oră înainte. Altfel spus, totul a fost făcut pe repede înainte, totul făcut la modul superficial. În trei ore şi jumătate am reuşit să dezbatem 70 de articole din Codul de procedură penală, este mult prea mult chiar şi pentru o comisie juridică", a afirmat Cupşa.

El a spus că textele adoptate sunt neclare.

"În legătură cu probele care sunt obţinute ca urmare a punerii în aplicare a unui mandat de percheziţie, acestea nu vor putea fi folosite, dacă nu privesc respectiva cauză. Aşa cum arată textul adoptat astăzi, probele nu vor putea fi folosite. Deci, cu obstinaţie, pun (cei de la putere - n.r.) beţe în roate desfăşurării unui proces penal în bune condiţii. (...)Dacă vom avea parte de aceste modificări în această formă şi în Camera Deputaţilor, care este for decizional, cu certitudine suntem constrânşi suntem nevoiţi să ne adresăm Curţii Constituţionale", a precizat Cupşa.

