Ministrul Justiţiei prezintă miercuri seară rezultatul evaluării procurorului general

Tudorel Toader urmează să anunţe miercuri, la ora 18:00 rezultatul evaluării procurorului general Augustin Lazăr.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat pe 27 august că a demarat evaluarea procurorului general, precizând atunci că aceasta va avea loc în cel mult 30 de zile. Rezultatul oficial va fi anunţat însă abi acum - în jurul orei 18:00, potrivit surselor din Ministerul Justiţiei.

"Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general (...) n-a venit nici din senin, nici circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului (...) cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat-treptat de la rolul constituţional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (...) Voi face evaluarea în maxim 30 de zile, voi prezenta public rezultatele. Eu n-aş spune acum că vor fi negative sau pozitive, dar ca şi în precedent voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie", a declarat Tudorel Toader în august, când a precizat şi că criteriile de evaluare a procurorului general sunt "cele din lege".

"Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emoţie, eu mă cunosc pe mine", a declarat luna trecută Augustin Lazăr, precizând că nu îi este teamă de revocarea din funcţie.

