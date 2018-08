Ministrul Toader, despre procurorul general al României: S-a îndepărtat treptat, treptat, de la rolul constituțional

Inquam Photos / George Calin

Ministrul Justiției Tudorel Toader a făcut noi precizări despre procedura de evaluare a procurorului general al României, Augustin Lazăr, precizând că ”Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat, de la rolul constituțional pe care-l are”.

”Eu am observat de-a lungul timpului și probabil ați observat și dumneavoastră cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat, de la rolul constituțional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor. Criteriile sunt cele din lege”. - a spus ministrul Tudorel Toader, luni dimineață.

El a mai afirmat că rezultatul evaluării va fi făcut public în maxim 30 de zile.

”Voi face evaluarea, în maxim 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu n-aș spune acuma că vor fi negative sau pozitive. Dar, ca și în precedent, voi face o radiografie a activității manageriale desfășurată de procurorul general și voi trage o concluzie.” - a mai spus ministrul Justiției.

Recent, procurorul general al României a declarat că cifra de 3.400 de magistraţi care apar a fi verificaţi de către DNA în ultimii 4 ani e o manipulare, având în vedere că sunt dosare deschise în urma unor plângeri depuse de inculpaţi, în baza liberului acces la justiţie.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer